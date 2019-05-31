مانشستر سيتي يلتقي رئيس بنفيكا لضم فيليكس

٣١ مايو ٢٠١٩ - ١١:٢٨ ص

جواو فيليكس

يواصل مانشستر سيتي تفاوضه مع بنفيك من أجل ضم لاعبه الشاب جواو فيليكس، الذي قد يصل سعره إلى 100 مليون جنيه إسترليني. وأوضحت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن الرئيس التنفيذي لمانشستر سيتي فيران سوريانو، اجتمع مع رئيس العملاق البرتغالي لويس فيلبي فييرا في لندن، أول من أمس، للتفاوض على ضم فيليكس. ويقع البرتغالي البالغ من العمر 19 عامًا على رأس أولويات المدرب الإسباني بيب جوارديولا، لتعويض الرحيل المنتظر للنجم الألماني ليروي ساني إلى بايرن ميونيخ، إذ رفض السيتي عرضًا لضم ساني مقابل 70 مليون إسترليني من البايرن لرغبته في الحصول على 90 مليون إسترليني.

ويرغب جوارديولا في الحفاظ على رغبة فريقه في تحقيق المزيد من النجاحات، ويعد فيليكس من أبرز المواهب الصاعدة في أوروبا. ويُنظر إلى فيليكس بوصفه مهاجما، فهو يمكنه اللعب في أي مركز في خط الهجوم، ولكن يعيبه فقط قصر قامته بالنسبة للأطوال الفارعة في الدوري الإنجليزي. وحتى الآن لم يجدد ساني تعاقده مع مانشستر