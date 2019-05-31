جريمة

2 مليون.. ضبط تاجر ملابس وزوجته بتهمة النصب في شبرا

تحرير:هيثم بطاح ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٦ م
حبس - أرشيفية
حبس - أرشيفية
اتهم 3 أشخاص وآخرون بشبرا الخيمة، اليوم الجمعة، تاجر ملابس وزوجته بالحصول على مبالغ مالية منهم لتشغيلها في تجارة الملابس مقابل الحصول على أرباح شهرية لكنه حنث بوعده وقام بالنصب عليهم. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، بلاغًا من قسم شرطة أول شبرا الخيمة بتحرير محضر من قبل "محمد.ج.ا"، 30 عامًا، مسئول مشتريات بشركة أدوية، و"وجيه.م.ح"، 56 عامًا، سباك، و"تامر.و.م"، 37 عاما، سباك، وآخرين بالنصب عليهم وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
وتضمن البلاغ الذى تلقاه المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، تضرر الضحايا من المدعو "ع.م.م"، 57 عامًا صاحب محل ملابس، وزوجته المدعوة "م.م" لقيامهما بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية حوالى مليونى جنيه لتشغيلها في تجارة الملابس لكنهم حنثوا بوعدهم وماطلوا في سداد الأرباح الشهرية. من
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المرور‎ (2)

الانتظار الخاطئ يضرب شوارع الجيزة بـ1110 مخالفات

الانضباط المروري شعار دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، بحثا عن تحقيق أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 3075 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1110 مخالفات انتظار خاطئ، و359 مخالفة متنوعة.
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مباحث التموين تنتصر لمحدودي الدخل وتتصدى لغش التجار

واصلت إدارة مباحث التموين في مديرية أمن الجيزة جهودها تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وشن ضباط الإدارة حملة تفتيشية مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين عن القانون في ما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار، أسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 106 قضايا تموينية تنوعت ما بين 22 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 17 منشأة بدون ترخيص، وتحرير 16 مخالفة عدم وجود قائمة بيانات.
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إصابة 8 عمال في انقلاب سيارة بالبحيرة

أصيب 8 أشخاص، اليوم الجمعة، على أثر انقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية، على طريق "الضبعة- وادى النطرون" الصحراوي، بدائرة مركز وادى النطرون، بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين جميعا إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، وحُرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات. تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، بأنه تلقى بلاغا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية بطريق الضبعة- وادى النطرون، بدائرة المركز.
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«لعب مغشوشة».. مباحث التموين تكشف حيلة مدير شركة

تعليمات وتوجيهات مستمرة من اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بتكثيف الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وضبط الخارجين عن القانون خاصة ما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وذلك في مجال الحرص على ضبط الأسعار بالأسواق؛ لتخفيف الأعباء على جميع المواطنين وخاصة محدودي الدخل في ضوء سياسة وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق، بالتصدي لوقائع الغش التجاري ومداهمة الشركات والمخازن غير المرخصة وإحباط ترويج منتجات مرفوضة جمركيا.
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القبض-على-متهم

مسجل خطر يحوّل مسكنه لوكر أسلحة في قليوب

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم السبت، من ضبط مسجل خطر بمركز قليوب، حوّل مسكنه لوكر لتجارة الأسلحة والذخائر وترويجها بين أوساط الخارجين عن القانون وأصحاب السوابق. تلقى اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد بتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة قليوب، من ضبط المدعو "أحمد.ر.ا"، 42 عامًا، مسجل خطر، ومقيم بمنطى دائرة المركز، السابق اتهامه في 10 قضايا متنوعة، بعد تأكد تحريات المباحث وإذن صادر من النيابة العامة لقيامه بالاتجار فى الأسلحة.
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1.5 حشيش وربع هيروين.. ضبط 20 تاجر مخدرات بالقليوبية

نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الاثنين، في ضبط 20 تاجر مخدرات بحملة مكبرة بنطاق مراكز وأقسام الشرطة على مستوى المحافظة، بالتنسيق مع مصلحة الأمن العام ومباحث مكافحة المخدرات قبل ترويج سمومهم على المتعاطين وعملائهم، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد ضبط نحو 20 شخصا وبحوزتهم كمية من الحشيش المخدر تزن حوالى كيلو ونصف، وربع كيلو جرام هيروين خام، و5 أسلحة نارية خرطوش وطلقات من ذات العيار وأسلحة بيضاء ومبالغ مالية وهواتف محمولة.
القبض-على-متهم

أُفرج عنه في عيد الشرطة.. القبض على مسجل خطر بمخدرات

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات، من القبض على مسجل شقى خطر مخدرات، اليوم الجمعة، مفرج عنه من السجن فى عيد الشرطة يناير 2019 عفو مشروط، وذلك أثناء قيامه بترويج المخدرات وسط المقابر بمنطقة عرب العليقات دائرة مركز الخانكة، وبحوزته 300 جرام هيروين، ومبلغ مالي بقصد الاتجار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وكانت معلومات سرية قد وردت للعقيد محمد عامر رئيس مكتب مكافحة المخدرات تفيد قيام عاطل بترويج المخدرات وسط مقابر بمنطقة عرب العليقات بالخانكة.
حبس-كلابشات

أم هاشم والملايين.. سقوط مستريحة جديدة في الشرقية

ألقى رجال مباحث مركز شرطة أولاد صقر، التابع لمديرية أمن الشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، القبض على مُشرفة نشاط بمدرسة «قصاصين الأزهار» التابعة لدائرة المركز، وكاتب، زميل لها المدرسة؛ على خلفية اتهامهما بالنصب على عدد من الأهالي والتحصل منهم على مبالغ متفاوتة، بحجة توظيف أموالهم، فيما وصل إجمالي المبالغ المتحصل عليها لأكثر من خمسة ملايين جنيهًا، وبالعرض على المستشار محمد مختار جبر، رئيس محكمة أولاد صقر، أمر بحبسها على ذمة التحقيقات.
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