كشف حساب جروس مع الزمالك بين التتويج والرحيل المهين

جروس خاض مع الزمالك في جميع البطولات 53 مباراة، فاز في 31 منها وتعادل في 15، وخسر 7 مباريات، وسجل 88 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 39 هدفًا، وتوج مع القلعة البيضاء بلقبين

تحرير:كريم مليم ٣١ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٣ م

كريستيان جروس

بطريقة مهينة، طالب رئيس نادي الزمالك، السويسري كريستيان جروس، بالخروج من ملعب بتروسبورت إلى المطار، بعد تعادل الأبيض أمام الإنتاج الحربي بنتيجة (1-1)، مساء أمس الخميس، في اللقاء المؤجل من الجولة الواحدة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز. ورفض رئيس الزمالك وجود جروس في غرفة ملابس اللاعبين، عقب انتهاء المباراة، مؤكدا أن عقده انتهى مع الزمالك، وأنه لن يدرب الفريق مرة أخرى، كما هاجم المدرب السويسري عقب اللقاء مرددًا عبارة: "اطلع على المطار يا فاشل"، علاوة على أن رئيس القلعة البيضاء توجه إلى غرفة خلع الملابس عقب المباراة، ليعلن رحيل جروس.

رئيس الزمالك أعلن من قبل عقب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، انتهاء قصة جروس مع القلعة البيضاء، خاصة أنه لا توجد نية لدى إدارة الزمالك لتجديد التعاقد مع السويسري، وقام رئيس الزمالك بإبلاغ أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة، بتوجيه الشكر لجروس وعدم تجديد تعاقده الذي ينتهي اليوم الجمعة، رافضًا