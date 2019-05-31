رياضة

عمرو أديب عن الزمالك: نادٍ غير مفهوم على الإطلاق

٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٤٣ م
نادي الزمالك
نادي الزمالك
حث الإعلامي عمرو أديب، مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على إرسال برقية شكر لغريمه الزمالك، وذلك بعد ساعات من تفريط الفريق المتوج مؤخرًا بلقب بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، في فوز مهم محليًا وسقط في فخ التعادل مع ضيفه الإنتاج الحربي بنتيجة (1-1)، مساء أمس الخميس، في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، وتقدم المغربي خالد بوطيب للزمالك في الدقيقة (46) لكن الإنتاج الحربي تعادل سريعًا عن طريق معاذ الحناوي من ضربة جزاء (54) بعد مباراة حافلة بالندية والإثارة بين الفريقين.
وكتب عمرو أديب المعروف بحبه الشديد لنادي الزمالك، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الجمعة:   على اداره النادي الاهلى ارسال برقيه شكر للزمالك على الدوري هذا العام . فقد اهدي الزمالك الدرع دليفري للجبلايه وفوقيه باقه ورد وبوسه كمان . للاسف ضيعناه كما ضيعنا العشرات قبله
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جروس

حسن المستكاوي: ما حدث مع جروس إهانة للزمالك

انتقد الناقد الرياضي حسن المستكاوي الطريقة التي أنهى بها نادي الزمالك تعاقده مع السويسري كريسيتان جروس، وذلك بعد ساعات من تفريط الفريق المتوج مؤخرًا بلقب بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، في فوز مهم محليًا وسقط في فخ التعادل مع ضيفه الإنتاج الحربي بنتيجة (1-1)، في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، وتقدم المغربي خالد بوطيب للزمالك في الدقيقة (46) لكن الإنتاج الحربي تعادل سريعًا عن طريق معاذ الحناوي من ضربة جزاء (54) بعد مباراة حافلة بالندية والإثارة بين الفريقين.
منتخب-السنغال‎

ماني على رأس القائمة الأولية للسنغال في كأس الأمم

كشف أليو سيسيه مدرب منتخب السنغال عن قائمة بلاده الأولية لكأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، وأعلن سيسيه عن قائمة بـ25 لاعبا لمنتخب بلاده، على أن يستبعد اسمين في الفترة المقبلة، قبل الإعلان عن القائمة النهائية للبطولة، علمًا بأن أسود التيرانجا وقعوا في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات تنزانيا، والجزائر، وكينيا.
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محمد صلاح يزين قائمة ليفربول لنهائي دوري الأبطال

زين محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، القائمة التي أعلنها الألماني يورجن كلوب استعدادًا لخوض المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لموسم 2018-2019، أمام مواطنه توتنهام هوتسبير، والتي ستقام على ملعب واندا موتريبليتانو معقل نادي أتلتيكو مدريد في إسبانيا، غدا السبت في تمام الساعة التاسعة مساءً، وستغادر بعثة ليفربول مطار جون لينون الدولي اليوم الجمعة، متجهة إلى مدريد، استعدادًا لتدوين الظهور الثاني لهم على التوالي في نهائي دوري الأبطال، بعد الخسارة العام الماضي أمام ريال مدريد.
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جروس (2)

كشف حساب جروس مع الزمالك بين التتويج والرحيل المهين

بطريقة مهينة، طالب رئيس نادي الزمالك، السويسري كريستيان جروس، بالخروج من ملعب بتروسبورت إلى المطار، بعد تعادل الأبيض أمام الإنتاج الحربي بنتيجة (1-1)، مساء أمس الخميس، في اللقاء المؤجل من الجولة الواحدة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز. ورفض رئيس الزمالك وجود جروس في غرفة ملابس اللاعبين، عقب انتهاء المباراة، مؤكدا أن عقده انتهى مع الزمالك، وأنه لن يدرب الفريق مرة أخرى، كما هاجم المدرب السويسري عقب اللقاء مرددًا عبارة: "اطلع على المطار يا فاشل"، علاوة على أن رئيس القلعة البيضاء توجه إلى غرفة خلع الملابس عقب المباراة، ليعلن رحيل جروس.
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ماذا قدم خالد جلال مع الزمالك في ولايته الأولى؟

أعلن رئيس نادي الزمالك تعيين خالد جلال في منصب المدير الفني للفريق الأبيض بشكل رسمي بعد التعادل مع ضيفه الإنتاج الحربي، وأكد رئيس القلعة البيضاء أن خالد جلال سيقود التدريبات، موضحا أن المدرب السويسري كريستيان جروس عقده انتهى ولن يجدد، وسيخرج للمطار ليعود لبلاده، وأوضح رئيس القلعة البيضاء أن جروس ظالم ورحيله أنقذ الزمالك من تجديد عقده لمدة شهرين، وهو ما يكلف النادي نحو 12 مليون جنيه قيمة رواتب الجهاز الفني، مؤكدا أن جروس تجاهل عدة لاعبين، على رأسهم محمد حسن وأحمد مدبولي ومحمد عنتر، بجانب أيمن حفني.
خالد جلال (1)

10 معلومات عن خالد جلال خليفة جروس في الزمالك

أعلن رئيس نادي الزمالك تعيين خالد جلال في منصب المدير الفني للفريق الأبيض بشكل رسمي بعد التعادل مع ضيفه الإنتاج الحربي، وأكد رئيس القلعة البيضاء أن خالد جلال سيقود التدريبات، موضحا أن المدرب السويسري كريستيان جروس عقده انتهى ولن يجدد وسيخرج للمطار ليعود لبلاده، وأوضح رئيس القلعة البيضاء أن جروس ظالم ورحيله أنقذ الزمالك من تجديد عقده لمدة شهرين وهو ما يكلف النادي نحو 12 مليون جنيه قيمة رواتب الجهاز الفني، مؤكدا أن جروس تجاهل عدة لاعبين، على رأسهم محمد حسن وأحمد مدبولي ومحمد عنتر، بجانب أيمن حفني.
جروس

كيف سخر رئيس وادي دجلة من رحيل جروس؟

علق ماجد سامى، رئيس نادي وادى دجلة، على رحيل السويسري كريستيان جروس، من نادي الزمالك، وذلك بعد أن طالب رئيس نادي الزمالك، جروس، بالخروج من ملعب بتروسبورت إلى المطار، بعد تعادل الأبيض أمام الإنتاج الحربي بهدف لمثله، ورفض رئيس الزمالك وجود جروس في غرفة ملابس اللاعبين، عقب انتهاء المباراة، مؤكدا أن عقده انتهى مع الزمالك، وأنه لن يدرب الفريق مرة أخرى، كما هاجم المدرب السويسري عقب اللقاء مرددًا عبارة: "اطلع على المطار يا فاشل"، علاوة على أن رئيس القلعة البيضاء توجه إلى غرفة خلع الملابس عقب المباراة، ليعلن رحيل جروس.
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