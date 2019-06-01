صحة

علاج

طبخ

تغذية

تخسيس

البرتقال بالجزر مفيد على سفرتك في رمضان

تحرير:آية أشرف ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٠ م
عصير برتقال بالجزر
عصير برتقال بالجزر
البرتقال من الفواكه المفيدة التي يجب الحرص على تناولها باستمرار، فهو يحتوي على فيتامين سي، الذي يساعد في الحماية من نزلات البرد التي يتعرض لها الكثير منا في الصيف. يمكنك تناول البرتقال بمفرده كعصير أو كفاكهة للتمتع بفوائده، أو جربي خلطه مع الجزر، خاصة للأطفال، فالجزر أيضًا يحتوي على فيتامينات مهمة ويساعد في تقوية النظر. في السطور التالية نساعدك على كسر الروتين وتغيير المشروبات التي تقدمينها لعائلتك على سفرة رمضان. جربي عصير البرتقال بالجزر والمانجو بسهولة في البيت.
برتقال بالجزر والمانجو المكونات 2 كوب عصير برتقال جزر مسلوق كوب مانجو مكعبات عسل أبيض طريقة التحضير: - قشري البرتقال وقطعيه شرائح. - قشري الجزر وضعيه في الماء واتركيه للسلق. - جهزي المانجو وقطعيه مكعبات. - ضعي كل المكونات السابقة في الخلاط ولا تنسي إضافة العسل الأبيض، ثم اضربيها على درجة متوسطة. - قدمي
اقرأ المزيد
جلاش-السجق

سفرة اليوم الـ27 من رمضان.. جربي جلاش السجق والكبيبة

المقبّلات من الأصناف الأساسية على سفرة رمضان، ويمكنك التنويع في الأطعمة التي تقدمينها لعائلتك، هناك الكثير من أنواع المقبلات التي يمكنك تحضيرها لعائلتك أو لضيوفك في العزومات، فهي تقدم إلى جانب الأطعمة الرئيسية كطبق جانبي، ومنها السمبوسة بالجبن أو اللحم، وسلطة المكرونة أو أصابع الموتزاريلا. البعض يتناول هذه المقبلات بعد أذان المغرب ويترك الصنف الرئيسي إلى ما بعد صلاة المغرب. في السطور التالية نتناول طريقة عمل الكبيبة وسلطة البابا غنوج مع جلاش السجق والأرز بالخلطة.
طريقة-عمل-بسكويت-العيد-المصرى

فرحي أطفالك واعملي بسكويت العيد في البيت

البسكويت من أكثر الأطعمة المفضلة للأطفال؛ لذلك احرصي على عمل البسكويت في المنزل لعائلتك بدلا من شرائه من الخارج، ومع دخول عيد الفطر المبارك تشتري أغلب النساء كحك وبسكويت العيد من المحلات، لكن بعد ارتفاع الأسعار، يمكنك التفكير في عمل البسكويت في المنزل، خاصة أنه من الحلويات الخفيفة التي يسهل تحضيرها، وهناك العديد من أنواع البسكويت سهلة التحضير التي من الممكن تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة، ومنها البسكويت السادة، وبالكاكاو، وجوز الهند والبرتقال. نساعدك في السطور التالية على التعرف على طرق عمل البسكويت في المنزل بسهولة.
فاهيتا_اللحم (2)

سفرة اليوم الـ26 من رمضان.. فاهيتا اللحمة ستعجبك

الأكلات السريعة مفضلة للكثير منا، ونذهب للمطاعم لتناولها، ولكن بعد ارتفاع الأسعار الفترة الأخيرة بشكل كبير أصبح من الصعب الذهاب للمطاعم، تناول هذه الأصناف اللذيذة خاصة إذا كان عدد أفراد الأسرة كبيرا، يمكنك عمل هذه الأكلات السريعة في المنزل بطرق بسيطة دون الحاجة لدفع تكاليف كبيرة، وتقدميها لعائلتك بجودة مضمونة، على سبيل المثال جربي فاهيتا اللحمة وطاجن ورق العنب باللحمة سلطة مكرونة تايلندية، في السطور التالية نقدم لكِ طرقا بسيطة لهذه الأكلات جربيها لن تندمي..
اقرأ المزيد من الأخبار
كحك-بالنوتيلا

اعملي الكعك بالنوتيلا بسهولة في البيت

بعد الابتكارات التي شاهدناها في رمضان ومنها الكنافة بالنوتيلا والكولا، نستعد للتجديد في حلويات العيد التي اعتدنا على عملها في المنزل أو شرائها من المحلات، على سبيل المثال الكعك اعتدنا على وجوده سادة أو بالمكسرات والملبن أيضًا ومنه بالعجوة، لكن من أحدث تقاليع المصريين، الكعك بالنوتيلا، فالنوتيلا يحبها الكثير منا وبشكل خاص الأطفال، جربي عمل كعك النوتيلا في البيت بدلًا من شرائه من المحلات بأسعار خالية، نظرًا لارتفاع أسعار النوتيلا. في السطور التالية نساعدك للتعرف بسهولة على طريقة التحضير.
تشيز-كيك-كريم كراميل (2)

جربي التشيز كيك الكراميل على سفرتك في رمضان

التشيز كيك من الحلويات اللذيذة التي نحبها جميعًا صغارا وكبارا، فهي من الحلويات المشهورة ولكن لا تحاول ربة المنزل عملها في البيت بدلا من شرائها بأسعار خيالية من المحلات، خاصة في شهر رمضان. والتشيز كيك بالكراميل نوع من أنواع الحلويات الفرنسية، وهي عبارة عن طبقة بسكويت مطحون وفوقها طبقة كريمة ممزوجة بالجبنة وتعلوها طبقة غنية من الكراميل اللذيذة والبندق المقرمش، في السطور التالية نشرح لك بالتفصيل طريقة بسيطة لعمل تشيز كيك الكراميل لإسعاد أطفالك وعائلتك في رمضان.
البيتزا

سفرة اليوم الـ 19 من رمضان.. البيتزا لذيذة في الفطار

في اليوم الـ 19 من رمضان تكون ربة المنزل انتهت من كافة الأصناف التقليدية التي يمكن تقديمها على سفرة رمضان، بداية من المحاشي والمكرونة البشاميل إلى البط والحمام، عليكي التفكير في صنف جديد لكسر الملل والروتين الذي يحدث لعائلتك، كما عليكي تقديم أصناف مختلفة لضيوفك في العزومات، جربي عمل البيتزا بأنواع مختلفة لأطفالك سيحبونها كثيرًا بدلًا من الذهاب للمطاعم ودفع مبالغ كبيرة، في التقرير التالي نساعدك التعرف على طريقة عمل بيتزا باربكيو فراخ، كما نوضح طريقة عمل العجينة في المنزل دون الحاجة لشرائها من الخارج...
العناب

العناب منعش في رمضان.. اعمليه في 10 دقائق

العناب من المشروبات اللذيذة التي تساعدك في التغلب على العطش في ساعات الصيام الحارة خلال شهر رمضان، يمكنك وضعه على سفرة رمضان بجانب الخشاف والعصائر الفريش، يمكنك تناول العناب ساخنا أو باردا، فهو لذيذ وله العديد من الفوائد الصحية أيضًا، حيث يساعدك للتخلص من ضغط الدم المرتفع، ويعمل على تهدئة الأعصاب والتخلص من التوتر النفسي، كما أنه مفيد للحامل، في السطور التالية نساعدك التعرف على طريقة عمل مشروب العناب بطريقة بسيطة في البيت بدلا من شرائه من محلات العصائر بجودة غير مضمونة..
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org