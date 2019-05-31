رياضة

أليسون يدافع عن أخطاء كاريوس في نهائي الأبطال

٣١ مايو ٢٠١٩ - ١١:٤٦ ص
أليسون
أليسون
يرى أليسون، حارس مرمى ليفربول الحالي، أن لوريس كاريوس الحارس السابق للريدز، لم يكلف الفريق خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، أمام ريال مدريد. ويستعد الريدز لمواجهة توتنهام غدًا السبت في نهائي دوري الأبطال بالعاصمة الإسبانية مدريد، على أمل نفض غبار هزيمة نهائي الموسم الماضي أمام ريال مدريد بنتيجة 3-1، تلك المباراة التي شهدت ارتكاب كاريوس أخطاء كارثية، من خلال إلقاء الكرة أمام مهاجم الريال كريم بنزيما، إلى جانب إفلات تسديدة جاريث بيل التي سكنت شباكه.
وقال أليسون: "لا يمكن إلقاء اللوم على لاعب واحد فقط، فالفريق يتألف من 11 لاعبا، وعندما نفوز فالفريق ككل يفوز، ونفس الأمر ينطبق على الهزيمة، ليس كاريوس هو من كلف ليفربول تلك المباراة، بل ليفربول ككل، وهذا العام لدينا فرصة جديدة". وأضاف الحارس البرازيلي: "لا أشعر بالضغط مما حدث العام الماضي، فكلنا يعرف
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جروس (2)

كشف حساب جروس مع الزمالك بين التتويج والرحيل المهين

بطريقة مهينة، طالب رئيس نادي الزمالك، السويسري كريستيان جروس، بالخروج من ملعب بتروسبورت إلى المطار، بعد تعادل الأبيض أمام الإنتاج الحربي بنتيجة (1-1)، مساء أمس الخميس، في اللقاء المؤجل من الجولة الواحدة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز. ورفض رئيس الزمالك وجود جروس في غرفة ملابس اللاعبين، عقب انتهاء المباراة، مؤكدا أن عقده انتهى مع الزمالك، وأنه لن يدرب الفريق مرة أخرى، كما هاجم المدرب السويسري عقب اللقاء مرددًا عبارة: "اطلع على المطار يا فاشل"، علاوة على أن رئيس القلعة البيضاء توجه إلى غرفة خلع الملابس عقب المباراة، ليعلن رحيل جروس.
جواو-فيليكس‎ (4)

مانشستر سيتي يلتقي رئيس بنفيكا لضم فيليكس

يواصل مانشستر سيتي تفاوضه مع بنفيك من أجل ضم لاعبه الشاب جواو فيليكس، الذي قد يصل سعره إلى 100 مليون جنيه إسترليني. وأوضحت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن الرئيس التنفيذي لمانشستر سيتي فيران سوريانو، اجتمع مع رئيس العملاق البرتغالي لويس فيلبي فييرا في لندن، أول من أمس، للتفاوض على ضم فيليكس. ويقع البرتغالي البالغ من العمر 19 عامًا على رأس أولويات المدرب الإسباني بيب جوارديولا، لتعويض الرحيل المنتظر للنجم الألماني ليروي ساني إلى بايرن ميونيخ، إذ رفض السيتي عرضًا لضم ساني مقابل 70 مليون إسترليني من البايرن لرغبته في الحصول على 90 مليون إسترليني.
رابيو‎

مانشستر يونايتد يقترب من ضم أدريان رابيو

بات مانشستر يونايتد الفريق الأوفر حظا للظفر بخدمات متوسط باريس سان جيرمان أدريان رابيو، وأصبح بإمكان اللاعب الرحيل بالمجان، بعد رفضه تجديد تعاقده مع الفريق الفرنسي، ولم يشارك رابيو البالغ من العمر 24 عامًا، في أي مباراة في الدوري الفرنسي، منذ شهر ديسمبر الماضي، وحينها تم تجميده من قبل مدرب الفريق توماس توخيل لعدم تجديد تعاقده، ومنذ ذلك الحين يدرس الفرنسي كل الخيارات الممكنة قبل اتخاذ قراره الذي يبدو أنه توصل إليه بالفعل، ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن رابيو على استعداد لرفض عرض ريال بيتيس للانضمام إلى الشياطين الحمر.
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اليسون-بيكر

أليسون: أنتظر نهائي دوري الأبطال بفارغ الصبر

يمثل نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2018-2019، المزمع إقامته في الأول من يونيو القادم المباراة الأكبر والأهم في مسيرة الدولي البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى نادي ليفربول الإنجليزي، مع الريدز حتى الآن، وفي ختام موسمه الأول الرائع مع الريدز، يجلس أليسون على بُعد 90 دقيقة فقط من احتمالية رفعه للكأس ذات الأذنين في ملعب واندا ميتروبوليتانو في مدريد عندما يواجه ليفربول مواطنه توتنهام هوتسبير، وهي المباراة التي أوضح أليسون أنه ينتظرها بفارغ الصبر ويتطلع إليها بشدة.
ماوريسيو-بوكيتينو (6)

خطة توتنهام تحسم مصير بوكيتينو مع الفريق

اعترف المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو بأن حلمه الأكبر هو تدريب ريال مدريد عندما يحين وقت انتهاء مسيرته مع توتنهام، ويستعد بوكيتينو لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول يوم 1 يونيو المقبل، إذ يركز على تلك المباراة فقط في الوقت الحالي، إلا أنه لمّح إلى إمكانية رحيله عن السبيرز في المستقبل القريب، وأشار إلى إعجابه الشديد بالريال، بل وكشف عن حديثه مع رئيس الريال فلورنتينو بيريز عن إمكانية تدريبه الفريق مستقبلا، وذلك بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.
كلوب (2)

مورينيو يخشى على كلوب خسارة نهائي دوري الأبطال

يرى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو أن هزيمة يورجين كلوب للمرة الثالثة في نهائي دوري أبطال أوروبا ستكون أمرا من الصعب تقبّله بالنسبة للمدرب الألماني، ويستعد كلوب لخوض نهائي دوري الأبطال رفقة ليفربول أمام توتنهام يوم 1 يونيو المقبل، في مباراة تضع كلوب تحت ضغط كبير، بحسب مورينيو، خاصة أن كلوب خسر النهائي الموسم الماضي رفقة ليفربول أمام ريال مدريد، وخسر النهائي في عام 2013 رفقة بروسيا دورتموند أمام بايرن ميونيخ، وبشكل عام خسر كلوب 6 نهائيات من إجمالي 7 مباريات نهائية خاضها في جميع المسابقات.
ليفربول - برشلونة (2)

ليفربول يزف أنباء سارة للجماهير قبل نهائي الأبطال

كشف يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن آخر تطورات جاهزية لاعبه البرازيلي روبيرتو فيرمينو، لنهائي دوري أبطال أوروبا، أمام توتنهام، في المباراة المقرر لها يوم 1 يونيو المقبل، على ملعب «واندا ميتروبوليتانو» في العاصمة الإسبانية مدريد، وقال المدرب الألماني في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للريدز: «اليوم عاد فيرمينو للتدريبات، وشارك في 70 % من الحصة التدريبية، غدًا على الأرجح سيكون جاهزًا.. تبدو حالة فيرمينو جيدة، لقد عاد للتدريب بقوة.. لا نزال حريصين، ونريد التأكد من عدم حدوث شيء».
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