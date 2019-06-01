سفرة اليوم الـ27 من رمضان.. جربي جلاش السجق والكبيبة

السلطة والشوربة من أهم الأطباق التي يجب أن تكون على مائدة الطعام، خاصة خلال شهر رمضان، إذ يجب أن نبدأ بتناول طبق الشوربة، ثم نركز على السلطات
المقبّلات من الأصناف الأساسية على سفرة رمضان، ويمكنك التنويع في الأطعمة التي تقدمينها لعائلتك، هناك الكثير من أنواع المقبلات التي يمكنك تحضيرها لعائلتك أو لضيوفك في العزومات، فهي تقدم إلى جانب الأطعمة الرئيسية كطبق جانبي، ومنها السمبوسة بالجبن أو اللحم، وسلطة المكرونة أو أصابع الموتزاريلا. البعض يتناول هذه المقبلات بعد أذان المغرب ويترك الصنف الرئيسي إلى ما بعد صلاة المغرب. في السطور التالية نتناول طريقة عمل الكبيبة وسلطة البابا غنوج مع جلاش السجق والأرز بالخلطة.
جلاش بالسجق
المكونات
لفة جلاش
سمن
سجق
بصل
فلفل أخضر
لبن
بيضة
ملح وفلفل أسود
طريقة التحضير:
- في وعاء على النار ضعي الزبد وشوحي السجق مع البصل والفلفل الألوان.
- أضيفي التوابل (الملح والفلفل الأسود). يهمك أن تعرف.. طريقة عمل الجلاش بالمشروم والزيتون
- ادهني ورق الجلاش بالسمن السايح.
- رصي ورق
جلاش بالسجق
المكونات
لفة جلاش
سمن
سجق
بصل
فلفل أخضر
لبن
بيضة
ملح وفلفل أسود
طريقة التحضير:
- في وعاء على النار ضعي الزبد وشوحي السجق مع البصل والفلفل الألوان.
- أضيفي التوابل (الملح والفلفل الأسود). يهمك أن تعرف.. طريقة عمل الجلاش بالمشروم والزيتون
- ادهني ورق الجلاش بالسمن السايح.
- رصي ورق الجلاش في الصينية ثم أضيفي خليط السجق.
- أضيفي الحشوة، ثم طبقة أخرى من الجلاش.
- اضربي بيضة مع نصف كوب لبن ورشي قليلا من الفلفل الأسود.
- اسقي الجلاش من الوجه بخليط البيض.
- قطعي الجلاش قبل وضعه في الفرن.
- ضعي الجلاش في الفرن واحرصي على متابعته حتى التأكد من تسويته.
كبيبة اللحم
المكونات
نصف كيلو برغل
نصف كيلو لحم مفروم
بصلة مفرومة
ملح وفلفل أسود
طريقة التحضير:
- عصجي اللحم بوضع البصل وتشويحه على النار مع الزيت، ثم ضعي اللحم المفروم والملح والفلفل الأسود.
- افرمي البرغل مع اللحم وأضيفي الماء والملح والفلفل الأسود، واعجني المكونات جيدا.
- شكلي العجينة إلى أقراص على هيئة "كور"، وضعي بداخلها اللحم المعصج.
- حمري الكبيبة في زيت غزير.
أرز بالخلطة
المكونات
3 أكواب أرز
ربع كوب سكر
قرفة مطحونة
ملعقة ملح
نصف كوب مرقة دجاج
ربع كوب زبد أو سمن
ربع كوب زبيب
ربع كوب مكسرات (لوز مقشر وبندق مقشر)
طريقة التحضير:
- في وعاء ضعي الزبد على نار متوسطة.
- أضيفي الأرز بعد التأكد من غسله جيدًا.
- قلبي الأرز مع الزبد ربع ساعة حتى يتحول لونه للذهبي.
- أضيفي السكر والقرفة والملح والزبيب والصنوبر للأرز وقلبيه حتى التأكد من تجانس كل المكونات.
- ضعي مرقة الدجاج والماء المغلي واتركي الأرز ربع ساعة على نار هادئة.
- في طاسة تيفال ضعي الزبد وأضيفي المكسرات وقلبيها حتى يصبح لونها ذهبيا وضعيها على الأرز في طبق التقديم.
شوربة البطاطس بالكزبرة
المكونات
كرفس مفروم
بصل مفروم
ثوم مفروم
بطاطس مكعبات مفرومة
مرقة دجاج
2 ملعقة زبد
3 ملاعق دقيق
كوب كريمة سائلة
ملح وفلفل أسود
طريقة التحضير:
- سخني الزبد على نار متوسطة، ثم أضيفي البصل والكرفس وقلبي 5 دقائق.
- أضيفي الثوم المفروم، ثم البطاطس المكعبات وقلبي مرة ثانية حتى تختلط كل المكونات.
- أضيفي مرقة الدجاج والمياه حتى تغطية كل المكونات.
- غطي الوعاء واتركي الخليط على نار هادئة حتى تسوية البطاطس وتكون طرية.
- في طاسة تيفال على النار ضعي الزبد وأضيفي الدقيق وحركي المكونات ثم أضيفي الكريمة السائلة.
- أضيفي خليط الكريمة فوق البطاطس وضعي الملح والفلفل الأسود، واتركي الخليط على النار 5 دقائق.
- قدمي الشوربة ويمكنك تزيينها بالبقدونس أو الكزبرة.
البابا غنوج
المكونات
3 ملاعق طحينة
ثوم مفروم
كمون
ملح وفلفل أسود
عصير ليمون
زيت زيتون
نعناع
طريقة التحضير:
- اغرسي الباذنجان بالشوكة ثم ضعيه في الفرن.
- اتركي الباذنجان يبرد بعد أن تخرجيه من الفرن.
- انزعي قشرة الباذنجان، ثم أضيفي الثوم المفروم والطحينة والكمون وعصير الليمون، وتأكدي من خلط المكونات جيدا.
- قدمي البابا غنوج لعائلتك وزينيه بأوراق النعناع أو البقدونس.