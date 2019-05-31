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مترجمة إلى 17 لغة.. تفاصيل خطبة آخر جمعة في رمضان

٣١ مايو ٢٠١٩ - ١١:٢١ ص
تفاصيل خطبة آخر جمعة في رمضان
تفاصيل خطبة آخر جمعة في رمضان
?أعلنت وزارة الأوقاف موضوع خطبة آخر جمعة في رمضان، والتي ستكون تحت عنوان "رمضان شهر البر والصلة والتعرض لرحمات الله"، إذ تتناول الحديث عن شهر رمضان المبارك، شهر الصلة والمودة والتعاون على البر والتقوى، والتقرب إلى الله تعالى، بالطاعات المختلفة، كقراءة القرآن، والذكر، وقيام الليل، والصدقات، والصلح بين الناس، وبذل كل خير فيه مصلحة البلاد والعباد، مؤكدة أن شهر رمضان ميدان للتنافس في أعمال الخير والبر، حيث يتسابق فيه العباد بخالص الأعمال تقربًا إلى الله عز وجل، موضحة أن هذا كان حال النبي "صلى الله عليه وسلم" في رمضان.
وتابعت: "عن ابن عباس (رضي الله عنهما) قال: كان رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ القُرْآنَ، فَلَرَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
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طقس (1)

حر شديد في 20 مدينة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة، طقس لطيف على السواحل الشمالية حار على القاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء، وتنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة. وحال البحر المتوسط يكون خفيفا إلى معتدل وارتفاع الموج من متر لمتر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين لمترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
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صاحب فكرة أطول مائدة بالعاشر: لن تُقيد في «جينيس»

قال أيمن فرج، صاحب فكرة إقامة أطول مائدة إفطار بمدينة العاشر من رمضان، فى محافظة الشرقية، إن المائدة لن تقيد فى موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية. وأوضح صاحب الفكرة أنه تواصل مع عدد من المسئولين بالموسوعة، الذين أفادوا بأن هناك شرطا يجب توافره قبل محاولة تسجيل أي حدث، وهو الإبلاغ عنه قبل أكثر من شهرين، للتنسيق والترتيب، وإفساح المجال أمامهم لتحديد موعد لهذا الحدث، وهو ما لم يتوافر في «مائدة العاشر». وكان أهالى مدينة العاشر من رمضان قد التفوا حول مائدة إفطار واحدة جمعت بين صفوفها الغني والفقير.
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ملك الأردن: أمن الخليج ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة

قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إن القمة العربية الطارئة في مكة المكرمة، تنعقد في هذه الأيام المباركة وأمتنا العربية تواجه العديد من التحديات التي تستدعي منا جميعا تكثيف العمل وزيادة التنسيق فيما بيننا من أجل توحيد الصف العربي وتعزيز منظومة العمل العربي المشترك لمواجهة الأخطار التي تحيط بأمتنا. وأكد الملك عبد الله الثانى، خلال كلمته في افتتاح القمة، أن المملكة الأردنية الهاشمية تقف إلى جانب الأشقاء العرب في الدفاع عن مصالحهم والحفاظ على أمنهم واستقرارهم.
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السيسي يعرض رؤية إستراتيجية من 4 نقاط بقمة مكة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الهجمات التي تعرضت لها السعودية والإمارات في حاملات النفط، من جانب جماعات الحوثي، هي أعمال إرهابية تتطلب تدخلا دوليا لمحاسبة الإرهابيين، لعدم تكرارها، وعلينا نحن العرب تحمل المسئولية لمواجهة هذا الإرهاب. وعرض الرئيس السيسي، خلال كلمته في القمة العربية، رؤية من 4 نقاط إستراتيجية لمواجهة الإرهاب، أولها أن تلك القمة تمثل مناسبة مهمة حول تفعيل آلية العمل العربي المشترك. ثانيا: لا بد من دعم السعودية والإمارات في مواجهة أي تهديديات ومواجهة أي تهديدات تهدد المنطقة بشكل عام.
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5 تحذيرات قوية من الأوقاف بشأن صلاة العيد

أعلنت وزارة الأوقاف، أن إمامة الصلاة والجمع والأعياد من الولايات العامة التي لا يجوز شرعا الافتئات فيها على جهة الولاية الشرعية المسند إليها الأمر من الدولة أو ولي الأمر، موضحة في بيان، أنه لا يجوز شرعا الافتئات على سلطة الدولة فيما ينظمه القانون، وأن صلاة العيد لا تنعقد بالشوارع والزوايا والمصليات ولا الطرقات العامة، إنما تنعقد في الساحات والمساجد التي تحددها الجهة المنوطة. مضيفة "بما أن وزارة الأوقاف هي المنوط بها هذا الشأن فإنها تؤكد عدم سماحها بإقامة صلاة العيد خارج الساحات والمساجد التي حددتها مديريات الأوقاف ورفعتها لديوان عام الوزارة".
صلاة-التراويح

التفاصيل الكاملة لكيفية أداء صلاة التهجد

يتأهب جموع الصائمين فى مشارق الأرض ومغاربها، خلال الساعات المقبلة، لاستقبال العشرة الأواخر من شهر رمضان المبارك لهذا العام، وفى تلك الأيام المباركة، يحرص الجميع على أداء صلاة التهجد أسوةً بالرسول، عليه الصلاة والسلام. وأمام ذلك المشهد الروحانى لأداء صلاة التهجد عبر العشرة الأواخر من شهر رمضان المبارك، نستعرض خلال هذه السطور فضائل ومشروعية صلاة التهجد، والفرق بين صلاة التهجد وقيام الليل، ووقت صلاة التهجد، وطريقة صلاة التهجد، وكيفية أدائها في العشرة الأواخر من شهر رمضان.
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موازنة الأوقاف تثير تساؤلات النواب: مبالغة شديدة في الأجور

افتتحت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعها اليوم الأحد، مع مسؤولي وزارة الأوقاف لمناقشة تفصيلات ميزانيتهم، وقال وكيل اللجنة ياسر عمر، إنه دفع مبلغ في جامع كصدقة لتركيب عداد، لكنه "ماركبش"، الأمر الذي أثار ضحك النواب الذين حضروا اجتماع اللجنة، حيث جاء حديثه تعليقا على حديث عصو اللجنة إبراهيم عبد النظير، الذي قال: "تلاحظ إن الوزارة عملت عدادات فقامت الناس بالمساهمة المجتمعية فيها، ونريد أن نعرف ماذا حدث فيها"، وبعدها بدأ الحديث عن تفاصيل الميزانية الخاصة بالوزارة ومخصصاتها.
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مسجد السيدة نفيسة.. جمال الروح يعود من هنا

الوضع الذي يعيشه مسجد السيدة نفيسة يختلف كثيرا عن الوضع الذي يعيشه ويعاني منه مسجدا الحسين، والسيدة زينب، فنظافة المسجد واختفاء المتسولين منه وغياب الطرق التى تدعي انتماءها للصوفية، وحالة النظام التى وجدناها، تدعو كل من يذهب إليه للعودة مره أخرى، لزيارة مقام صاحبة المقام والعلم النفيس، "السيدة نفيسة". لكن كحال كل الأشياء فى مصر، هناك ما يعكر صفو جمالها، فالطريق الواصل للمسجد الذي يقع بين المقابر مظلم تماما، كما أن حالة نظافة حرمه ليست على ما يرام، علاوة على انتشار المتسولين فى زمامه.
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