رياضة

قمة ملتهبة بين الترجي والوداد في نهائي دوري الأبطال

يكفي الترجي التعادل السلبي للظفر باللقب الثاني تواليا والرابع في تاريخه، فيما يحتاج الوداد إلى الفوز أو التعادل بأكثر من هدف لنيل لقبه الثالث
٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٢٣ م
الترجي التونسي - الوداد البيضاوي المغربي
الترجي التونسي - الوداد البيضاوي المغربي
ستكون الخبرة السلاح الفتاك لفريقي الترجي التونسي حامل اللقب والوداد البيضاوي المغربي بطل النسخة قبل الأخيرة للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، عندما يلتقيان اليوم السبت، في تمام الساعة الحادية عشرة مساء، في إياب الدور النهائي في تونس، وسيكون الملعب الأولمبي في رادس مسرحا للقمة الحاسمة بين الفريقين، وذلك بعد أن انتهت قمة الذهاب الأسبوع الماضي في الرباط، بالتعادل 1-1، ويكفي الترجي التعادل السلبي للظفر باللقب الثاني تواليا والرابع في تاريخه (بعد 1994 و2011 و2018)، فيما يحتاج الوداد إلى الفوز أو التعادل بأكثر من هدف لنيل لقبه الثالث (بعد 1992 و2017).
الكاف تلقى رسالة من إدارة الترجي في وقت سابق من هذا الشهر، تبدي من خلالها تحفظها على اختيار الحكم الجامبي باكاري جاساما لمباراة الإياب، على خلفية انحيازه للفريق المغربي في إياب الدور النهائي لنسخة 2017 أمام الأهلي (1-0 في الدار البيضاء)، وإلى أن الحكم حرم فريق باب سويقة من ركلة جزاء في ذهاب نصف نهائي
اقرأ المزيد
جروس

حسن المستكاوي: ما حدث مع جروس إهانة للزمالك

انتقد الناقد الرياضي حسن المستكاوي الطريقة التي أنهى بها نادي الزمالك تعاقده مع السويسري كريسيتان جروس، وذلك بعد ساعات من تفريط الفريق المتوج مؤخرًا بلقب بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، في فوز مهم محليًا وسقط في فخ التعادل مع ضيفه الإنتاج الحربي بنتيجة (1-1)، في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، وتقدم المغربي خالد بوطيب للزمالك في الدقيقة (46) لكن الإنتاج الحربي تعادل سريعًا عن طريق معاذ الحناوي من ضربة جزاء (54) بعد مباراة حافلة بالندية والإثارة بين الفريقين.
منتخب-السنغال‎

ماني على رأس القائمة الأولية للسنغال في كأس الأمم

كشف أليو سيسيه مدرب منتخب السنغال عن قائمة بلاده الأولية لكأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، وأعلن سيسيه عن قائمة بـ25 لاعبا لمنتخب بلاده، على أن يستبعد اسمين في الفترة المقبلة، قبل الإعلان عن القائمة النهائية للبطولة، علمًا بأن أسود التيرانجا وقعوا في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات تنزانيا، والجزائر، وكينيا.
فرحة-محمد-صلاح-بهدفه-فى-تشيلسى (1)

محمد صلاح يزين قائمة ليفربول لنهائي دوري الأبطال

زين محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، القائمة التي أعلنها الألماني يورجن كلوب استعدادًا لخوض المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لموسم 2018-2019، أمام مواطنه توتنهام هوتسبير، والتي ستقام على ملعب واندا موتريبليتانو معقل نادي أتلتيكو مدريد في إسبانيا، غدا السبت في تمام الساعة التاسعة مساءً، وستغادر بعثة ليفربول مطار جون لينون الدولي اليوم الجمعة، متجهة إلى مدريد، استعدادًا لتدوين الظهور الثاني لهم على التوالي في نهائي دوري الأبطال، بعد الخسارة العام الماضي أمام ريال مدريد.
اقرأ المزيد من الأخبار
جهاد-جريشة

الظلم وحش.. تعليقات النجوم على عقوبة جهاد جريشة

دعم العديد من نجوم الرياضة، الحكم المونديالي جهاد جريشة، وذلك بعد أن أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن إيقاف جهاد جريشة، لمدة 6 أشهر، بسبب الأداء الضعيف الذي ظهر عليه، في مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي، والتي أقيمت يوم الجمعة الماضي، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، كما قرر الكاف استبعاد جريشة من التحكيم في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة ما بين 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبا.
الزمالك-ونهضة-بركان المغربي (1- (6)

الإمارات تقترب من استضافة السوبر الإفريقي

ينتظر نادي الزمالك بطل كأس الكونفدرالية الإفريقية، الفائز من لقاء العودة بين الترجي التونسي والوداد المغربي الذي يقام يوم الجمعة المقبل، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، على الملعب الأوليمبي برادس، لمواجهته في السوبر الإفريقي بأغسطس المقبل، وذلك بعد أن توج الفارس الأبيض ببطولة الكونفدرالية لأول مرة في تاريخه، عقب تغلبه على ضيفه نهضة بركان المغربي بنتيجة 5-3، بضربات الترجيح، في لقاء الإياب بالدور النهائي بالبطولة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بحضور جماهيري مكثف.
جهاد-جريشة (2)

لماذا قام الاتحاد الإفريقي بإيقاف جهاد جريشة؟

في مفاجأة من العيار الثقيل، أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قرارا بإيقاف الحكم المصري جهاد جريشة، لمدة 6 أشهر، بسبب الأداء الضعيف الذي ظهر عليه، في مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي، والتي أقيمت يوم الجمعة الماضي، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، كما قرر الكاف استبعاد جريشة من التحكيم في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا.
الترجي ‎ (2)

الوداد VS الترجي.. بين فك العقدة والدفاع عن اللقب

يتطلع الوداد البيضاوي المغربي والترجي التونسي للاقتراب خطوة مهمة نحو التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا لموسم 2018- 2019، عندما يلتقيان اليوم الجمعة، في تمام الساعة الـ11.59 مساءً، بقيادة الحكم الدولي المونديالي جهاد جريشة، بمركب مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط، في ذهاب نهائي المسابقة القارية، ويسعى الفريقان المتوجان باللقب في آخر نسختين للبطولة، إلى تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب، حتى يسهلا من مهمتهما قبل خوض العودة بالملعب الأولمبي في رادس، يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org