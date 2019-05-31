سوبر ميرو «25».. سمير غانم يكتشف حقيقة ابنته

تحرير:حليمة الشرباصي ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م

مسلسل سوبر ميرو

بدأت الحلقة الـ25 من مسلسل سوبر ميرو باكتشاف "سوبر ميرو" إيمي سمير غانم، أن مختطفي الطفل "سولي" هم عصابة "سواهي ودواهي"، فدبرت خطة مع "هدهد" حمدي الميرغني، للقبض على زعيم العصابة "سورس" محمد حسني، وبالفعل نجحت في استعادة الطفل "سولي" وإلقاء القبض على "سورس" وكل عصابات خطف الأطفال التي يتعاون معها. في الوقت ذاته أثبتت سوبر ميرو طيبتها الشديدة بعد أن أنقذت "سولي" ابن "الفاجر" زعيم العصابة الذي يحاول منذ فترة أن يقتلها كي ينتقم لهزيمة العصابة على يديها أكثر من مرة.

وتطورت الحلقة بخلاف بين "هدهد" وزوجته اليابانية، بعد أن أخبرته الأخيرة بوجود عرض عمل لها في أحد البنوك اليابانية وأن عليها أن تسافر لمدة شهرين فقط ثم تستدعيه للعمل معها، إلا أن "هدهد" رفض بشدة وأخبرها بأنهما لن يتركا مصر وعليها أن تغلق الموضوع للأبد. وازداد الخلاف بين الاثنين عندما وصفته زوجته بالفاشل