عم «حملي».. مسحراتي كفيف يودع ليالي رمضان بالفيوم

على الرغم من فقدانه بصره وكبر سنه إلا أن عم "حملي" أصبح المسحراتي الأشهر في محافظة الفيوم ينتظره الأطفال ليطوفوا معه القرية كل ليلة لإيقاظ المواطنين لتناول السحور

تحرير:أسماء أبو السعود ٣١ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

عم حملي مسحراتي الفيوم الكفيف

"إصحى يا نايم وحد الدايم وقول نويت بكرة إن حييت الشهر صايم والفجر قايم إصحى يا نايم وحد الرزاق رمضان كريم، الرجل تدب مطرح ما تحب وأنا صنعتي مسحراتي في البلد جوال حبيت ودبيت كما العاشق ليالي طوال وكل شبر وحتة من بلدي حتة من كبدي حتة من موال".. كلمات ألفها الشاعر فؤاد حداد وغناها سيد مكاوي وأصبحت رمزً للشهر الكريم، ويتغنى بها عم "حملي محمود جمعة"، ذلك الرجل الستيني الكفيف الذي لم يمنعه فقدانه بصره من العمل كمسحراتي، فأصبحت تلك الكلمات سبب السعادة لأطفال القرية الذين ينتظرون خروجه كل ليلة للدق على طبلته والغناء لإيقاظ المواطنين لتناول وجبة السحور.

"التحرير" التقت عم "حملي" في منزله الصغير الذي لا يتجاوز الغرفتين وصالة صغيرة ومبنى من الطوب اللبن، ورغم صغر حجمه إلا أنّه "يساع من الحبايب ألف" حيث يقطن فيه عم "حملي" وزوجته و6 أبناء وزوجة ابنه وحفيدته، ومع دقات الساعة الثانية عشر منتصف الليل، يحمل عم "حملي" طبلته ويربطها حول صدره بحبل كي لا تقع منه