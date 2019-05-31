إصابة 8 عمال في انقلاب سيارة بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٢٦ م

صورة أرشيفية

أصيب 8 أشخاص، اليوم الجمعة، على أثر انقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية، على طريق "الضبعة- وادى النطرون" الصحراوي، بدائرة مركز وادى النطرون، بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين جميعا إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، وحُرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات. تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، بأنه تلقى بلاغا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية بطريق الضبعة- وادى النطرون، بدائرة المركز.

على الفور، انتقل ضباط مباحث مركز شرطة وادي النطرون وقوة من تأمين الطريق الصحراوى، وقوات الحماية المدنية بالبحيرة إلى مكان الحادث بالطريق المشار إليه. بالفحص والمعاينة، تبين أنه في أثناء سير سيارة نقل على طريق وادى النطرون-الضبعة، اختلت عجلة القيادة فى يد السائق، ما أدى لانقلابها على جانب الطريق. وأسفر