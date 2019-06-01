البرتقال بالجزر مفيد على سفرتك في رمضان

تحرير:آية أشرف ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٠ م

عصير برتقال بالجزر

البرتقال من الفواكه المفيدة التي يجب الحرص على تناولها باستمرار، فهو يحتوي على فيتامين سي، الذي يساعد في الحماية من نزلات البرد التي يتعرض لها الكثير منا في الصيف. يمكنك تناول البرتقال بمفرده كعصير أو كفاكهة للتمتع بفوائده، أو جربي خلطه مع الجزر، خاصة للأطفال، فالجزر أيضًا يحتوي على فيتامينات مهمة ويساعد في تقوية النظر. في السطور التالية نساعدك على كسر الروتين وتغيير المشروبات التي تقدمينها لعائلتك على سفرة رمضان. جربي عصير البرتقال بالجزر والمانجو بسهولة في البيت.

برتقال بالجزر والمانجو المكونات 2 كوب عصير برتقال جزر مسلوق كوب مانجو مكعبات عسل أبيض طريقة التحضير: - قشري البرتقال وقطعيه شرائح. - قشري الجزر وضعيه في الماء واتركيه للسلق. - جهزي المانجو وقطعيه مكعبات. - ضعي كل المكونات السابقة في الخلاط ولا تنسي إضافة العسل الأبيض، ثم اضربيها على درجة متوسطة. - قدمي