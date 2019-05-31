ضبط مدير شركة لتلاعبه في مستندات وتهربه من الجمارك

تحرير:محمد رشدي ٣١ مايو ٢٠١٩ - ١١:٥٦ ص

متهم -أرشيفية

واصل ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية جهودهم في ضبط المتهربين من سداد الرسوم الجمركية والضرائب، وأمكن ضبط مالك إحدى شركات الاستيراد والتصدير لاتهامه بالتلاعب فى الأوراق والمستندات المقدمة للجمارك، وتقديم فواتير مُثبت بها قيم مالية أقل من قيمتها الحقيقية؛ بغرض التهرب من الضرائب والرسوم الجمركية المستحق سدادها، وكشفت التحريات تلاعب مسؤولي إحدى شركات الاستيراد والتصدير في الحي السابع بمدينة نصر في الأوراق والمستندات المقدمة للجمارك.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة تم توجيه مأمورية بالاشتراك مع لجنة مُختصة من مفتشي مصلحة الجمارك استهدفت مقر الشركة، وتم ضبط المسئول عنها، وضبط الأوراق والمستندات الدالة على ارتكابه لوقائع التهرب الجُمركى، حيث قدرت الرسوم الجمركية بمبلغ مليون و165 ألفا و811 جنيهًا، وأقر المتهم بصحة