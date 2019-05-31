جريمة

«لعب مغشوشة».. مباحث التموين تكشف حيلة مدير شركة

تحرير:محمد الشاملي ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٢١ م
لعب أطفال
لعب أطفال
تعليمات وتوجيهات مستمرة من اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بتكثيف الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وضبط الخارجين عن القانون خاصة ما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وذلك في مجال الحرص على ضبط الأسعار بالأسواق؛ لتخفيف الأعباء على جميع المواطنين وخاصة محدودي الدخل في ضوء سياسة وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق، بالتصدي لوقائع الغش التجاري ومداهمة الشركات والمخازن غير المرخصة وإحباط ترويج منتجات مرفوضة جمركيا.
وردت معلومات لمدير وضباط مباحث التموين أكدتها التحريات مفادها استيراد "محمد.ا.ا"، 45 سنة، صاحب شركة "الحسين" للاستيراد والتصدير بشارع عاصم حمودة دائرة قسم شرطة الطالبية، رسالة (حجر بطارية - لعب أطفال) غير مطابقة للمواصفات ومرفوضة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. باستصدار إذن من النيابة
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المرور‎ (2)

الانتظار الخاطئ يضرب شوارع الجيزة بـ1110 مخالفات

الانضباط المروري شعار دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، بحثا عن تحقيق أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 3075 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1110 مخالفات انتظار خاطئ، و359 مخالفة متنوعة.
مباحث-التموين

مباحث التموين تنتصر لمحدودي الدخل وتتصدى لغش التجار

واصلت إدارة مباحث التموين في مديرية أمن الجيزة جهودها تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وشن ضباط الإدارة حملة تفتيشية مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين عن القانون في ما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار، أسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 106 قضايا تموينية تنوعت ما بين 22 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 17 منشأة بدون ترخيص، وتحرير 16 مخالفة عدم وجود قائمة بيانات.
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إصابة 8 عمال في انقلاب سيارة بالبحيرة

أصيب 8 أشخاص، اليوم الجمعة، على أثر انقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية، على طريق "الضبعة- وادى النطرون" الصحراوي، بدائرة مركز وادى النطرون، بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين جميعا إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، وحُرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات. تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، بأنه تلقى بلاغا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية بطريق الضبعة- وادى النطرون، بدائرة المركز.
سلاح-ومخدرات (3)

حملات لضبط تجار المخدرات وحائزي السلاح في الجيزة

جهود متواصلة لقوات الشرطة في مجال ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقًا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث، بؤرًا إجرامية مختلفة.
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خبز-عيش

مباحث التموين تشن حملة تفتيشية على المخابز بالجيزة

واصلت إدارة مباحث التموين في الجيزة جهودها تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وشن ضباط الإدارة حملة تفتيشية مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين عن القانون في ما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار، أسفرت جهودها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية عن ضبط 105 قضايا تموينية تنوعت ما بين 18 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 19 منشأة بدون ترخيص، و11 مخالفة عدم وجود سجل تفتيش، و14 مخالفة بيع بأزيد من السعر الرسمي.
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الداخلية تضبط 203 قطع سلاح و217 قضية مخدرات

وجهت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة تنفيذا لتويجهات اللواء محمود توفيق وزير الداخليةبلمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 203 قطعة سلاح ناري بحوزة 178متهما عبارة عن 18 بندقية آلية و41 بندقية خرطوش، 16 طبنجة، 128 فرد خرطوش محلي الصنع و413 طلقة مختلفة الأعيرة و25 خزينة متنوعة بالإضافة إلى ضبط 222 قطعة سلاح أبيض.
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إدارات الأمن الاقتصادي تضبط 12 ألف قضية خلال 24 ساعة

واصل ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي (يضم 7 إدارات متنوعة) تكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال إدارات (الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، الضرائب والرسوم، المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية)، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة أشكال الجريمة بشتى صورها.
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أطعمة فاسدة وسلع مجهولة في حملة الـ 24 ساعة

تمكن ضباط مباحث مباحث التموين والتجارة الداخلية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، من ضبط 5 أطنان سلع غذائية مجهولة المصدر، وبفحصها تبين أنها لاتصلح للاستهلاك الآدمى.. جاء ذلك، خلال حملات شنها رجال المباحث لاستهداف، وضبط الأسعار ومحاربة الغلاء وملاحقة السلع مجهولة المصدر، وخصوصًا خلال شهر رمضان المبارك، يأتى ذلك، تنفيذًا للتوجيهات بشأن اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق، ومكافحة الغش الغذائى، للمحافظة على استقرار الأسعار.
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