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اعتراف رسمي.. التحالف الدولي: قتلنا 1300 مدني في سوريا والعراق

٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٢٤ م
دمار سوريا - أرشيفية
دمار سوريا - أرشيفية
أقر التحالف الدولي بقيادة واشنطن، اليوم الجمعة، بمقتل أكثر من 1302 من المدنيين "دون قصد" منذ بدء عملياته العسكرية في عام 2014، للقضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا والعراق، مشيرا في بيان نقلت "فرانس برس" تفاصيله، إلى أن القوات التابعة للتحالف شنت 34.502 غارة بين أغسطس من عام 2014 ونهاية أبريل من العام الجاري، مضيفا أنه خلال هذه الفترة واستنادًا إلى المعلومات المتاحة فإن ما لا يقل عن 1302 مدني قتلوا "دون قصد" نتيجة تلك الغارات، موضحا أنه لا يزال هناك 111 تقريرا حول مقتل مدنيين يتم النظر فيها ولم يتم الكشف عنها بعد.
وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس، أنه وثق منذ 30 أبريل الماضي، مقتل 948 شخصا من مدنيين ومقاتلين، موضحا أن بين القتلى 288 مدنيا ضمنهم 67 طفلا قتلوا في الغارات الجوية السورية والروسية، فضلا عن القصف البري لمناطق سيطرة الفصائل في جنوب إدلب والمناطق المجاورة. ووثق المرصد أيضا مقتل 369 مقاتلا جهاديا
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القمة-الإسلامية

إيران تتطفل.. اليوم انطلاق القمة الإسلامية في مكة

في الثامن عشر من شهر مايو الجاري، وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الدعوة لقادة وزعماء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لحضور أعمال القمة العادية رقم 14، التي تعقد في مدينة مكة المكرمة، اليوم الجمعة. والقمة تأتي في أعقاب قمتين طارئتين للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي، استضافتهما مكة، أمس الخميس. القمة الإسلامية المقرر عقدها مساء اليوم، ستناقش عددا من القضايا الرئيسية، أبرزها تطورات القضية الفلسطينية، والأوضاع الراهنة في سوريا واليمن وليبيا والسودان والصومال.
جيش الاحتلال في القدس

حاول يصلي في الأقصى.. استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال

استشهد فتى فلسطيني بعد إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه أثناء محاولته الدخول للقدس من منطقة جرون الحمص شرق بيت لحم جنوب الضفة الغربية، وقالت مصادر فلسطينية إن الفتى الذي يبلغ من العمر 16 عاما من مدينة الخليل، استشهد برصاص جنود الاحتلال خلال محاولته الدخول إلى القدس للصلاة في المسجد الاقصى، وذلك أثناء محاولته مع آخرين اجتياز الأسلاك قرب حاجز مزموريا في منطقة جرون الحمص إلى الشرق من بيت لحم، بعد أن فرضت سلطات الاحتلال إجراءات أمنية مشددة على الحواجر المؤدية إلى مدينة القدس.
التجنيد في الجيش الإسرائيلي

جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيا طعن إسرائيليين في القدس

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، شابًا فلسطينيًا، بعد أن طعن اثنين في مدينة القدس المحتلة، على ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، ذكرت تقارير صحفية إسرائيلية أن عملية الطعن أسفرت عن إصابة طفيفة لأحدهم، وخطيرة للآخر الذي يبلغ من العمر 45 عامًا. وأكدت التقارير أن سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث، لإسعاف المصابين. وبحسب المعلومات الأولية التي أفاد بها مراسل «سكاي نيوز عربية» في القدس، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي الشاب الفلسطيني بعد إطلاق النار عليه في منطقة باب العامود في مدينة القدس المحتلة.
برهم صالح

العراق يعترض على البيان الختامي لقمة مكة

قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، في بيان بث على الهواء مباشرة، إن العراق يعارض البيان الختامي الصادر عن القمة العربية الطارئة في مكة المكرمة والذي ندد بتدخل إيران في شؤون الدول الأخرى. وقال العراق في البيان الذي تلاه أبو الغيط: «في حين أن العراق يعيد التأكيد على استنكاره لأي عمل من شأنه استهداف أمن المملكة وأمن أشقائنا في الخليج، أود التوضيح على أننا لم نشارك في صياغة البيان الختامي وأن العراق يسجل اعتراضه على البيان الختامي في صياغته الحالية».
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اعدام

إعدام فرنسي سابع في العراق بتهمة الانضمام لـ«داعش»

أصدر القضاء العراقى، اليوم، حكما بإعدام مواطن فرنسي بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابى، ليرتفع عدد الفرنسيين المحكوم عليهم بالإعدام إلى 7 أشخاص. وأعلنت الحكومة الفرنسية معارضتها من حيث المبدأ على حكم الإعدام بحق مواطنيها، فيما أوضحت الخارجية الفرنسية أن سفارتها في العراق ستنقل الموقف الفرنسي من عقوبة الإعدام للسلطات العراقية، مؤكدة على احترام باريس للسلطات في بغداد. وقالت الخارجية في بيان لها، إن سفارتها في العراق، "وبموجب دورها في تقديم الحماية القنصلية، ستتخذ الخطوات الضرورية لإيضاح موقفها المعارض لعقوبة الإعدام للسلطات العراقية".
جان-ايف-لو-دريان-وزير-الخارجية-الفرنسى

رفض وحماية.. أول رد من باريس على إعدام 3 فرنسيين بالعراق

علقت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الإثنين، رسميا، على عقوبة الإعدام التي أصدرتها محكمة عراقية بحق 3 فرنسيين مقبوض عليهم على أراضيها لاتهامهم بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي، مؤكدا أنها تعارض عقوبة الإعدام من حيث المبدأ، لكنها تحترم أيضا السيادة العراقية وأن من ينتمون لداعش "يجب معاقبتهم على جرائمهم"، مؤكدة في بيان اليوم، أن ”السفارة الفرنسية في العراق، بموجب دورها في تقديم الحماية القنصلية، تتخذ الخطوات الضرورية لإيضاح موقفها المعارض لعقوبة الإعدام للسلطات العراقية“.
ارهابى

موسكو:3500 روسي «إرهابيون» بالعراق وسوريا وأفغانستان

أعلن نائب رئيس إدارة مكافحة التطرف في الداخلية الروسية، ايجور موروزوف، أن أكثر من 3500 مواطن روسي، بينهم قرابة 700 امرأة، يتواجدون في مخيمات المسلحين في سوريا والعراق وافغانستان. وقال نائب رئيس إدارة مكافحة التطرف في الداخلية الروسية، في تصريح صحفي اليوم الخميس حسبما أوردت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، "لدينا معلومات تؤكد أن أكثر من 3500 مواطن روسي، بينهم 700 امرأة، يتواجدون حاليا في الأراضي السورية والعراقية والافغانية"، لافتا إلى أن النساء ذهبن إلى هناك مع أزواجهن.
سوريا 2

الجامعة العربية تحذز من استهداف المدنيين غرب سوريا

أدانت جامعة الدول العربية استهداف المدنيين وتدمير عدد من المنشآت في غرب سوريا خاصة خلال اليومين الماضيين، ووصفت هذه العمليات العسكرية بأنها خرق للقانون الدولي ولا تخدم هدف الاستقرار وجلب السلام إلى سوريا، وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأن أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية يُتابع بقلق التبعات الإنسانية للعمليات العسكرية في شمال غرب سوريا منذ نهاية الشهر الماضي.
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