بعد استقالة ماي.. تغير المشهد السياسي البريطاني

شهدت الساحة السياسية في بريطانيا اهتزازات عنيفة في الوقت الحالي، بعد سلسلة من الأحداث التي أدت إلى تأثر الأحزاب السياسية القوية خلال الأيام القليلة الماضية

تحرير:محمود نبيل ٣١ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٦ م

تيريزا ماي

اهتز المشهد السياسي في بريطانيا بفعل العديد من الأمور والأشياء خلال الفترة الماضية، كان آخرها إعلان رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي التنحي عن منصبها، وذلك في أعقاب فشلها للمرة الثالثة بإقناع مجلس العموم بالاتفاق الذي حصلت عليه من الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بلادها من اليورو. وألقت تأثيرات الأوضاع الحالية بانعكاساتها على العديد من عناصر المشهد السياسي في إيران، وبالأخص الأحزاب المختلفة في البلاد، وعلى رأسها حزب المحافظين صاحب القوة الواضحة على الأرض في المملكة المتحدة.

ويواجه حزب المحافظين بزعامة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أسوأ مستوى للشعبية في الوقت الحالي، وهو ما كشفه استطلاع جديد للرأي، والذي رأى أن إجراء انتخابات عامة الآن، يعني أن المحافظين لن يكونوا في صدارة المشهد، كما أنهم فقدوها لصالح عدد من الأحزاب الأقل من حيث القوة والوجود على الساحة السياسية