رياضة

مانشستر سيتي يلتقي رئيس بنفيكا لضم فيليكس

٣١ مايو ٢٠١٩ - ١١:٢٨ ص
جواو فيليكس
جواو فيليكس
يواصل مانشستر سيتي تفاوضه مع بنفيك من أجل ضم لاعبه الشاب جواو فيليكس، الذي قد يصل سعره إلى 100 مليون جنيه إسترليني. وأوضحت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن الرئيس التنفيذي لمانشستر سيتي فيران سوريانو، اجتمع مع رئيس العملاق البرتغالي لويس فيلبي فييرا في لندن، أول من أمس، للتفاوض على ضم فيليكس. ويقع البرتغالي البالغ من العمر 19 عامًا على رأس أولويات المدرب الإسباني بيب جوارديولا، لتعويض الرحيل المنتظر للنجم الألماني ليروي ساني إلى بايرن ميونيخ، إذ رفض السيتي عرضًا لضم ساني مقابل 70 مليون إسترليني من البايرن لرغبته في الحصول على 90 مليون إسترليني.
ويرغب جوارديولا في الحفاظ على رغبة فريقه في تحقيق المزيد من النجاحات، ويعد فيليكس من أبرز المواهب الصاعدة في أوروبا. ويُنظر إلى فيليكس بوصفه مهاجما، فهو يمكنه اللعب في أي مركز في خط الهجوم، ولكن يعيبه فقط قصر قامته بالنسبة للأطوال الفارعة في الدوري الإنجليزي. وحتى الآن لم يجدد ساني تعاقده مع مانشستر
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جروس (2)

كشف حساب جروس مع الزمالك بين التتويج والرحيل المهين

بطريقة مهينة، طالب رئيس نادي الزمالك، السويسري كريستيان جروس، بالخروج من ملعب بتروسبورت إلى المطار، بعد تعادل الأبيض أمام الإنتاج الحربي بنتيجة (1-1)، مساء أمس الخميس، في اللقاء المؤجل من الجولة الواحدة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز. ورفض رئيس الزمالك وجود جروس في غرفة ملابس اللاعبين، عقب انتهاء المباراة، مؤكدا أن عقده انتهى مع الزمالك، وأنه لن يدرب الفريق مرة أخرى، كما هاجم المدرب السويسري عقب اللقاء مرددًا عبارة: "اطلع على المطار يا فاشل"، علاوة على أن رئيس القلعة البيضاء توجه إلى غرفة خلع الملابس عقب المباراة، ليعلن رحيل جروس.
اليسون-حارس-ليفربول

أليسون يدافع عن أخطاء كاريوس في نهائي الأبطال

يرى أليسون، حارس مرمى ليفربول الحالي، أن لوريس كاريوس الحارس السابق للريدز، لم يكلف الفريق خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، أمام ريال مدريد. ويستعد الريدز لمواجهة توتنهام غدًا السبت في نهائي دوري الأبطال بالعاصمة الإسبانية مدريد، على أمل نفض غبار هزيمة نهائي الموسم الماضي أمام ريال مدريد بنتيجة 3-1، تلك المباراة التي شهدت ارتكاب كاريوس أخطاء كارثية، من خلال إلقاء الكرة أمام مهاجم الريال كريم بنزيما، إلى جانب إفلات تسديدة جاريث بيل التي سكنت شباكه.
رابيو‎

مانشستر يونايتد يقترب من ضم أدريان رابيو

بات مانشستر يونايتد الفريق الأوفر حظا للظفر بخدمات متوسط باريس سان جيرمان أدريان رابيو، وأصبح بإمكان اللاعب الرحيل بالمجان، بعد رفضه تجديد تعاقده مع الفريق الفرنسي، ولم يشارك رابيو البالغ من العمر 24 عامًا، في أي مباراة في الدوري الفرنسي، منذ شهر ديسمبر الماضي، وحينها تم تجميده من قبل مدرب الفريق توماس توخيل لعدم تجديد تعاقده، ومنذ ذلك الحين يدرس الفرنسي كل الخيارات الممكنة قبل اتخاذ قراره الذي يبدو أنه توصل إليه بالفعل، ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن رابيو على استعداد لرفض عرض ريال بيتيس للانضمام إلى الشياطين الحمر.
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لوري-ساني-مانشستر-سيتي-إيفرتون

ماتيوس واثق من انضمام ساني إلى بايرن ميونيخ

أعرب نجم بايرن ميونيخ السابق لوثار ماتيوس، عن ثقته بأن نجم مانشستر سيتي ليروى ساني، سينتقل إلى بايرن ميونيخ هذا الصيف، وأكد رئيس العملاق البافاري أولي هونيس، الأسبوع الماضي، اهتمامه بضم اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، والذي انضم إلى مانشستر سيتي في عام 2016، قادمًا من شالكة مقابل 37 مليون جنيه إسترليني، ويبحث السيتي عن تجديد عقد ساني، إلا أن المفاوضات بين الطرفين لم تصل إلى أي جديد منذ بدايتها في شهر سبتمبر من العام الماضي، وذلك بحسب ما ذكره موقع "سكاي سبورتس".
لوري-ساني-مانشستر-سيتي-إيفرتون

مانشستر سيتي يبحث عن تجديد عقد ساني

يبحث مانشستر سيتي عن تجديد تعاقد نجمه الألماني ليروي ساني، حيث تستعد الإدارة لإجراء مباحثات مع ممثليه، خاصة أن عقده سينتهي مع الفريق بعد موسمين، وانتشرت في الآونة الأخيرة الكثير من التكهنات التي تفيد رغبة بايرن ميونيخ في الحصول على خدماته، ويرغب العملاق البافاري في الحصول على خدمات اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، لسد الفراغ الذي سيتركه رحيل كل من النجم الفرنسي فرانك ريبيري والنجم الهولندي أرين روبين، اللذين تقرر رحيلهما عن العملاق البافاري بنهاية الموسم المنقضي، وذلك حسبما أوضح موقع "فور فور تو".
بيب-جوارديولا

جوارديولا ينتظر زيادة ضخمة في أجره السنوي

كتب المدرب الإسباني بيب جوارديولا اسمه في سجلات التاريخ من جديد، بعد فوزه بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي بالتغلب في المباراة النهائية على واتفورد بسداسية نظيفة أول أمس السبت، ليصبح السيتي بالتالي أول فريق في تاريخ الكرة الإنجليزية يتمكن من الفوز بالثلاثية المحلية في موسم واحد، وذلك بعد تتويج السيتي بلقب الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي بفارق نقطة واحدة عن ليفربول، والتتويج بلقب كأس الرابطة الإنجليزية على حساب تشيلسي في شهر فبراير الماضي بركلات الترجيح.
محمد-صلاح (2)

حارس يتفوق على صلاح في قائمة الأسرع بالبريميرليج

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية عن قائمة أسرع اللاعبين في الدوري الإنجليزي في الموسم المنقضى 2018- 2019، وذلك بالاعتماد على أرقام موقع "أوبتا" المختص في شؤون إحصائيات كرة القدم، وضمت القائمة العديد من الأسماء التي من المتوقع بالفعل أن تتواجد في القائمة، ولكنها شهدت تواجد أسماء بصورة مفاجئة، واحتل إسحاق مبينزا لاعب هيدرسفيلد تاون المركز الـ12 في القائمة بسرعة 34,95 كم في الساعة وتواجد نجم المنتخب الوطني محمد صلاح في المركز الـ11 بنفس السرعة أيضًا 34,95 كم في الساعة.
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