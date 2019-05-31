جريمة

حملات لضبط تجار المخدرات وحائزي السلاح في الجيزة

تحرير:محمد الشاملي ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠١:١٢ م
أسلحة ومخدرات
أسلحة ومخدرات
جهود متواصلة لقوات الشرطة في مجال ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقًا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث، بؤرًا إجرامية مختلفة.
أسفرت جهود الحملات تحت إشراف اللواء عادل حجازي، حكمدار الجيزة، وبمشاركة ضباط مكافحة المخدرات، عن ضبط 28 متهما بينهم 26 في قضايا اتجار في المخدرات، عُثر بحيازتهم على 1167 جرام حشيش، و165 جرام هيروين و272 قرصا مخدرا و300 جرام من مخدر الإستروكس. كما ألقى رجال مباحث الجيزة القبض على 5 متهمين في قضايا دفاع
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الانتظار الخاطئ يضرب شوارع الجيزة بـ1110 مخالفات

الانضباط المروري شعار دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، بحثا عن تحقيق أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 3075 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1110 مخالفات انتظار خاطئ، و359 مخالفة متنوعة.
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مباحث التموين تنتصر لمحدودي الدخل وتتصدى لغش التجار

واصلت إدارة مباحث التموين في مديرية أمن الجيزة جهودها تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وشن ضباط الإدارة حملة تفتيشية مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين عن القانون في ما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار، أسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 106 قضايا تموينية تنوعت ما بين 22 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 17 منشأة بدون ترخيص، وتحرير 16 مخالفة عدم وجود قائمة بيانات.
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إصابة 8 عمال في انقلاب سيارة بالبحيرة

أصيب 8 أشخاص، اليوم الجمعة، على أثر انقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية، على طريق "الضبعة- وادى النطرون" الصحراوي، بدائرة مركز وادى النطرون، بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين جميعا إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، وحُرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات. تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، بأنه تلقى بلاغا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية بطريق الضبعة- وادى النطرون، بدائرة المركز.
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«لعب مغشوشة».. مباحث التموين تكشف حيلة مدير شركة

تعليمات وتوجيهات مستمرة من اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بتكثيف الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وضبط الخارجين عن القانون خاصة ما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وذلك في مجال الحرص على ضبط الأسعار بالأسواق؛ لتخفيف الأعباء على جميع المواطنين وخاصة محدودي الدخل في ضوء سياسة وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق، بالتصدي لوقائع الغش التجاري ومداهمة الشركات والمخازن غير المرخصة وإحباط ترويج منتجات مرفوضة جمركيا.
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مباحث أكتوبر تشن حملة تفتيشية على الشقق المفروشة

أعدت قوات الشرطة حملة تفتيشية مكبرة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، شارك فيها ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات أمن الجيزة والحماية المدنية، بالإضافة إلى إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع مسؤولي الحي، استهدفت فرض السيطرة الأمنية، وملاحقة تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي السلاح والذخائر غير المرخصة فضلا عن رفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعيق سير المواطنين.
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الأمن يحكم قبضته على الجيزة بحملة مكبرة

جهود متواصلة لقوات الشرطة في مجال ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقًا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث، بؤرًا إجرامية مختلفة.
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ضبط 274 متهما في مداهمات أمنية بأبو النمرس

نفذت قوات الشرطة حملة تفتيشية مكبرة بدائرة قسم شرطة أبو النمرس، شارك فيها ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات أمن الجيزة والحماية المدنية، بالإضافة إلى إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع مسؤولي الحي، استهدفت فرض السيطرة الأمنية، وملاحقة تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي السلاح والذخائر غير المرخصة فضلا عن رفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين.
سلاح-ومخدرات (1)

ضبط 33 تاجر مخدرات و9 قطع سلاح في الجيزة

جهود متواصلة لقوات الشرطة في مجال ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة واللواء رضا العمدة مدير المباحث بؤرا إجرامية مختلفة.
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