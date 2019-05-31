رياضة

مانشستر يونايتد يقترب من ضم أدريان رابيو

٣١ مايو ٢٠١٩ - ١١:١٨ ص
أدريان رابيو
أدريان رابيو
بات مانشستر يونايتد الفريق الأوفر حظا للظفر بخدمات متوسط باريس سان جيرمان أدريان رابيو، وأصبح بإمكان اللاعب الرحيل بالمجان، بعد رفضه تجديد تعاقده مع الفريق الفرنسي، ولم يشارك رابيو البالغ من العمر 24 عامًا، في أي مباراة في الدوري الفرنسي، منذ شهر ديسمبر الماضي، وحينها تم تجميده من قبل مدرب الفريق توماس توخيل لعدم تجديد تعاقده، ومنذ ذلك الحين يدرس الفرنسي كل الخيارات الممكنة قبل اتخاذ قراره الذي يبدو أنه توصل إليه بالفعل، ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن رابيو على استعداد لرفض عرض ريال بيتيس للانضمام إلى الشياطين الحمر.
وعلى الرغم من أن مانشستر يونايتد لن يشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، فإنه سيمنح رابيو عقدا ضخما، خاصة أن إدارة الشياطين الحمر لن تدفع أي شيء من أجل ضمه. وسبق أن أبدى أرسنال اهتمامًا بضم رابيو، ولكن يبدو أن ذلك الاهتمام لم يعد موجودا، في الوقت الذي يعد فيه مانشستر يونايتد من المعجبين برابيو
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إيريكسن-لاعب-توتنهام

إيريكسين: لقب دوري الأبطال سيغير المنظور لتوتنهام

يرى النجم الدنماركي كريستيان إيريكسين، أن تتويج فريقه توتنهام بلقب دوري أبطال أوروبا سيغير من طريقة رؤية الجماهير للسبيرز، وارتبط اسم إيريكسين في الآونة الأخيرة بالانتقال إلى ريال مدريد، بعدما لعب دورًا بارزًا في وصول توتنهام للمرة الأولى إلى نهائي دوري الأبطال، وفشل إيريكسين مع توتنهام في المواعيد الكبرى من خسارة لقب الدوري في الأمتار الأخيرة، موسم 2015- 2016، إلى جانب خسارة كأس الرابطة أمام تشيلسي عام 2015، والخروج مرتين من نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ويرغب السبيرز في تغيير ذلك غدًا في نهائي دوري الأبطال أمام ليفربول.
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ماذا قدم خالد جلال مع الزمالك في ولايته الأولى؟

أعلن رئيس نادي الزمالك تعيين خالد جلال في منصب المدير الفني للفريق الأبيض بشكل رسمي بعد التعادل مع ضيفه الإنتاج الحربي، وأكد رئيس القلعة البيضاء أن خالد جلال سيقود التدريبات، موضحا أن المدرب السويسري كريستيان جروس عقده انتهى ولن يجدد، وسيخرج للمطار ليعود لبلاده، وأوضح رئيس القلعة البيضاء أن جروس ظالم ورحيله أنقذ الزمالك من تجديد عقده لمدة شهرين، وهو ما يكلف النادي نحو 12 مليون جنيه قيمة رواتب الجهاز الفني، مؤكدا أن جروس تجاهل عدة لاعبين، على رأسهم محمد حسن وأحمد مدبولي ومحمد عنتر، بجانب أيمن حفني.
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10 معلومات عن خالد جلال خليفة جروس في الزمالك

أعلن رئيس نادي الزمالك تعيين خالد جلال في منصب المدير الفني للفريق الأبيض بشكل رسمي بعد التعادل مع ضيفه الإنتاج الحربي، وأكد رئيس القلعة البيضاء أن خالد جلال سيقود التدريبات، موضحا أن المدرب السويسري كريستيان جروس عقده انتهى ولن يجدد وسيخرج للمطار ليعود لبلاده، وأوضح رئيس القلعة البيضاء أن جروس ظالم ورحيله أنقذ الزمالك من تجديد عقده لمدة شهرين وهو ما يكلف النادي نحو 12 مليون جنيه قيمة رواتب الجهاز الفني، مؤكدا أن جروس تجاهل عدة لاعبين، على رأسهم محمد حسن وأحمد مدبولي ومحمد عنتر، بجانب أيمن حفني.
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توماس-توخيل

رسميا.. توماس توخيل يمدد عقده مع باريس سان جيرمان

أعلن باريس سان جيرمان الفرنسي، عن تمديد عقد مدربه الألماني توماس توخيل إلى يونيو 2021، وحل المدرب السابق لفريق بروسيا دورتموند الألماني في باريس مايو 2018 ليوقع على عقد يمتد لموسمين مع الفريق الباريسي، ومددت إدارة سان جيرمان عقد توخيل لموسم إضافي لينتهي العقد الجديد في يونيو 2021، وتوّج توخيل مع الفريق الباريسي هذا الموسم بلقب الدوري الفرنسي وقاده إلى إحراز السوبر الفرنسي لكنه فشل في التتويج بكأس فرنسا، كما توقفت رحلة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا عند محطة ثمن النهائي أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي.
ديفيد-دي-خيا

دي خيا يرفض العرض الأخير لتجديد تعاقده

رفض الحارس الإسباني ديفيد دي خيا، عرض مانشستر يونايتد الأخير لتجديد تعاقده، حيث بدا واضحًا عدم رغبته في الاستمرار في صفوف اليونايتد لأبعد من الموسم المقبل، ليجبر بالتالي مسؤولي مانشستر يونايتد على بيعه خلال الصيف الجاري، وفشل اليونايتد في تلبية رغبة الحارس الإسباني بالحصول على 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، وهو الرقم المعروض عليه من قبل باريس سان جيرمان الفرنسي والذي يخطط لشراء دي خيا مقابل 60 مليون جنيه إسترليني هذا الصيف، أو الانتظار للحصول على خدماته بالمجان الموسم المقبل، وذلك بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.
ديفيد-دي-خيا

باريس سان جيرمان يحرض دي خيا على البقاء مع مانشستر

ينتهي عقد الحارس الإسباني ديفيد دي خيا مع مانشستر يونايتد في صيف عام 2020، وذلك في الوقت الذي يرتبط فيه اسمه بالانتقال إلى بطل الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان الموسم المقبل، مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، ومع ذلك أشار موقع "فور فور تو" إلى طلب باريس سان جيرمان من ديفيد دي خيا بضرورة الاستمرار مع مانشستر يونايتد الموسم المقبل 2019- 2020، قبل الانضمام إلى قلعة حديقة الأمراء في الموسم بالمجان، وذلك بسبب سقوط سان جيرمان في قواعد اللعب المالي النظيف لليويفا في السابق، ولا يحتمل النادي أن يتم إيقافه من إبرام الصفقات هذا الصيف.
مورينيو‎

هيريرا: أحترم مورينيو لكن سولسكاير الأنسب لليونايتد

كشف الدولي الإسباني أندير هيريرا نجم خط وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، عن الشيء الوحيد الذي يشعر بالأسف تجاهه بينما يستعد لحزم حقائبه للرحيل عن اليونايتد بعد 5 مواسم قضاها مع النادي، وذلك حسبما أفاد خلال حواره للموقع الرسمي لليونايتد. وبعد انتقال الدولي الإسباني للشياطين الحمر في عام 2014، فاز أندير هيريرا مع مانشستر يونايتد بكأس الاتحاد الإنجليزي عام 2016، وكأس الرابطة الإنجليزية والدوري الأوروبي "يوروبا ليج" في 2017، ولكن هناك لقبا واحدا فقط تمنى اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا لو كان بإمكانه الفوز به.
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