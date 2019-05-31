اشتعال وتصادم.. قائد طائرة يمنع كارثة بمطار أسطنبول

تحرير:التحرير ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٤٨ م

مطار أسطنبول

أثار اصطدام طائرتين تابعتين للخطوط الجوية التركية ببعضهما، ضجة ومخاطر كبيرة بعد اشتعال النيران، في مطار إسطنبول الجديد، نتيجة لطرق غير مستوية في ممرات الطائرات، حسبما نقل موقع T24 الإخباري التركي المستقل عن طيارين أتراك لم يسمهم، الأربعاء. وقال الطيارون لموقع T24 إن ممرات المطار غير المتساوية فرضت عليهم استخدام مكابحهم أكثر من اللازم في محاولة لعدم التصادم عند الإقلاع، الأمر مما يشكل ضغطا إضافيا على عجلات الطائرة، بحسب "سكاي نيوز عربية"، وكان حريق ضخم سينتج عن التصادم لولا محاولة قائد الطائرتين تفادي الاصطدام باستخدام المكابح.

وتحدث الطيارون عن حادث مشابه لطائرتين كانا في طريقهما للهبوط.ومنذ أن بدأ تشغيله في أبريل الماضي، انتقد الكثيرون المطار الجديد، الذي يعد أحد المشاريع الضخمة التي أصبحت سمة مميزة لحكم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وأعرب مراقبون عن مخاوفهم من أن جودة البناء لا تفي بالمعايير الدولية، وقال خبراء إن موقعه