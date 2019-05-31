حملات لضبط تجار المخدرات وحائزي السلاح في الجيزة

تحرير:محمد الشاملي ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠١:١٢ م

أسلحة ومخدرات

جهود متواصلة لقوات الشرطة في مجال ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقًا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث، بؤرًا إجرامية مختلفة.

أسفرت جهود الحملات تحت إشراف اللواء عادل حجازي، حكمدار الجيزة، وبمشاركة ضباط مكافحة المخدرات، عن ضبط 28 متهما بينهم 26 في قضايا اتجار في المخدرات، عُثر بحيازتهم على 1167 جرام حشيش، و165 جرام هيروين و272 قرصا مخدرا و300 جرام من مخدر الإستروكس. كما ألقى رجال مباحث الجيزة القبض على 5 متهمين في قضايا دفاع