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سفرة اليوم الـ27 من رمضان.. جربي جلاش السجق والكبيبة

السلطة والشوربة من أهم الأطباق التي يجب أن تكون على مائدة الطعام، خاصة خلال شهر رمضان، إذ يجب أن نبدأ بتناول طبق الشوربة، ثم نركز على السلطات
تحرير:آية أشرف ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٠ م
جلاش بالسجق
جلاش بالسجق
المقبّلات من الأصناف الأساسية على سفرة رمضان، ويمكنك التنويع في الأطعمة التي تقدمينها لعائلتك، هناك الكثير من أنواع المقبلات التي يمكنك تحضيرها لعائلتك أو لضيوفك في العزومات، فهي تقدم إلى جانب الأطعمة الرئيسية كطبق جانبي، ومنها السمبوسة بالجبن أو اللحم، وسلطة المكرونة أو أصابع الموتزاريلا. البعض يتناول هذه المقبلات بعد أذان المغرب ويترك الصنف الرئيسي إلى ما بعد صلاة المغرب. في السطور التالية نتناول طريقة عمل الكبيبة وسلطة البابا غنوج مع جلاش السجق والأرز بالخلطة.
جلاش بالسجق   المكونات لفة جلاش سمن سجق بصل فلفل أخضر لبن بيضة ملح وفلفل أسود طريقة التحضير: - في وعاء على النار ضعي الزبد وشوحي السجق مع البصل والفلفل الألوان. - أضيفي التوابل (الملح والفلفل الأسود). يهمك أن تعرف.. طريقة عمل الجلاش بالمشروم والزيتون - ادهني ورق الجلاش بالسمن السايح. - رصي ورق
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برتقال-بالجزر

البرتقال بالجزر مفيد على سفرتك في رمضان

البرتقال من الفواكه المفيدة التي يجب الحرص على تناولها باستمرار، فهو يحتوي على فيتامين سي، الذي يساعد في الحماية من نزلات البرد التي يتعرض لها الكثير منا في الصيف. يمكنك تناول البرتقال بمفرده كعصير أو كفاكهة للتمتع بفوائده، أو جربي خلطه مع الجزر، خاصة للأطفال، فالجزر أيضًا يحتوي على فيتامينات مهمة ويساعد في تقوية النظر. في السطور التالية نساعدك على كسر الروتين وتغيير المشروبات التي تقدمينها لعائلتك على سفرة رمضان. جربي عصير البرتقال بالجزر والمانجو بسهولة في البيت.
طريقة-عمل-بسكويت-العيد-المصرى

فرحي أطفالك واعملي بسكويت العيد في البيت

البسكويت من أكثر الأطعمة المفضلة للأطفال؛ لذلك احرصي على عمل البسكويت في المنزل لعائلتك بدلا من شرائه من الخارج، ومع دخول عيد الفطر المبارك تشتري أغلب النساء كحك وبسكويت العيد من المحلات، لكن بعد ارتفاع الأسعار، يمكنك التفكير في عمل البسكويت في المنزل، خاصة أنه من الحلويات الخفيفة التي يسهل تحضيرها، وهناك العديد من أنواع البسكويت سهلة التحضير التي من الممكن تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة، ومنها البسكويت السادة، وبالكاكاو، وجوز الهند والبرتقال. نساعدك في السطور التالية على التعرف على طرق عمل البسكويت في المنزل بسهولة.
فاهيتا_اللحم (2)

سفرة اليوم الـ26 من رمضان.. فاهيتا اللحمة ستعجبك

الأكلات السريعة مفضلة للكثير منا، ونذهب للمطاعم لتناولها، ولكن بعد ارتفاع الأسعار الفترة الأخيرة بشكل كبير أصبح من الصعب الذهاب للمطاعم، تناول هذه الأصناف اللذيذة خاصة إذا كان عدد أفراد الأسرة كبيرا، يمكنك عمل هذه الأكلات السريعة في المنزل بطرق بسيطة دون الحاجة لدفع تكاليف كبيرة، وتقدميها لعائلتك بجودة مضمونة، على سبيل المثال جربي فاهيتا اللحمة وطاجن ورق العنب باللحمة سلطة مكرونة تايلندية، في السطور التالية نقدم لكِ طرقا بسيطة لهذه الأكلات جربيها لن تندمي..
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