«زي الشمس» الحلقة 25.. فريدة تعترف بحقيقة نسب ابنها

تحرير:حليمة الشرباصي ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م

مسلسل زي الشمس

بدأت الحلقة الـ25 من مسلسل «زي الشمس»، بلقاء نور دينا الشربيني، بمحامي شقيقتها "جمال سليمان"، لتبلغه أنها ستترافع عنه، في نفس الوقت يعود "سليمان" بذاكرته إلى الوراء من خلال "فلاش باك" ليتذكر كيف كان يساعد فريدة شقيقة نور قديمًا على ضم حضانة أبنائها من طليقها "عمر" أحمد السعدني، الذي كان يهدد "فريدة" في هذه الفترة بتدمير حياتها لو لم تتخل عن أبنائها، إلا أن "فريدة" رفضت تهديد زوجها من أجل الحضانة، لأنه ما زال والد أبنائها قبل أي شيء. وفي الوقت ذاته شاهدنا "عمر" يتصل بأولاده من السجن كي يطمئن عليهم، بعد اتهامه بقتل والدتهم "فريدة".

وتطورت أحداث الحلقة خلال ذهاب أولاد "فريدة" إلى المدرسة، وتحذير إحدى الجارات "نور" من وجود سيارة غريبة تراقب الأولاد، فاندفعت "نور" مسرعة لإنقاذ أبناء شقيقتها إلا أنها وجدتهم آمنين. وخلال الحلقة انكشفت بعض المفاجآت من خلال لقطات "فلاش باك"، حيث ظهرت فريدة وهي تتحدث عن ابنها الثالث، الذي اتضح أنه ابن