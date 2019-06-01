سفرة اليوم الـ27 من رمضان.. جربي جلاش السجق والكبيبة

السلطة والشوربة من أهم الأطباق التي يجب أن تكون على مائدة الطعام، خاصة خلال شهر رمضان، إذ يجب أن نبدأ بتناول طبق الشوربة، ثم نركز على السلطات

تحرير:آية أشرف ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٠ م

جلاش بالسجق

المقبّلات من الأصناف الأساسية على سفرة رمضان، ويمكنك التنويع في الأطعمة التي تقدمينها لعائلتك، هناك الكثير من أنواع المقبلات التي يمكنك تحضيرها لعائلتك أو لضيوفك في العزومات، فهي تقدم إلى جانب الأطعمة الرئيسية كطبق جانبي، ومنها السمبوسة بالجبن أو اللحم، وسلطة المكرونة أو أصابع الموتزاريلا. البعض يتناول هذه المقبلات بعد أذان المغرب ويترك الصنف الرئيسي إلى ما بعد صلاة المغرب. في السطور التالية نتناول طريقة عمل الكبيبة وسلطة البابا غنوج مع جلاش السجق والأرز بالخلطة.

جلاش بالسجق المكونات لفة جلاش سمن سجق بصل فلفل أخضر لبن بيضة ملح وفلفل أسود طريقة التحضير: - في وعاء على النار ضعي الزبد وشوحي السجق مع البصل والفلفل الألوان. - أضيفي التوابل (الملح والفلفل الأسود). يهمك أن تعرف.. طريقة عمل الجلاش بالمشروم والزيتون - ادهني ورق الجلاش بالسمن السايح. - رصي ورق