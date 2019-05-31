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«زي الشمس» الحلقة 25.. فريدة تعترف بحقيقة نسب ابنها

تحرير:حليمة الشرباصي ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م
مسلسل زي الشمس
مسلسل زي الشمس
بدأت الحلقة الـ25 من مسلسل «زي الشمس»، بلقاء نور دينا الشربيني، بمحامي شقيقتها "جمال سليمان"، لتبلغه أنها ستترافع عنه، في نفس الوقت يعود "سليمان" بذاكرته إلى الوراء من خلال "فلاش باك" ليتذكر كيف كان يساعد فريدة شقيقة نور قديمًا على ضم حضانة أبنائها من طليقها "عمر" أحمد السعدني، الذي كان يهدد "فريدة" في هذه الفترة بتدمير حياتها لو لم تتخل عن أبنائها، إلا أن "فريدة" رفضت تهديد زوجها من أجل الحضانة، لأنه ما زال والد أبنائها قبل أي شيء. وفي الوقت ذاته شاهدنا "عمر" يتصل بأولاده من السجن كي يطمئن عليهم، بعد اتهامه بقتل والدتهم "فريدة".
وتطورت أحداث الحلقة خلال ذهاب أولاد "فريدة" إلى المدرسة، وتحذير إحدى الجارات "نور" من وجود سيارة غريبة تراقب الأولاد، فاندفعت "نور" مسرعة لإنقاذ أبناء شقيقتها إلا أنها وجدتهم آمنين. وخلال الحلقة انكشفت بعض المفاجآت من خلال لقطات "فلاش باك"، حيث ظهرت فريدة وهي تتحدث عن ابنها الثالث، الذي اتضح أنه ابن
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علامة استفهام (25).. فؤاد ومروة يطلبان قتل نوح وجاسر

شهدت الحلقة 25 من «علامة استفهام» تصاعد الأحداث بمسلسل يتسم بالغموض بشكل كبير، وأصاب متابعيه بالحيرة، حيث كشف السيناريست إسلام حافظ والمخرج سميح النقاش عن المزيد من تفاصيل الحدوتة بعدما علم نوح (محمد رجب) أن رحاب (مريهان حسين) التي يحبها قتلت «آلاء» خطيبة جاسر شقيقه، التي صدمتها سيارة في الحلقات الأولى من المسلسل، وقرر نوح مواجهتها، لكنها ألقت الاتهام على قنديل (إسلام حافظ)، وعند إعادة المشهد مرة أخرى بتفاصيل مختلفة اتهمت (جاسر) محمد ناصر، ليظل المشاهدون في دائرة الغموض تلك.
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سوبر ميرو «25».. سمير غانم يكتشف حقيقة ابنته

بدأت الحلقة الـ25 من مسلسل سوبر ميرو باكتشاف "سوبر ميرو" إيمي سمير غانم، أن مختطفي الطفل "سولي" هم عصابة "سواهي ودواهي"، فدبرت خطة مع "هدهد" حمدي الميرغني، للقبض على زعيم العصابة "سورس" محمد حسني، وبالفعل نجحت في استعادة الطفل "سولي" وإلقاء القبض على "سورس" وكل عصابات خطف الأطفال التي يتعاون معها. في الوقت ذاته أثبتت سوبر ميرو طيبتها الشديدة بعد أن أنقذت "سولي" ابن "الفاجر" زعيم العصابة الذي يحاول منذ فترة أن يقتلها كي ينتقم لهزيمة العصابة على يديها أكثر من مرة.
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الحلقة الـ25 «قمر هادي».. كشف سر زوجة هادي الحقيقية

بدأت الحلقة الـ25 من مسلسل «قمر هادي» باتصال هاتفي من "فيليب" تامر فرج، لزوجة هادي، داليا مصطفى، يخبرها فيه بقتله شقيقتها، ثم ينهي مكالمته مرسلا إليها شريط فيديو له وهو يعذب شقيقتها حتى الموت، وفي نفس الوقت يدخل "هادي" غرفة زوجته ليجد صورا لهما معًا، وتعترف داليا مصطفى أخيرًا بأنها زوجته الحقيقية وليست يسرا اللوزي، كما كانت تحاول إيهامه طوال الفترة السابقة. وبينما وقف "هادي" يلوم زوجته على خداعه، رفضت هي أن تعترف بالذنب وأخبرته بأن أنانيته ورغبتها في حماية ابنتها هما السبب في هذه المؤامرة، التي دفعت شقيقتها الثمن فيها وماتت.
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اصالة

أصالة تشيد بأداء دينا الشربيني في «زي الشمس»

نشرت الفنانة أصالة نصري، قبل قليل صورة للفنانة دينا الشربيني على حسابها الخاص بموقع «إنستجرام» وعلقت عليها: «مو معقول كيف بتمثل.. فوق الرائعة دندونه»، يبدو أن هذه الكلمات لم تلق صدى مع متابعيها الذين اتهموها بأنها تجامل صديقتها، وأن أداء الفنانة ريهام عبد الغفور فى المسلسل جاء أفضل منها، وانقسمت الآراء ما بين مؤيد لكلمات أصالة ومتفق معها فى الرأى، وأن دينا الشربيني تألقت فى مسلسلها «زى الشمس»، وما بين منتقد ويجد أن الفنانة سلافة معمار أفضل منها، وغيرها من التعليقات. المسلسل من إخراج سامح عبد العزيز وسيناريو مريم نعوم.
ريهام-عبد-الغفور

«زى الشمس».. هل ريهام عبد الغفور على قيد الحياة؟

من قتل «فريدة» -ريهام عبد الغفور؟ هذا السؤال يطرحه متابعو مسلسل «زى الشمس» بطولة دينا الشربيني، فعلى مدار الحلقات الماضية، نجح مخرج العمل سامح عبد العزيز والكاتبة مريم نعوم، فى جعل المشاهدين يصدقون أن «فريدة» لا تزال على قيد الحياة، وأخذت «نور» - دينا الشربيني -، تبحث عن الخيوط التي توصلها إلى شقيقتها، بعد تأكيد والدتها وتجسدها الفنانة سوسن بدر، أن «فريدة» تحاوطهم في كل مكان، ولم تمت والجثة التي عثر عليها لا تخصها، فهل المفاجآة التي ينتظرها المشاهدون هي إعلان أن «فريدة» لم تمت؟
دينا-الشربيني-من-مسلسل-زى-الشمس

دينا الشربيني تخطف لقب «نكدية» رمضان من نيللي كريم

على مدار الأسبوع الأول من رمضان كانت دينا الشربيني هي الراعي الرسمي للنكد، بسبب مسلسلها «زى الشمس» الذي جعل المتفرج يبكى فى كل حلقة، متأثرا بمشاهد انهيار «الشربيني» عندما أخبرتها شقيقتها ريهام عبد الغفور بأنها خانتها مع خطيبها أحمد السعدني، وليس هذا فقط بل حامل منه؛ وأيضا مشهد مواجهتها لخطيبها وتوسلها إليه لكي يعود إليها ولا يتركها، وأنها ستسامحه، لأنها تحبه، ومشهد رؤيتها لجثة شقيقتها، والتى لا تعلم من وراء قتلها، وغيرها من المشاهد التي جعلت المشاهدين يبكون، ويؤكدون أنهم لم يفتقدوا نيللي كريم هذا العام، بعد لعب دينا الشربيني للدور ذاته.
زي-الشمس (2)

حرق أحداث مسلسل «زي الشمس» والكشف عن قاتل «فريدة»

فى ظل الأزمة المشتعلة بين المخرجين كاملة أبو ذكري وسامح عبد العزيز، على من أخرج المشهد الخاص بدينا الشربيني وأحمد السعدني بمسلسل «زى الشمس»، الذي احتل «تريند» مواقع التواصل الاجتماعي، على مدى الأيام الماضية، انفجرت أزمة جديدة تصدرت لها كاتبة المسلسل مريم نعوم، بعد أن قام أحد الأشخاص على السوشيال ميديا، بحرق أحداث المسلسل وكشف قاتل «فريدة» تجسدها ريهام عبد الغفور، ليكشف السر الذى تدور حوله قصة المسلسل، المأخوذ عن العمل الإيطالي sisters كما صرح القائمون على العمل فى وقت سابق.
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