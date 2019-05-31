مانشستر يونايتد يقترب من ضم أدريان رابيو

٣١ مايو ٢٠١٩ - ١١:١٨ ص

أدريان رابيو

بات مانشستر يونايتد الفريق الأوفر حظا للظفر بخدمات متوسط باريس سان جيرمان أدريان رابيو، وأصبح بإمكان اللاعب الرحيل بالمجان، بعد رفضه تجديد تعاقده مع الفريق الفرنسي، ولم يشارك رابيو البالغ من العمر 24 عامًا، في أي مباراة في الدوري الفرنسي، منذ شهر ديسمبر الماضي، وحينها تم تجميده من قبل مدرب الفريق توماس توخيل لعدم تجديد تعاقده، ومنذ ذلك الحين يدرس الفرنسي كل الخيارات الممكنة قبل اتخاذ قراره الذي يبدو أنه توصل إليه بالفعل، ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن رابيو على استعداد لرفض عرض ريال بيتيس للانضمام إلى الشياطين الحمر.

وعلى الرغم من أن مانشستر يونايتد لن يشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، فإنه سيمنح رابيو عقدا ضخما، خاصة أن إدارة الشياطين الحمر لن تدفع أي شيء من أجل ضمه. وسبق أن أبدى أرسنال اهتمامًا بضم رابيو، ولكن يبدو أن ذلك الاهتمام لم يعد موجودا، في الوقت الذي يعد فيه مانشستر يونايتد من المعجبين برابيو