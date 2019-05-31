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بعد استقالة ماي.. تغير المشهد السياسي البريطاني

شهدت الساحة السياسية في بريطانيا اهتزازات عنيفة في الوقت الحالي، بعد سلسلة من الأحداث التي أدت إلى تأثر الأحزاب السياسية القوية خلال الأيام القليلة الماضية
تحرير:محمود نبيل ٣١ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٦ م
تيريزا ماي
تيريزا ماي
اهتز المشهد السياسي في بريطانيا بفعل العديد من الأمور والأشياء خلال الفترة الماضية، كان آخرها إعلان رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي التنحي عن منصبها، وذلك في أعقاب فشلها للمرة الثالثة بإقناع مجلس العموم بالاتفاق الذي حصلت عليه من الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بلادها من اليورو. وألقت تأثيرات الأوضاع الحالية بانعكاساتها على العديد من عناصر المشهد السياسي في إيران، وبالأخص الأحزاب المختلفة في البلاد، وعلى رأسها حزب المحافظين صاحب القوة الواضحة على الأرض في المملكة المتحدة.
ويواجه حزب المحافظين بزعامة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أسوأ مستوى للشعبية في الوقت الحالي، وهو ما كشفه استطلاع جديد للرأي، والذي رأى أن إجراء انتخابات عامة الآن، يعني أن المحافظين لن يكونوا في صدارة المشهد، كما أنهم فقدوها لصالح عدد من الأحزاب الأقل من حيث القوة والوجود على الساحة السياسية
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اشرف-صبحى-وزير-الشباب

تخدم القارة.. إشادة إفريقية بمعايشة وزارة الرياضة

التقى السفير كوارتي توماس كويسي، نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وفد وزارة الشباب والرياضة المشارك في برنامج زيارة ومعايشة للاتحاد الإفريقي بإثيوبيا، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية ومفوضية الاتحاد الإفريقي "مفوضية الموارد البشرية والعلوم والتكنولوجيا ومفوضية الشؤون السياسية"، وذلك بأديس أبابا بإثيوبيا. وأشاد نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بتجربة المعايشة وبالوفد المصري والذي تأتي زيارته تزامنا مع الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي.
اشرف-صبحي

إحالة مسؤولين بمراكز الشباب في المحافظات للتحقيق

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بضرورة ضبط سير العمل داخل مراكز الشباب، وتشكيل لجان متابعة من الوزارة بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة بمحافظات الجمهورية، وذلك لعمل زيارات مفاجئة وإحالة ونقل المقصرين المتقاعسين عن أداء عملهم وتقديم وتطوير الخدمات لدى المواطنين والاعضاء المترددين على المنشآت الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية. واستهدفت لجان الرقابة مراكز الشباب الآتية: "محافظة القاهرة المعصرة، زهراء المعادي، محافظة بورسعيد، مركز شباب القابوطي"، محافظة سوهاج مركز شباب روافع القصير".
احتجاجات-الجزائر (6)

حملة اعتقالات في صفوف المتظاهرين بالجزائر

شنت السلطات الجزائرية، حملة اعتقالات في صفوف المتظاهرين الذي تجمعوا، الجمعة، في ساحة البريد المركزي بالعاصمة الجزائر، حسبما ذكرت وسائل إعلام جزائرية. وتشهد ساحة البريد المركزي بالعاصمة الجزائر ومحيطها مظاهرات كل يوم جمعة، للمطالبة برحيل رموز النظام السابق، ومحاسبة المسؤولين السابقين المتورطين في قضايا فساد. واستجوب رجال الأمن الجزائري عددا كبيرا من المواطنين في ساحة البريد المركزي، سواء القاصدين لها أو حتى المارين فيها، الجمعة، واعتقلوا عددا كبيرا منهم.
أردوغان-في-مطار-اسطنبول

اشتعال وتصادم.. قائد طائرة يمنع كارثة بمطار أسطنبول

أثار اصطدام طائرتين تابعتين للخطوط الجوية التركية ببعضهما، ضجة ومخاطر كبيرة بعد اشتعال النيران، في مطار إسطنبول الجديد، نتيجة لطرق غير مستوية في ممرات الطائرات، حسبما نقل موقع T24 الإخباري التركي المستقل عن طيارين أتراك لم يسمهم، الأربعاء. وقال الطيارون لموقع T24 إن ممرات المطار غير المتساوية فرضت عليهم استخدام مكابحهم أكثر من اللازم في محاولة لعدم التصادم عند الإقلاع، الأمر مما يشكل ضغطا إضافيا على عجلات الطائرة، بحسب "سكاي نيوز عربية"، وكان حريق ضخم سينتج عن التصادم لولا محاولة قائد الطائرتين تفادي الاصطدام باستخدام المكابح.
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تيريزا-ماى-تبكي-بعد الاستقالة

الصحف البريطانية تشمت في دموع تيريزا ماي

على الرغم من أن قرارها بالاستقالة من منصبها كان مفاجئا لبعض الأوساط السياسية في بلادها، فإن رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي كانت قد مهدت للرأي العام، سواء داخل المملكة المتحدة أو عالميا، رغبتها في الهروب من ضغوط ملف الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي "بريكست". واختلفت قراءة وسائل الإعلام البريطانية للمشهد بعد إعلان تيريزا ماي المفاجئ، فالبعض تحدث عن مزيد من الارتباك السياسي الذي قد تعيشه البلاد بعد رحيلها، في حين رأى آخرون أن استقالة ماي قد تُحدث انفراجة في أزمة البريكست.
تيريزا-ماي-تبكى

مزيد من الفوضى.. ماذا بعد استقالة تيريزا ماي؟

"لقد فعلت كل ما بوسعي" كلمات قالتها تيريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية، بكل أسى في خطابها الذي ألقته، اليوم الجمعة، من أمام مقر رئاسة الوزراء في داوننج ستريت بالعاصمة لندن، وأعلنت فيه استقالتها من منصبها بشكل رسمي في السابع من شهر يونيو المقبل، بعد فشلها في إدارة ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكست"، لتنهي 3 سنوات من الهزائم المستمرة في المنصب الذي تولته في الثالث عشر من شهر يوليو عام 2016، بعد أن صوّت البريطانيون لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
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لماذا استقالت تيريزا ماي من منصبها؟

لم يكن إعلان رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي استقالتها من منصبها بالأمر المفاجئ لمتابعي الأوساط السياسية في المملكة المتحدة أو العالم، لا سيما أن مستويات الضغوط التي تعرضت لها ماي كانت تنذر بإمكانية اتخاذ مثل هذا القرار. القرار الذي كانت قد طرحته تيريزا ماي منذ عدة أشهر، كان له العديد من الشواهد التي مهدت المشهد السياسي لإمكانية استقالة تيريزا ماي عن منصبها، بعدما وصل ملف الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي "البريكست" إلى طريق مسدود لكل الأطراف المعنية به.
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رئيسة وزراء بريطانيا تعلن استقالتها رسميا: فشلت

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الجمعة، أنها تنوي استقالتها من منصب رئيس حزب المحافظين بحلول يوم الجمعة 7 يونيو المقبل، وأضافت أن عملية اختيار زعيم جديد للحزب ستبدأ في الأسبوع التالي، وتأتي الاستقالة على خلفية أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكست"، إذ فشلت ماي في الوفاء بتعهداتها، والحصول على موافقة مجلس العموم على اتفاق "البريكست" الذي توصلت إليه مع الكتلة الأوروبية، وسط اعتراضات كبيرة من المعارضة، بالإضافة إلى الأحزاب.
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