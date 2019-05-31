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مائدة إفطار العاشر.. حلم العالمية ينتهي على الرصيف

المائدة التي بلغ طولها أربعة آلاف متر وشهدت حضور أكثر من أربعين ألف فرد لن تدخل موسوعة «جينيس».. صاحب الفكرة: هدفنا كان لم الشمل.. والأهالي: «حكاية حلوة بس مش متنظمة»..
تحرير:إسلام عبد الخالق وتصوير – هاني شمشون ٣١ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٢٠ م
مائدة العاشر من رمضان
مائدة العاشر من رمضان
«أطول مائدة في العالم بمدينة العاشر من رمضان».. شعار رفعه القاصي والداني داخل المنطقة الصناعية الأبرز على مستوى محافظة الشرقية، بعدما أخذت العالمية مكانتها داخل عقول الجميع بالمدينة فور الإعلان على الاستعداد لتنظيم مائدة بطول يتخطى الستة آلاف متر، والتي كان مُعدا لها استقبال نحو اثنى عشر ألفًا من أهالي المدينة، لكن الأحداث التي تلت ذلك أتت على الأحلام وبخرتها في طرفة عين، بل إن الأمر تخطى «العالمية» فيما آلت إليه المائدة من عدد حضور وصل إلى أكثر من خمسة أضعاف المتوقع.
الموافقات الأمنية، التي أُعلن عنها قبل 72 ساعة على الحدث، كانت بشأن تنظيم المائدة بطول ستة آلاف متر في الطريق العام الممتد من مبنى شركة موكيت «ماك» القريب من مدخل المدينة ناحية طريق «بلبيس» الصحراوي، وحتى المعهد التكنولوجي للهندسة القريب من سنترال المدينة بمنطقة «الأردنية»،
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الرئيس-عبد-الفتاح-السيسى-يؤدى-مناسك-العمرة (3)

السيسي يؤدي مناسك العمرة على هامش زيارته للسعودية

أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، مناسك العمرة على هامش مشاركته في القمتين العربية والإسلامية المنعقدتين في مكة. وكان السيسي قد توجه، أمس، إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في كلٍ من القمة العربية الطارئة، والقمة العادية لمنظمة التعاون الإسلامي، واللتين تعقدان على التوالي بمكة المكرمة على مدار يومي 30 و31 مايو الجاري. وتأتي مشاركة الرئيس بالقمتين العربية والإسلامية في إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات مع جميع الدول الأعضاء في المنظمتين بالعالمين العربي والإسلامي، والمساهمة بفعالية في جهود تعزيز آليات العمل المشترك.
دار-الهضبة-للطب-النفسى-وعلاج-الادمان (2)

«دورات وطقوس روحانية».. رمضان في مراكز التأهيل النفسي

«الهدوء يسود أرجاء المكان.. أشخاص يصلون ويمارسون طقوس رمضانية وروحانية.. أنشطة ترفيهية ودورات رمضانية وصالات جيم.. محاضرات وعلاج نفسي وكورسات تدريبية على مدار اليوم».. هكذا تبدو حياة من يعانون بعض الأمراض والاضطرابات النفسية في شهر رمضان الكريم داخل مراكز التأهيل النفسي. يمضي الوقت ثقيلا على المرضى النفسيين داخل مراكز التأهيل التي يقبعون بها، يتلهفون لفترات الراحة والترفيهية للقاء بعضهم البعض، يرفعون أيديهم ليتضرعوا إلى السماء أثناء الصلاة كي يخلصهم رب العباد ممن أصابهم، يشتاقون للعودة لحياتهم الطبيعية التي اعتادوا عليها.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير استاد القاهرة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد العصار، وزير الانتاج الحربي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، ومسئولو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تشطيبات أعمال تطوير استاد القاهرة، استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، التى تقام فى مصر شهر يونيو المقبل. وتجول رئيس الوزراء ومرافقوه فى عدد من مكونات الاستاد، بدأت بالمقصورة الرئيسية، والتى تم الانتهاء من تطويرها، بجانب الانتهاء من تطوير الطرق المحيطة بمنطقة استاد القاهرة، كما يتم إنشاء طريق يربط بين شارع الفنجرى وشارع يوسف عباس، لتيسير الحركة المرورية، وتسهيل الوصول إلى الاستاد.
محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-01

رئيس الوزراء يصلي الجمعة الأخيرة من رمضان في الحسين

أدى المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان في مسجد الإمام الحسين بالقاهرة. وألقي خطبة الجمعة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، حيث أكد خلالها فضل وبركة ليلة القدر العظيمة من شهر رمضان الكريم. وأوضح جمعة أن رب العزة يفتح أبواب المغفرة والرحمة فى هذه الأيام التى نمر بها من الشهر الكريم، مضيفا أن من فضائل ليلة القدر هو فتح باب العفو والمغفرة للعباد من قبل رب العباد.
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اطول-مائدة -في تاريخ-مصر-تنتظر الصائمين (14)

صاحب فكرة أطول مائدة بالعاشر: لن تُقيد في «جينيس»

قال أيمن فرج، صاحب فكرة إقامة أطول مائدة إفطار بمدينة العاشر من رمضان، فى محافظة الشرقية، إن المائدة لن تقيد فى موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية. وأوضح صاحب الفكرة أنه تواصل مع عدد من المسئولين بالموسوعة، الذين أفادوا بأن هناك شرطا يجب توافره قبل محاولة تسجيل أي حدث، وهو الإبلاغ عنه قبل أكثر من شهرين، للتنسيق والترتيب، وإفساح المجال أمامهم لتحديد موعد لهذا الحدث، وهو ما لم يتوافر في «مائدة العاشر». وكان أهالى مدينة العاشر من رمضان قد التفوا حول مائدة إفطار واحدة جمعت بين صفوفها الغني والفقير.
اطول-مائدة -في تاريخ-مصر-تنتظر الصائمين (14)

«فقير وغني».. مائدة إفطار بطول 4 كيلو في العاشر(صور)

«مش بتاعة حد وكلنا واحد».. شعار رفعه عامة الناس بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، قبل ساعات من أذان مغرب اليوم الخميس، سعيًا منهم لإنجاح الحدث الأهم والأكبر في تاريخ المدينة، وربما مصر والشرق الأوسط، إذ التف الجميع حول مائدة إفطار واحدة جمعت بين صفوفها الغني والفقير، أعالي الناس وأبسطهم حالا، لتوثق لحظةً وشعارًا قلما يتجسدَّ بالفعل على أرض الواقع دون مبالغةً أو إفراط، وتبرهن على أن «الكل في واحد» ولا فرق بين دين أو عرق أو جماعة، فالكل مصري وينتمي لأرض هذا البلد، وهو ما سعى إليه القائمون على تنفيذ فكرة «المائدة».
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مصر تنافس الإمارات.. كواليس أطول مائدة إفطار بالعاشر

عقدت اللجنة المنسقة لإقامة أطول مائدة إفطار في الشرق الأوسط بمدينة العاشر من رمضان، في محافظة الشرقية، مساء أمس الثلاثاء، اجتماعا، برئاسة أيمن فرج صاحب الفكرة والمنسق العام للفعالية، لوضع اللمسات الأخيرة لتنظيم المائدة، المقرر إقامتها غدا الخميس، والتي ستكون الأكبر، بطول 6 آلاف متر، في الطريق العام، الممتد من مبنى شركة موكيت «ماك» القريب من مدخل المدينة ناحية طريق «بلبيس» الصحراوي، وحتى المعهد التكنولوجي للهندسة القريب من سنترال المدينة بمنطقة «الأردنية».
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العاشر تستعد لإقامة أطول مائدة إفطار في تاريخ مصر

تستعد مدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية، لإقامة مائدة إفطار هي الأكبر والأطول في تاريخ مصر وإفريقيا، وذلك بطول ستة آلاف متر، يوم الخميس المُقبل، في الطريق العام المُمتد من مبنى شركة موكيت «ماك» القريب من مدخل المدينة ناحية طريق «بلبيس» الصحراوي، وحتى المعهد التكنولوجي للهندسة القريب من سنترال المدينة بمنطقة «الأردنية»، حسبما أكد أيمن فرج، صاحب الفكرة والمنسق العام للفاعلية، قبل أن ينوه لـ«التحرير» بأن الفكرة دخلت بالفعل حيز التنفيذ، ومن المتوقع أن تستوعب المائدة نحو سبعة آلاف شخص.
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