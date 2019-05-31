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سوبر ميرو «25».. سمير غانم يكتشف حقيقة ابنته

تحرير:حليمة الشرباصي ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م
مسلسل سوبر ميرو
مسلسل سوبر ميرو
بدأت الحلقة الـ25 من مسلسل سوبر ميرو باكتشاف "سوبر ميرو" إيمي سمير غانم، أن مختطفي الطفل "سولي" هم عصابة "سواهي ودواهي"، فدبرت خطة مع "هدهد" حمدي الميرغني، للقبض على زعيم العصابة "سورس" محمد حسني، وبالفعل نجحت في استعادة الطفل "سولي" وإلقاء القبض على "سورس" وكل عصابات خطف الأطفال التي يتعاون معها. في الوقت ذاته أثبتت سوبر ميرو طيبتها الشديدة بعد أن أنقذت "سولي" ابن "الفاجر" زعيم العصابة الذي يحاول منذ فترة أن يقتلها كي ينتقم لهزيمة العصابة على يديها أكثر من مرة.
وتطورت الحلقة بخلاف بين "هدهد" وزوجته اليابانية، بعد أن أخبرته الأخيرة بوجود عرض عمل لها في أحد البنوك اليابانية وأن عليها أن تسافر لمدة شهرين فقط ثم تستدعيه للعمل معها، إلا أن "هدهد" رفض بشدة وأخبرها بأنهما لن يتركا مصر وعليها أن تغلق الموضوع للأبد. وازداد الخلاف بين الاثنين عندما وصفته زوجته بالفاشل
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علامة استفهام (25).. فؤاد ومروة يطلبان قتل نوح وجاسر

شهدت الحلقة 25 من «علامة استفهام» تصاعد الأحداث بمسلسل يتسم بالغموض بشكل كبير، وأصاب متابعيه بالحيرة، حيث كشف السيناريست إسلام حافظ والمخرج سميح النقاش عن المزيد من تفاصيل الحدوتة بعدما علم نوح (محمد رجب) أن رحاب (مريهان حسين) التي يحبها قتلت «آلاء» خطيبة جاسر شقيقه، التي صدمتها سيارة في الحلقات الأولى من المسلسل، وقرر نوح مواجهتها، لكنها ألقت الاتهام على قنديل (إسلام حافظ)، وعند إعادة المشهد مرة أخرى بتفاصيل مختلفة اتهمت (جاسر) محمد ناصر، ليظل المشاهدون في دائرة الغموض تلك.
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«زي الشمس» الحلقة 25.. فريدة تعترف بحقيقة نسب ابنها

بدأت الحلقة الـ25 من مسلسل «زي الشمس»، بلقاء نور دينا الشربيني، بمحامي شقيقتها "جمال سليمان"، لتبلغه أنها ستترافع عنه، في نفس الوقت يعود "سليمان" بذاكرته إلى الوراء من خلال "فلاش باك" ليتذكر كيف كان يساعد فريدة شقيقة نور قديمًا على ضم حضانة أبنائها من طليقها "عمر" أحمد السعدني، الذي كان يهدد "فريدة" في هذه الفترة بتدمير حياتها لو لم تتخل عن أبنائها، إلا أن "فريدة" رفضت تهديد زوجها من أجل الحضانة، لأنه ما زال والد أبنائها قبل أي شيء. وفي الوقت ذاته شاهدنا "عمر" يتصل بأولاده من السجن كي يطمئن عليهم، بعد اتهامه بقتل والدتهم "فريدة".
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نجمات رمضان.. نجاح دينا الشربيني وتراجع مي عز الدين

يحظى الموسم الرمضانى الحالى لعام 2019 بوجود قوى للنجمات فى الدراما، اللاتى نجحن فى الصمود، حيث وصل عدد المسلسلات التى يتصدر بطولاتها نجمات إلى 8 مسلسلات فى مواجهة نحو 15 مسلسلا أبطالها رجال، ومع مرور ثلاثة أسابيع على الماراثون الرمضانى، نجد أن هناك نجمات نجحن بالفعل فى وضع أسمائهن فى مقدمة الأعمال الأكثر مشاهدة والأكثر إثارة للجدل؛ رغم أن أغلب هؤلاء النجمات لا يملكن رصيدا كبيرا من الأعمال وبعضهن لم يسبق لها البطولة المطلقة، إلا أنهن أثبتن أنهن يستحققنها.
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«سوبر ميرو» 22.. صدفة تنقذ إيمي من عصابة الفاجر

بدأت الحلقة الـ22 من مسلسل «سوبر ميرو»، بـ"ليمون" أحمد سلطان يشكو إلى حماه سمير غانم من معاملة ابنته "أميرة" إيمي سمير غانم وكراهيتها له وفسخها الخطوبة، رغم أنه يعاملها بكل لطف، إلا أن "أميرة" بادرت بالشكوى من "ليمون" لوالدها واتهمته بالخيانة، وقالت إنه متعدد العلاقات النسائية وإنها ضبطته يخونها أكثر من مرة، لكن والدها لم يقتنع وأمرها أن تعود لخطيبها وتسامحه وتمنحه فرصة ثانية، لأنه يرغب في أن يفرح بها ويراها عروسا، وأنه لن يعيش للأبد، ووسط مجادلات الثلاثة تلقت "أميرة" مكالمة مفاجئة من "هدهد" حمدي الميرغني.
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«سوبر ميرو» الحلقة الـ13.. يسرا اللوزي بطلة خارقة

بدأت الحلقة الـ 13 من مسلسل سوبر ميرو، بإيمي سمير غانم تحاول إنقاذ "هديل الدالي" يسرا اللوزي من محاولتها الانتحار، وبينما تحاول "ميرو" أن تسأل "هديل" عن أسباب انتحارها، أجابتها الأخيرة بأن السبب هو إحساسها بأنها فتاة ضعيفة الشخصية لا يبالي بها أحد، حتى الشاب الذي تحبه لا يشعر بوجودها، مثل شخصية ميرو الحقيقية "أميرة" التي لا يشعر بها حبيبها في العمل، وفي محاولة من "ميرو" لإقناع "هديل" بأن تترك سطح العمارة ولا تنتحر، أجبرتها "هديل" على أن تعدها بأن تعلمها كيف تصبح سوبر هيرو مثلها، كي يهتم بها الناس، ويهتفون بحياتها، وبالفعل تستجيب "ميرو" لها.
سوبر-ميرو

الحلقة الـ12 «سوبر ميرو».. «إيمي» تقع في الحب

بدأت الحلقة الـ12 من مسلسل «سوبر ميرو» بـ"أميرة"، إيمي سمير غانم، تحاول السيطرة على مشاعرها تجاه زميلها في جريدة "الخبر الأكيد"، بعد أن أرسل إليها رسالة بشخصيتها التنكرية "سوبر ميرو"، في الوقت ذاته بدأت تظهر الفروق الثقافية والاجتماعية بين "هدهد" حمدي الميرغني، وزوجته اليابانية، ففي ليلة الصباحية استيقظ على صوت مطرقة على صينية نحاس أيقظته بها زوجته لأنها من تقاليدهم في اليابان، ثم أحضرت له إفطارا صغيرا جدا لا يكفي شخصا ناضجا كي تحببه في الأكل الصحي، ورفضت أن يتناول طعام والدته الدسم المليء بالدهون، لأنه غير صحي.
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