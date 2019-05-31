«لعب مغشوشة».. مباحث التموين تكشف حيلة مدير شركة

تحرير:محمد الشاملي ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٢١ م

لعب أطفال

تعليمات وتوجيهات مستمرة من اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بتكثيف الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وضبط الخارجين عن القانون خاصة ما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وذلك في مجال الحرص على ضبط الأسعار بالأسواق؛ لتخفيف الأعباء على جميع المواطنين وخاصة محدودي الدخل في ضوء سياسة وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق، بالتصدي لوقائع الغش التجاري ومداهمة الشركات والمخازن غير المرخصة وإحباط ترويج منتجات مرفوضة جمركيا.

وردت معلومات لمدير وضباط مباحث التموين أكدتها التحريات مفادها استيراد "محمد.ا.ا"، 45 سنة، صاحب شركة "الحسين" للاستيراد والتصدير بشارع عاصم حمودة دائرة قسم شرطة الطالبية، رسالة (حجر بطارية - لعب أطفال) غير مطابقة للمواصفات ومرفوضة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. باستصدار إذن من النيابة