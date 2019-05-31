جريمة

الأمن الاقتصادي يضبط 2310 قضايا متنوعة في 24 ساعة

تحرير:محمد رشدي ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٤ م
حملة أمنية
حملة أمنية
شنّت إدارات الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية حملات مكبرة خلال الـ24 ساعة الماضية، استهدفت التصدي بحزم لكل صور الخروج عن القانون، وضبط المطلوبين أمنياً؛ حيث قامت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بشن حملة تفتيشية أسفرت عن ضبط 5 قضايا متنوعة، كما وجّهت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، حملة مكبرة نجحت من خلالها في ضبط 8 قضايا "مصنفات سمعية وبصرية، ملكية فكرية، بث فضائيات"، وتمكن ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط 1032 قضية تموينية متنوعة.
تنوعت القضايا التي ضبطتها إدارة شرطة التموين والتجارة ما بين مواد بترولية، أسطوانات بوتاجاز، دقيق مدعم، مخالفات مخابز، سلع تموينية مدعمة، غش غذائي وغير غذائي، بالإضافة إلى مخالفات محلات عامة وشهادات صحية ومخالفة شروط التراخيص وأخرى في مجال اللحوم والطيور.   وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب
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الانتظار الخاطئ يضرب شوارع الجيزة بـ1110 مخالفات

الانضباط المروري شعار دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، بحثا عن تحقيق أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 3075 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1110 مخالفات انتظار خاطئ، و359 مخالفة متنوعة.
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مباحث التموين تنتصر لمحدودي الدخل وتتصدى لغش التجار

واصلت إدارة مباحث التموين في مديرية أمن الجيزة جهودها تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وشن ضباط الإدارة حملة تفتيشية مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين عن القانون في ما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار، أسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 106 قضايا تموينية تنوعت ما بين 22 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 17 منشأة بدون ترخيص، وتحرير 16 مخالفة عدم وجود قائمة بيانات.
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إصابة 8 عمال في انقلاب سيارة بالبحيرة

أصيب 8 أشخاص، اليوم الجمعة، على أثر انقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية، على طريق "الضبعة- وادى النطرون" الصحراوي، بدائرة مركز وادى النطرون، بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين جميعا إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، وحُرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات. تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، بأنه تلقى بلاغا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية بطريق الضبعة- وادى النطرون، بدائرة المركز.
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«لعب مغشوشة».. مباحث التموين تكشف حيلة مدير شركة

تعليمات وتوجيهات مستمرة من اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بتكثيف الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وضبط الخارجين عن القانون خاصة ما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وذلك في مجال الحرص على ضبط الأسعار بالأسواق؛ لتخفيف الأعباء على جميع المواطنين وخاصة محدودي الدخل في ضوء سياسة وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق، بالتصدي لوقائع الغش التجاري ومداهمة الشركات والمخازن غير المرخصة وإحباط ترويج منتجات مرفوضة جمركيا.
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«الألماني» يقع في الكمين قبل بيع حشيش العيد

تمكنت القوات الأمنية بالقاهرة، في إطار محاصرة تجار المخدرات قبل عيد الفطر، من ضبط مسجل خطر بحوزته مواد مخدرة بهدف الاتجار، قبل بيعها على عملائه في حلوان، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، تفاصيل الواقعة ترجع إلى ورود معلومات لقسم شرطة حلوان تفيد بقيام «مجدي م.»، مسجل خطر، وشهرته «الألماني» بالاتجار في المواد المخدرة، وبإجراء التحريات تبين صحة المعلومات وتم ضبطه وبحوزته قطع من الحشيش المخدر، وزنت ربع كيلو، أثناء تواجده فى أحد الشوارع قبل بيعها على عملائه، وضبط هاتف محمول وسلاح نارى ومبلغ مالى.
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مخدرات العيد سقطت في قبضة الشرطة بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع مكتب مكافحة المخدرات، فجر اليوم الخميس، من ضبط كمية كبيرة من نبات البانجو المخدر تزن طن تقريبًا، أثناء محاولة تهريبها إلى محافظة الإسماعيلية، عبر أحد المنافذ الشرقية وقبل توزيعها خلال عيد الفطر على المدمنين والمتعاطين لذلك المخدر، وتم إخطار النيابة بعد التحفظ على المتهمين المضبوطين والمواد المخدرة والسيارة ومبلغ مالي وتليفونات محمولة، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وللتحقيق مع المتهمين في ملابسات الواقعة.
تموين

ضبط 130 قضية تموينية خلال 24 ساعة بالجيزة

قامت الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة، بشن حملة أمنية مكبرة، استهدفت ضبط الخارجين عن القانون في مختلف القضايا التموينية، وأسفرت الحملة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 130 قضية، منها 30 عدم حمل شهادة صحية، و24 عدم الإعلان عن أسعار، و20 إدارة منشأة بدون ترخيص، و18 بيع بأعلى من السعر الرسمي، و17 عدم وجود قائمة بيانات، و13 عدم وجود سجل التفتيش، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما كلفت النيابة العامة بتشكيل لجنة لفحص صلاحية ومدى ملاءمة نصف طن لحوم تم ظبطها خلال حملة تموينية على محلات شهيرة بالجيزة، للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
سلاح-ومخدرات

ضبط أسلحة وذخائر ومخدرات في حملة بالمحافظات

شن قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية، حملات مكبرة لتحقيق الانضباط في الشارع المصري، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال، والقضاء على كل الظواهر السلبية بمختلف محافظات الجمهورية، أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 217 قطعة سلاح ناري بينها رشاش متعدد و66 بندقية، و231 قضية مخدرات، وحجز 433 دراجة نارية مخالفة، وتحرير 27705 مخالفات مرورية، وضبط 1853 مخالفة مرافق، وضبط 25 قضية مصنفات، وتنفيذ 75869 حكما قضائيا متنوعا.
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