علامة استفهام (25).. فؤاد ومروة يطلبان قتل نوح وجاسر

تحرير:بيتر مجدي ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

محمد رجب

شهدت الحلقة 25 من «علامة استفهام» تصاعد الأحداث بمسلسل يتسم بالغموض بشكل كبير، وأصاب متابعيه بالحيرة، حيث كشف السيناريست إسلام حافظ والمخرج سميح النقاش عن المزيد من تفاصيل الحدوتة بعدما علم نوح (محمد رجب) أن رحاب (مريهان حسين) التي يحبها قتلت «آلاء» خطيبة جاسر شقيقه، التي صدمتها سيارة في الحلقات الأولى من المسلسل، وقرر نوح مواجهتها، لكنها ألقت الاتهام على قنديل (إسلام حافظ)، وعند إعادة المشهد مرة أخرى بتفاصيل مختلفة اتهمت (جاسر) محمد ناصر، ليظل المشاهدون في دائرة الغموض تلك.

يعتقد نوح أنه قتل رحاب بعدما اكتشف أنها سببت مشاكل لحياته هو وشقيقه، وذهب إلى جيهان (هبة الأباصيري) التي يختبئ عندها رحاب، همت، إيمان، ريم، غنوة، والتي ألمحت له إلى أن رحاب قد تكون على قيد الحياة لكنه رفض الفكرة خلال كلامها وعاد بعد ذلك يفكر في كلامها وقرر أن يرى مكان قبر رحاب، بعدما اعترف لسامح (هيثم