رياضة

كشف حساب جروس مع الزمالك بين التتويج والرحيل المهين

جروس خاض مع الزمالك في جميع البطولات 53 مباراة، فاز في 31 منها وتعادل في 15، وخسر 7 مباريات، وسجل 88 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 39 هدفًا، وتوج مع القلعة البيضاء بلقبين
تحرير:كريم مليم ٣١ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٣ م
كريستيان جروس
كريستيان جروس
بطريقة مهينة، طالب رئيس نادي الزمالك، السويسري كريستيان جروس، بالخروج من ملعب بتروسبورت إلى المطار، بعد تعادل الأبيض أمام الإنتاج الحربي بنتيجة (1-1)، مساء أمس الخميس، في اللقاء المؤجل من الجولة الواحدة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز. ورفض رئيس الزمالك وجود جروس في غرفة ملابس اللاعبين، عقب انتهاء المباراة، مؤكدا أن عقده انتهى مع الزمالك، وأنه لن يدرب الفريق مرة أخرى، كما هاجم المدرب السويسري عقب اللقاء مرددًا عبارة: "اطلع على المطار يا فاشل"، علاوة على أن رئيس القلعة البيضاء توجه إلى غرفة خلع الملابس عقب المباراة، ليعلن رحيل جروس.
رئيس الزمالك أعلن من قبل عقب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، انتهاء قصة جروس مع القلعة البيضاء، خاصة أنه لا توجد نية لدى إدارة الزمالك لتجديد التعاقد مع السويسري، وقام رئيس الزمالك بإبلاغ أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة، بتوجيه الشكر لجروس وعدم تجديد تعاقده الذي ينتهي اليوم الجمعة، رافضًا
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أليسون يدافع عن أخطاء كاريوس في نهائي الأبطال

يرى أليسون، حارس مرمى ليفربول الحالي، أن لوريس كاريوس الحارس السابق للريدز، لم يكلف الفريق خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، أمام ريال مدريد. ويستعد الريدز لمواجهة توتنهام غدًا السبت في نهائي دوري الأبطال بالعاصمة الإسبانية مدريد، على أمل نفض غبار هزيمة نهائي الموسم الماضي أمام ريال مدريد بنتيجة 3-1، تلك المباراة التي شهدت ارتكاب كاريوس أخطاء كارثية، من خلال إلقاء الكرة أمام مهاجم الريال كريم بنزيما، إلى جانب إفلات تسديدة جاريث بيل التي سكنت شباكه.
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يواصل مانشستر سيتي تفاوضه مع بنفيك من أجل ضم لاعبه الشاب جواو فيليكس، الذي قد يصل سعره إلى 100 مليون جنيه إسترليني. وأوضحت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن الرئيس التنفيذي لمانشستر سيتي فيران سوريانو، اجتمع مع رئيس العملاق البرتغالي لويس فيلبي فييرا في لندن، أول من أمس، للتفاوض على ضم فيليكس. ويقع البرتغالي البالغ من العمر 19 عامًا على رأس أولويات المدرب الإسباني بيب جوارديولا، لتعويض الرحيل المنتظر للنجم الألماني ليروي ساني إلى بايرن ميونيخ، إذ رفض السيتي عرضًا لضم ساني مقابل 70 مليون إسترليني من البايرن لرغبته في الحصول على 90 مليون إسترليني.
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خالد-جلال

ماذا قدم خالد جلال مع الزمالك في ولايته الأولى؟

أعلن رئيس نادي الزمالك تعيين خالد جلال في منصب المدير الفني للفريق الأبيض بشكل رسمي بعد التعادل مع ضيفه الإنتاج الحربي، وأكد رئيس القلعة البيضاء أن خالد جلال سيقود التدريبات، موضحا أن المدرب السويسري كريستيان جروس عقده انتهى ولن يجدد، وسيخرج للمطار ليعود لبلاده، وأوضح رئيس القلعة البيضاء أن جروس ظالم ورحيله أنقذ الزمالك من تجديد عقده لمدة شهرين، وهو ما يكلف النادي نحو 12 مليون جنيه قيمة رواتب الجهاز الفني، مؤكدا أن جروس تجاهل عدة لاعبين، على رأسهم محمد حسن وأحمد مدبولي ومحمد عنتر، بجانب أيمن حفني.
خالد جلال (1)

10 معلومات عن خالد جلال خليفة جروس في الزمالك

أعلن رئيس نادي الزمالك تعيين خالد جلال في منصب المدير الفني للفريق الأبيض بشكل رسمي بعد التعادل مع ضيفه الإنتاج الحربي، وأكد رئيس القلعة البيضاء أن خالد جلال سيقود التدريبات، موضحا أن المدرب السويسري كريستيان جروس عقده انتهى ولن يجدد وسيخرج للمطار ليعود لبلاده، وأوضح رئيس القلعة البيضاء أن جروس ظالم ورحيله أنقذ الزمالك من تجديد عقده لمدة شهرين وهو ما يكلف النادي نحو 12 مليون جنيه قيمة رواتب الجهاز الفني، مؤكدا أن جروس تجاهل عدة لاعبين، على رأسهم محمد حسن وأحمد مدبولي ومحمد عنتر، بجانب أيمن حفني.
جروس

كيف سخر رئيس وادي دجلة من رحيل جروس؟

علق ماجد سامى، رئيس نادي وادى دجلة، على رحيل السويسري كريستيان جروس، من نادي الزمالك، وذلك بعد أن طالب رئيس نادي الزمالك، جروس، بالخروج من ملعب بتروسبورت إلى المطار، بعد تعادل الأبيض أمام الإنتاج الحربي بهدف لمثله، ورفض رئيس الزمالك وجود جروس في غرفة ملابس اللاعبين، عقب انتهاء المباراة، مؤكدا أن عقده انتهى مع الزمالك، وأنه لن يدرب الفريق مرة أخرى، كما هاجم المدرب السويسري عقب اللقاء مرددًا عبارة: "اطلع على المطار يا فاشل"، علاوة على أن رئيس القلعة البيضاء توجه إلى غرفة خلع الملابس عقب المباراة، ليعلن رحيل جروس.
خالد-جلال

رسميًا.. خالد جلال مديرًا فنيًا لنادي الزمالك

أعلن رئيس الزمالك، تعيين خالد جلال، مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلفا للسويسري كريستيان جروس، بعد تعادله أمام الإنتاج الحربي بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما، مساء الخميس، في إطار مؤجلات الجولة الـ31 من مسابقة الدوري، وكشف رئيس الزمالك في تصريحات لقناة «المحور» عبر برنامج «الزمالك اليوم»، عن رحيل جروس بعد التعادل أمام الإنتاج الحربي بهدف لكل فريق، وفي ظل انتهاء تعاقده مع القلعة البيضاء نهاية مايو الجاري. ويتبقى للزمالك 4 مباريات بالدوري أمام حرس الحدود، والجونة، والإسماعيلي، والأهلي.
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