2 مليون.. ضبط تاجر ملابس وزوجته بتهمة النصب في شبرا
تحرير:هيثم بطاح
٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٦ م
حبس - أرشيفية
اتهم 3 أشخاص وآخرون بشبرا الخيمة، اليوم الجمعة، تاجر ملابس وزوجته بالحصول على مبالغ مالية منهم لتشغيلها في تجارة الملابس مقابل الحصول على أرباح شهرية لكنه حنث بوعده وقام بالنصب عليهم.
تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، بلاغًا من قسم شرطة أول شبرا الخيمة بتحرير محضر من قبل "محمد.ج.ا"، 30 عامًا، مسئول مشتريات بشركة أدوية، و"وجيه.م.ح"، 56 عامًا، سباك، و"تامر.و.م"، 37 عاما، سباك، وآخرين بالنصب عليهم وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
وتضمن البلاغ الذى تلقاه المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، تضرر الضحايا من المدعو "ع.م.م"، 57 عامًا صاحب محل ملابس، وزوجته المدعوة "م.م" لقيامهما بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية حوالى مليونى جنيه لتشغيلها في تجارة الملابس لكنهم حنثوا بوعدهم وماطلوا في سداد الأرباح الشهرية.
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وتضمن البلاغ الذى تلقاه المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، تضرر الضحايا من المدعو "ع.م.م"، 57 عامًا صاحب محل ملابس، وزوجته المدعوة "م.م" لقيامهما بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية حوالى مليونى جنيه لتشغيلها في تجارة الملابس لكنهم حنثوا بوعدهم وماطلوا في سداد الأرباح الشهرية.
من خلال الملاحقات الأمنية تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم وبمواجهته بأقوال الضحايا وما تضمنه المحضر اعترف بارتكاب الواقعة وعلل عدم السداد لتعثره المفاجئ وخسارته في التجارة.
تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
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