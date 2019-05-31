الأمن الاقتصادي يضبط 2310 قضايا متنوعة في 24 ساعة

تحرير:محمد رشدي ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٤ م

حملة أمنية

شنّت إدارات الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية حملات مكبرة خلال الـ24 ساعة الماضية، استهدفت التصدي بحزم لكل صور الخروج عن القانون، وضبط المطلوبين أمنياً؛ حيث قامت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بشن حملة تفتيشية أسفرت عن ضبط 5 قضايا متنوعة، كما وجّهت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، حملة مكبرة نجحت من خلالها في ضبط 8 قضايا "مصنفات سمعية وبصرية، ملكية فكرية، بث فضائيات"، وتمكن ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط 1032 قضية تموينية متنوعة.

تنوعت القضايا التي ضبطتها إدارة شرطة التموين والتجارة ما بين مواد بترولية، أسطوانات بوتاجاز، دقيق مدعم، مخالفات مخابز، سلع تموينية مدعمة، غش غذائي وغير غذائي، بالإضافة إلى مخالفات محلات عامة وشهادات صحية ومخالفة شروط التراخيص وأخرى في مجال اللحوم والطيور. وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب