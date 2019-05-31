جريمة

إصابة 8 عمال في انقلاب سيارة بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٢٦ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أصيب 8 أشخاص، اليوم الجمعة، على أثر انقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية، على طريق "الضبعة- وادى النطرون" الصحراوي، بدائرة مركز وادى النطرون، بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين جميعا إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، وحُرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات. تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، بأنه تلقى بلاغا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية بطريق الضبعة- وادى النطرون، بدائرة المركز.
على الفور، انتقل ضباط مباحث مركز شرطة وادي النطرون وقوة من تأمين الطريق الصحراوى، وقوات الحماية المدنية بالبحيرة إلى مكان الحادث بالطريق المشار إليه. بالفحص والمعاينة، تبين أنه في أثناء سير سيارة نقل على طريق وادى النطرون-الضبعة، اختلت عجلة القيادة فى يد السائق، ما أدى لانقلابها على جانب الطريق. وأسفر
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الانتظار الخاطئ يضرب شوارع الجيزة بـ1110 مخالفات

الانضباط المروري شعار دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، بحثا عن تحقيق أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 3075 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1110 مخالفات انتظار خاطئ، و359 مخالفة متنوعة.
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مباحث التموين تنتصر لمحدودي الدخل وتتصدى لغش التجار

واصلت إدارة مباحث التموين في مديرية أمن الجيزة جهودها تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وشن ضباط الإدارة حملة تفتيشية مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين عن القانون في ما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار، أسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 106 قضايا تموينية تنوعت ما بين 22 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 17 منشأة بدون ترخيص، وتحرير 16 مخالفة عدم وجود قائمة بيانات.
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«لعب مغشوشة».. مباحث التموين تكشف حيلة مدير شركة

تعليمات وتوجيهات مستمرة من اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بتكثيف الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وضبط الخارجين عن القانون خاصة ما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وذلك في مجال الحرص على ضبط الأسعار بالأسواق؛ لتخفيف الأعباء على جميع المواطنين وخاصة محدودي الدخل في ضوء سياسة وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق، بالتصدي لوقائع الغش التجاري ومداهمة الشركات والمخازن غير المرخصة وإحباط ترويج منتجات مرفوضة جمركيا.
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حملات لضبط تجار المخدرات وحائزي السلاح في الجيزة

جهود متواصلة لقوات الشرطة في مجال ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقًا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث، بؤرًا إجرامية مختلفة.
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حادث يشل حركة المرور أعلى طريق الفيوم الصحراوي

شهد طريق الفيوم الصحراوي، صباح اليوم الجمعة، كثافات مرورية، عقب انقلاب سيارة ملاكي وإصابة أحد الأشخاص، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، وتسيير حركة المرور، فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى، تفاصيل الحادث ترجع إلى تلقي غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغًا من الخدمات المعينة في طريق الفيوم الصحراوى، بوقوع حادث مروري، وإصابة أحد الأشخاص بسبب انقلاب سيارة، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
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إصابة 14 عاملا في انقلاب سيارة أعلى الدائري الإقليمي

وقع حادث مروري، اليوم الخميس، أعلى طريق الدائري الإقليمي في منطقة الصف، ما أسفر عن إصابة 14 عاملا بعدما انقلبت بهم سيارة "ربع نقل" كانوا يستقلونها، وتوقفت حركة المرور وانتقلت أوناش تابعة للإدارة العامة للمرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى. تفاصيل الحادث ترجع إلى تلقي غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة للطريق الإقليمى في الصف بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
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قتيل و6 مصابين في تصادم سيارتي نقل بالبحيرة

لقي شخص مصرعه وأصيب 6 آخرون، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة نقل جامبو محملة بالبويات على طريق مصر / إسكندرية الصحراوي بالقرب من وادي النطرون، ما أدى إلى تصادمها بسيارة محملة بالعمالة الزراعية، وتم نقل المصابين جميعا لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون لتلقى العلاج اللازم. تلقى اللواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من الرائد محمد عوض رئيس مباحث مركز شرطة وادى النطرون بوقوع حادث تصادم على طريق مصر اسكندرية الصحراوي.
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إصابة 6 ليبيين من عائلة واحدة في حادث سيارة ببني سويف

أصيب زوجين و4 أطفال من عائلة واحدة، وجميعهم يحملون الجنسية الليبية، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة الإبراهيمية بطريق "مصر - أسيوط الزراعي" أمام قرية بني عدي بمركز ناصر شمال بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وذلك بعدما تلقى اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع انقلاب سيارة ملاكي بترعة الإبراهيمية بطريق مصر - أسيوط الزراعي أمام قرية بني عدي، ليوجه بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
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