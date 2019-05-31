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عم «حملي».. مسحراتي كفيف يودع ليالي رمضان بالفيوم

على الرغم من فقدانه بصره وكبر سنه إلا أن عم "حملي" أصبح المسحراتي الأشهر في محافظة الفيوم ينتظره الأطفال ليطوفوا معه القرية كل ليلة لإيقاظ المواطنين لتناول السحور
تحرير:أسماء أبو السعود ٣١ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
عم حملي مسحراتي الفيوم الكفيف
عم حملي مسحراتي الفيوم الكفيف
"إصحى يا نايم وحد الدايم وقول نويت بكرة إن حييت الشهر صايم والفجر قايم إصحى يا نايم وحد الرزاق رمضان كريم، الرجل تدب مطرح ما تحب وأنا صنعتي مسحراتي في البلد جوال حبيت ودبيت كما العاشق ليالي طوال وكل شبر وحتة من بلدي حتة من كبدي حتة من موال".. كلمات ألفها الشاعر فؤاد حداد وغناها سيد مكاوي وأصبحت رمزً للشهر الكريم، ويتغنى بها عم "حملي محمود جمعة"، ذلك الرجل الستيني الكفيف الذي لم يمنعه فقدانه بصره من العمل كمسحراتي، فأصبحت تلك الكلمات سبب السعادة لأطفال القرية الذين ينتظرون خروجه كل ليلة للدق على طبلته والغناء لإيقاظ المواطنين لتناول وجبة السحور.
"التحرير" التقت عم "حملي" في منزله الصغير الذي لا يتجاوز الغرفتين وصالة صغيرة ومبنى من الطوب اللبن، ورغم صغر حجمه إلا أنّه "يساع من الحبايب ألف" حيث يقطن فيه عم "حملي" وزوجته و6 أبناء وزوجة ابنه وحفيدته، ومع دقات الساعة الثانية عشر منتصف الليل، يحمل عم "حملي" طبلته ويربطها حول صدره بحبل كي لا تقع منه
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مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير استاد القاهرة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد العصار، وزير الانتاج الحربي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، ومسئولو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تشطيبات أعمال تطوير استاد القاهرة، استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، التى تقام فى مصر شهر يونيو المقبل. وتجول رئيس الوزراء ومرافقوه فى عدد من مكونات الاستاد، بدأت بالمقصورة الرئيسية، والتى تم الانتهاء من تطويرها، بجانب الانتهاء من تطوير الطرق المحيطة بمنطقة استاد القاهرة، كما يتم إنشاء طريق يربط بين شارع الفنجرى وشارع يوسف عباس، لتيسير الحركة المرورية، وتسهيل الوصول إلى الاستاد.
محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-01

رئيس الوزراء يصلي الجمعة الأخيرة من رمضان في الحسين

أدى المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان في مسجد الإمام الحسين بالقاهرة. وألقي خطبة الجمعة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، حيث أكد خلالها فضل وبركة ليلة القدر العظيمة من شهر رمضان الكريم. وأوضح جمعة أن رب العزة يفتح أبواب المغفرة والرحمة فى هذه الأيام التى نمر بها من الشهر الكريم، مضيفا أن من فضائل ليلة القدر هو فتح باب العفو والمغفرة للعباد من قبل رب العباد.
خالد-عبد-الغفار-وزير التعليم-العالى (1)

عبد الغفار يلتقي رئيس هواوي لتحويل الجامعات لـ«ذكية»

استقبل خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي الصينية بمصر "فينسينت صن" والوفد المرافق له؛ لبحث آليات التعاون مع الشركة في مجال دعم تحويل الجامعات المصرية إلى جامعات ذكية، وذلك بمقر الوزارة. ورحب الوزير بوفد الشركة، مشيرًا إلى سعادته بالمشاركة في فعاليات المؤتمر الدولى للذكاء الاصطناعى والتعليم بالصين خلال شهر مايو الجاري، مؤكدًا حرص مصر على دعم علاقات التعاون مع الصين فى شتى المجالات، خاصة التعليمية، والبحثية، والتدريبية، والتكنولوجية، وذلك فى إطار العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين.
خطبة الجمعة للصم والبكم (6)

مترجمة إلى 17 لغة.. تفاصيل خطبة آخر جمعة في رمضان

?أعلنت وزارة الأوقاف موضوع خطبة آخر جمعة في رمضان، والتي ستكون تحت عنوان "رمضان شهر البر والصلة والتعرض لرحمات الله"، إذ تتناول الحديث عن شهر رمضان المبارك، شهر الصلة والمودة والتعاون على البر والتقوى، والتقرب إلى الله تعالى، بالطاعات المختلفة، كقراءة القرآن، والذكر، وقيام الليل، والصدقات، والصلح بين الناس، وبذل كل خير فيه مصلحة البلاد والعباد، مؤكدة أن شهر رمضان ميدان للتنافس في أعمال الخير والبر، حيث يتسابق فيه العباد بخالص الأعمال تقربًا إلى الله عز وجل، موضحة أن هذا كان حال النبي "صلى الله عليه وسلم" في رمضان.
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شيفات (1)

عمال مطاعم: نستعين بأخ قبطي لتذوق الطعام في رمضان

يعيش القائمون على إعداد إفطار رمضان فى العديد من المطاعم قدرا من المعاناة والمشقة، بداية من إعداد مستلزمات الطبخ ومرورا بالوقوف أمام اللهب لساعات طويلة، وحتى تأخير إفطارهم بعد أذان المغرب بما يقرب من ساعة ونصف أو أكثر، ولكنهم وبالرغم من هذه المعاناة لا يشغلهم سوى الانضباط فى موعد الانتهاء من إعداد وجبات الإفطار حتى لا يغضب أحد من الزبائن في أثناء أذان المغرب، لذا يواجهون ضغوطا كبيرة قبل موعد الإفطار بما يقرب من ساعتين، كأنهم يسابقون الزمن، فيتجاهلون شدة النيران والجوع والعطش، فى مقابل الوفاء بواجباتهم تجاه الزبائن.
سحور-أول-يوم-رمضان

بيض وفول وجبنة بـ900 جنيه.. فاتورة سحور تثير الجدل

نشر أحد الأشخاص على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تفاصيل فاتورة سحور بأحد المطاعم في حي المهندسين، حيث وصلت تكاليف السحور لأربعة أفراد 926 جنيها. واستعرض صاحب الفاتورة الصورة مداعبا من يريد السحور في مطاعم خارج البيت، وأثارت هذه الصورة ردرود فعل كثيرة وحصلت على تعليقات ساخرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعد قراءة تفاصيل السحور، وهي «فول، بطاطس، جبنة بطماطم، بيض، عسل أبيض، مياه»، وفي نفس الوقت أصدرت إدارة هذا المطعم بيانا أوضحت فيه تصنيف المطعم من حيث عدد النجوم ووضع أسعاره تحت إشراف وزارة السياحة.
اسواق قطر

الأدوات المنزلية.. سلع تنخفض أسعارها خلال رمضان

يشهد عدد من السلع الغذائية وغير الغذائية انخفاضا ملحوظا فى الأسعار التى يأتى على رأسها الأدوات المنزلية والأسماك واللحوم وبعض أنواع الياميش وبعض أصناف البقوليات، نتيجة تراجع المواطنين عن شرائها بفضل تخزين كميات كبيرة منها قبل حلول شهر رمضان المبارك. التجار بدورهم أكدوا أن التراجع فى الشراء أحد الأسباب إلا أن شهر رمضان يشهد حالة من الركود التجاري فى مختلف السلع، خاصة غير المرتبطة بطقوس الشهر الفضيل، كما أن هناك أولويات للمواطن تجعل بعض المنتجات تصنف على أنها رفاهية.
هلال-رمضان

3 دول إسلامية تعلن الثلاثاء أول أيام رمضان

أعلنت كل من سلطنة عمان وجزر القمر والمغرب، أن الثلاثاء، هو أول أيام شهر رمضان، على خلاف معظم الدول العربية والإسلامية. وأعلنت نحو 18 دولة عربية أبرزها السعودية ومصر، أنّ أول أيام رمضان يوافق، الاثنين 6 مايو، إذ أعلنت المحكمة العليا في السعودية، أن الاثنين هو غرة رمضان بعد ثبوت رؤية الهلال مساء الأحد، كما أكدت دور الإفتاء في مصر والأردن والسودان وليبيا، ثبوت رؤية الهلال مساء الأحد، وأن الإثنين، هو أول أيام رمضان. كما أعلنت هيئة الرؤية الشرعية في المنامة، ثبوت رؤية الهلال، مساء الأحد، ليكون الاثنين غرة رمضان في البحرين.
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