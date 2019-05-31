جريمة

ضبط مدير شركة لتلاعبه في مستندات وتهربه من الجمارك

تحرير:محمد رشدي ٣١ مايو ٢٠١٩ - ١١:٥٦ ص
متهم -أرشيفية
متهم -أرشيفية
واصل ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية جهودهم في ضبط المتهربين من سداد الرسوم الجمركية والضرائب، وأمكن ضبط مالك إحدى شركات الاستيراد والتصدير لاتهامه بالتلاعب فى الأوراق والمستندات المقدمة للجمارك، وتقديم فواتير مُثبت بها قيم مالية أقل من قيمتها الحقيقية؛ بغرض التهرب من الضرائب والرسوم الجمركية المستحق سدادها، وكشفت التحريات تلاعب مسؤولي إحدى شركات الاستيراد والتصدير في الحي السابع بمدينة نصر في الأوراق والمستندات المقدمة للجمارك.
عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة تم توجيه مأمورية بالاشتراك مع لجنة مُختصة من مفتشي مصلحة الجمارك استهدفت مقر الشركة، وتم ضبط المسئول عنها، وضبط الأوراق والمستندات الدالة على ارتكابه لوقائع التهرب الجُمركى، حيث قدرت الرسوم الجمركية بمبلغ مليون و165 ألفا و811 جنيهًا، وأقر المتهم بصحة
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المرور‎ (2)

الانتظار الخاطئ يضرب شوارع الجيزة بـ1110 مخالفات

الانضباط المروري شعار دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، بحثا عن تحقيق أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 3075 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1110 مخالفات انتظار خاطئ، و359 مخالفة متنوعة.
مباحث-التموين

مباحث التموين تنتصر لمحدودي الدخل وتتصدى لغش التجار

واصلت إدارة مباحث التموين في مديرية أمن الجيزة جهودها تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وشن ضباط الإدارة حملة تفتيشية مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين عن القانون في ما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار، أسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 106 قضايا تموينية تنوعت ما بين 22 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 17 منشأة بدون ترخيص، وتحرير 16 مخالفة عدم وجود قائمة بيانات.
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إصابة 8 عمال في انقلاب سيارة بالبحيرة

أصيب 8 أشخاص، اليوم الجمعة، على أثر انقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية، على طريق "الضبعة- وادى النطرون" الصحراوي، بدائرة مركز وادى النطرون، بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين جميعا إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، وحُرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات. تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، بأنه تلقى بلاغا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية بطريق الضبعة- وادى النطرون، بدائرة المركز.
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«لعب مغشوشة».. مباحث التموين تكشف حيلة مدير شركة

تعليمات وتوجيهات مستمرة من اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بتكثيف الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وضبط الخارجين عن القانون خاصة ما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وذلك في مجال الحرص على ضبط الأسعار بالأسواق؛ لتخفيف الأعباء على جميع المواطنين وخاصة محدودي الدخل في ضوء سياسة وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق، بالتصدي لوقائع الغش التجاري ومداهمة الشركات والمخازن غير المرخصة وإحباط ترويج منتجات مرفوضة جمركيا.
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قبض-متهم

الأموال العامة تكشف حيلة نقاش للسفر إلى أوروبا

ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة القبض على نقاش متهم بتزوير كشف حساب منسوب صدوره لأحد البنوك الوطنية لتقديمه لإحدى سفارات الدول الأوروبية؛ للحصول على تأشيرة لدخول تلك الدولة، وذلك بعد تلقي ضباط إدارة مكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية، فرع وسط الدلتا، بلاغا يفيد اشتراك نقاش مع آخر في اصطناع كشف حساب مزور منسوب صدوره لأحد البنوك الوطنية بمبلغ 700 ألف جنيه، وتقديمه ضمن الأوراق المقدمة لسفارة إحدى الدول الأوروبية للحصول بموجبه على تأشيرة دخول لتلك الدولة.
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تجديد حبس 25 متهما بتنظيم «اللهم ثورة» 15 يوما

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الخميس، تجديد حبس 25 متهما، ينتمون لتنظيم يدعى «اللهم ثورة»، 15 يوما أخرى على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بالتخطيط لتنفيذ بعض العمليات العدائية ضد مؤسسات البلاد، ومهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة، وعقد عدة اجتماعات عبر شبكة المعلومات الدولية للاتفاق على خطوات تنفيذ مخططهم الإرهابي، وارتكاب أعمال فوضوية بغرض إظهار الدولة في مظهر الضعيف، وذلك بالتزامن مع أحداث الذكرى الماضية لثورة الخامس والعشرين من يناير.
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ضبط 81 قضية ضرائب وأموال عامة و10 آلاف سرقة تيار

شنت الإدارات العامة التابعة للأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، كقطاع الأموال العامة، وقطاع الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، وشرطة مكافحة التهرب الضريبى بوزارة الداخلية، حملة أمنية لضبط قضايا التهرب من سداد الضرائب والرسوم، وقضايا الأموال العامة والمخالفات المصرفية، أسفرت جهودها عن ضبط 74 قضية في مجالات "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرٍّ مدني لمصلحة الضرائب".
انتشار أمني

ماذا قدمت إدارات الأمن الاقتصادي السبع خلال 24 ساعة؟

كثف ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي (يضم 7 إدارات متنوعة) جهودهم بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال إدارات (الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، الضرائب والرسوم، المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية)؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة أشكال الجريمة بشتى صورها.
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