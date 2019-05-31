الانتظار الخاطئ يضرب شوارع الجيزة بـ1110 مخالفات

تحرير:محمد الشاملي ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٣٤ م

حملة مرورية

الانضباط المروري شعار دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، بحثا عن تحقيق أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 3075 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1110 مخالفات انتظار خاطئ، و359 مخالفة متنوعة.

كما تم تحرير 1465 مخالفة نموذج 125، وشن 23 حملة بمطالع ومنازل الكباري في إطار جهود الإدارة للتصدي للمواقف العشوائية، وتحرير 19 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان. وتم التصالح الفوري في 50 حالة، وشن حملات على سيارات السرفيس وتحرير 15 مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار" و16 مخالفة زجاج فاميه. تأتي الحملات