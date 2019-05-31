أليسون يدافع عن أخطاء كاريوس في نهائي الأبطال

٣١ مايو ٢٠١٩ - ١١:٤٦ ص

أليسون

يرى أليسون، حارس مرمى ليفربول الحالي، أن لوريس كاريوس الحارس السابق للريدز، لم يكلف الفريق خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، أمام ريال مدريد. ويستعد الريدز لمواجهة توتنهام غدًا السبت في نهائي دوري الأبطال بالعاصمة الإسبانية مدريد، على أمل نفض غبار هزيمة نهائي الموسم الماضي أمام ريال مدريد بنتيجة 3-1، تلك المباراة التي شهدت ارتكاب كاريوس أخطاء كارثية، من خلال إلقاء الكرة أمام مهاجم الريال كريم بنزيما، إلى جانب إفلات تسديدة جاريث بيل التي سكنت شباكه.

وقال أليسون: "لا يمكن إلقاء اللوم على لاعب واحد فقط، فالفريق يتألف من 11 لاعبا، وعندما نفوز فالفريق ككل يفوز، ونفس الأمر ينطبق على الهزيمة، ليس كاريوس هو من كلف ليفربول تلك المباراة، بل ليفربول ككل، وهذا العام لدينا فرصة جديدة". وأضاف الحارس البرازيلي: "لا أشعر بالضغط مما حدث العام الماضي، فكلنا يعرف