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اشتعال وتصادم.. قائد طائرة يمنع كارثة بمطار أسطنبول

تحرير:التحرير ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٤٨ م
مطار أسطنبول
مطار أسطنبول
أثار اصطدام طائرتين تابعتين للخطوط الجوية التركية ببعضهما، ضجة ومخاطر كبيرة بعد اشتعال النيران، في مطار إسطنبول الجديد، نتيجة لطرق غير مستوية في ممرات الطائرات، حسبما نقل موقع T24 الإخباري التركي المستقل عن طيارين أتراك لم يسمهم، الأربعاء. وقال الطيارون لموقع T24 إن ممرات المطار غير المتساوية فرضت عليهم استخدام مكابحهم أكثر من اللازم في محاولة لعدم التصادم عند الإقلاع، الأمر مما يشكل ضغطا إضافيا على عجلات الطائرة، بحسب "سكاي نيوز عربية"، وكان حريق ضخم سينتج عن التصادم لولا محاولة قائد الطائرتين تفادي الاصطدام باستخدام المكابح.
وتحدث الطيارون عن حادث مشابه لطائرتين كانا في طريقهما للهبوط.ومنذ أن بدأ تشغيله في أبريل الماضي، انتقد الكثيرون المطار الجديد، الذي يعد أحد المشاريع الضخمة التي أصبحت سمة مميزة لحكم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وأعرب مراقبون عن مخاوفهم من أن جودة البناء لا تفي بالمعايير الدولية، وقال خبراء إن موقعه
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تخدم القارة.. إشادة إفريقية بمعايشة وزارة الرياضة

التقى السفير كوارتي توماس كويسي، نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وفد وزارة الشباب والرياضة المشارك في برنامج زيارة ومعايشة للاتحاد الإفريقي بإثيوبيا، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية ومفوضية الاتحاد الإفريقي "مفوضية الموارد البشرية والعلوم والتكنولوجيا ومفوضية الشؤون السياسية"، وذلك بأديس أبابا بإثيوبيا. وأشاد نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بتجربة المعايشة وبالوفد المصري والذي تأتي زيارته تزامنا مع الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي.
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إحالة مسؤولين بمراكز الشباب في المحافظات للتحقيق

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حملة اعتقالات في صفوف المتظاهرين بالجزائر

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بعد استقالة ماي.. تغير المشهد السياسي البريطاني

اهتز المشهد السياسي في بريطانيا بفعل العديد من الأمور والأشياء خلال الفترة الماضية، كان آخرها إعلان رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي التنحي عن منصبها، وذلك في أعقاب فشلها للمرة الثالثة بإقناع مجلس العموم بالاتفاق الذي حصلت عليه من الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بلادها من اليورو. وألقت تأثيرات الأوضاع الحالية بانعكاساتها على العديد من عناصر المشهد السياسي في إيران، وبالأخص الأحزاب المختلفة في البلاد، وعلى رأسها حزب المحافظين صاحب القوة الواضحة على الأرض في المملكة المتحدة.
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الجيش الليبي يقصف مواقع للميليشيات ويقترب من طرابلس

قصفت قوات الجيش الوطني الليبي، مواقع جديدة تابعة لميليشيات طرابلس جنوب شرق العاصمة الليبية. وأكد مصدر عسكري لقناة "العربية" الإخبارية، أن سلاح الجو التابع للجيش الليبي شن غارات جوية مكثفة على معسكرات تابعة للميليشيات المسلحة في منطقة خلة الفرجان ضواحي العاصمة طرابلس، متوقعا أن يتواصل القصف حتى فجر الأحد. وأفاد المصدر بتقدم الوحدات العسكرية التابعة للجيش الليبي في عدة محاور، وسيطرتها على منطقة الأحياء البرية بالكامل، كما كسبت مساحات جديدة جنوب العاصمة طرابلس، وقامت بتدمير عدد من الآليات المسلحة التابعة لقوات حكومة الوفاق.
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ترامب: إرسال 1500 جندي إلى الشرق الأوسط بسبب إيران

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إرسال 1500 جندي إلى الشرق الأوسط على خلفية التوتر مع إيران. وأوضح ترامب حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الجمعة، أن القوات الأمريكية الإضافية في الشرق الأوسط سيتم نشرها لأغراض وقائية. وكان وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة، باتريك شانهان، قد أكد أمس أن واشنطن تدرس احتمال إرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط لتعزيز أمن جنودها المنتشرين أصلاً في هذه المنطقة، مضيفاً: "نعمل على تثبيت وتدعيم نهج قوة الردع بوجه إيران".
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أردوغان: تركيا ستصنع صواريخ «إس 500»

أكد الرئيس التركي، رجب أردوغان، أن شراء تركيا منظومة إس-400 الدفاعية من روسيا اتفاق لا رجعة فيه، مضيفا أن بلاده ستشترك أيضا مع موسكو في إنتاج منظومة الدفاع إس-500. وأشار في لقاء مع طلاب جامعيين في إسطنبول، إلى أن الدراسات الفنية التي أجرتها تركيا تظهر أنه ليست هناك مشكلة في التوافق التشغيلي بين نظام إس-400 وطائرات إف-35. وشدد على أن تركيا ستتسلم طائرات إف-35 "عاجلا أم آجلا". وكان مسؤولون أمريكيون وصفوا شراء تركيا منظومة الدفاع الصاروخي إس-400 بأنه "إشكالية كبيرة" قائلين إنه سيهدد أمن مقاتلات إف-35 الأمريكية، التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن.
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أردوغان يوبخ مسؤوليه: ملأنا بطون الناخبين وصوتوا للمعارضة

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