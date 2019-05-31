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رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير استاد القاهرة

٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٥١ م
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد العصار، وزير الانتاج الحربي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، ومسئولو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تشطيبات أعمال تطوير استاد القاهرة، استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، التى تقام فى مصر شهر يونيو المقبل. وتجول رئيس الوزراء ومرافقوه فى عدد من مكونات الاستاد، بدأت بالمقصورة الرئيسية، والتى تم الانتهاء من تطويرها، بجانب الانتهاء من تطوير الطرق المحيطة بمنطقة استاد القاهرة، كما يتم إنشاء طريق يربط بين شارع الفنجرى وشارع يوسف عباس، لتيسير الحركة المرورية، وتسهيل الوصول إلى الاستاد.
واستعرض وزير الشباب والرياضة ما تم من تطوير بجسم الاستاد، والتي سيتم استخدامها فى أعمال الاستقبال والضيافة للجمهور، كما تم تغيير مناطق وإضافة غرف جديدة لخلع الملابس، وإنهاء متطلبات الاتحاد الإفريقى بالاستاد.وتفقد الدكتور مصطفى مدبولى أرضية الاستاد، التى تم الانتهاء من الاعمال بها، لتكون على أكمل وجه
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محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-01

رئيس الوزراء يصلي الجمعة الأخيرة من رمضان في الحسين

أدى المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان في مسجد الإمام الحسين بالقاهرة. وألقي خطبة الجمعة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، حيث أكد خلالها فضل وبركة ليلة القدر العظيمة من شهر رمضان الكريم. وأوضح جمعة أن رب العزة يفتح أبواب المغفرة والرحمة فى هذه الأيام التى نمر بها من الشهر الكريم، مضيفا أن من فضائل ليلة القدر هو فتح باب العفو والمغفرة للعباد من قبل رب العباد.
خالد-عبد-الغفار-وزير التعليم-العالى (1)

عبد الغفار يلتقي رئيس هواوي لتحويل الجامعات لـ«ذكية»

استقبل خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي الصينية بمصر "فينسينت صن" والوفد المرافق له؛ لبحث آليات التعاون مع الشركة في مجال دعم تحويل الجامعات المصرية إلى جامعات ذكية، وذلك بمقر الوزارة. ورحب الوزير بوفد الشركة، مشيرًا إلى سعادته بالمشاركة في فعاليات المؤتمر الدولى للذكاء الاصطناعى والتعليم بالصين خلال شهر مايو الجاري، مؤكدًا حرص مصر على دعم علاقات التعاون مع الصين فى شتى المجالات، خاصة التعليمية، والبحثية، والتدريبية، والتكنولوجية، وذلك فى إطار العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين.
خطبة الجمعة للصم والبكم (6)

مترجمة إلى 17 لغة.. تفاصيل خطبة آخر جمعة في رمضان

?أعلنت وزارة الأوقاف موضوع خطبة آخر جمعة في رمضان، والتي ستكون تحت عنوان "رمضان شهر البر والصلة والتعرض لرحمات الله"، إذ تتناول الحديث عن شهر رمضان المبارك، شهر الصلة والمودة والتعاون على البر والتقوى، والتقرب إلى الله تعالى، بالطاعات المختلفة، كقراءة القرآن، والذكر، وقيام الليل، والصدقات، والصلح بين الناس، وبذل كل خير فيه مصلحة البلاد والعباد، مؤكدة أن شهر رمضان ميدان للتنافس في أعمال الخير والبر، حيث يتسابق فيه العباد بخالص الأعمال تقربًا إلى الله عز وجل، موضحة أن هذا كان حال النبي "صلى الله عليه وسلم" في رمضان.
طقس (1)

حر شديد في 20 مدينة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة، طقس لطيف على السواحل الشمالية حار على القاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء، وتنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة. وحال البحر المتوسط يكون خفيفا إلى معتدل وارتفاع الموج من متر لمتر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين لمترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
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محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-01

رئيس الوزراء يصلي الجمعة الأخيرة من رمضان في الحسين

أدى المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان في مسجد الإمام الحسين بالقاهرة. وألقي خطبة الجمعة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، حيث أكد خلالها فضل وبركة ليلة القدر العظيمة من شهر رمضان الكريم. وأوضح جمعة أن رب العزة يفتح أبواب المغفرة والرحمة فى هذه الأيام التى نمر بها من الشهر الكريم، مضيفا أن من فضائل ليلة القدر هو فتح باب العفو والمغفرة للعباد من قبل رب العباد.
اجتماع-الحكومة (1)

انتهى عصر الورق.. التكنولوجيا تدخل اجتماعات الحكومة

عقدت الحكومة اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة الدُكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي شهد بدء تطبيق تجربة تقنية جديدة، وهى وجود جهاز تابلت أمام كُل وزير، يتضمنُ جدول أعمال الاجتماع، بدلاً من الملفات الورقية، وذلك في خطوة تهدفُ إلى إيجاد شكل جديد لإدارة جلسات اجتماعات الحكومة والمُناقشات بين رئيس الوزراء والوزراء من جانب، وبين الوزراء وبعضهم البعض، في الجوانب الفنية الخاصة بالموضوعات والملفات التي يتم بحثها خلال الاجتماع.
مجلس-النواب

نائب للحكومة: لماذا توقف إصدار تقرير معدلات الفقر؟

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بشأن توقف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشكل مفاجئ عن إصدار التقرير الخاص بنسب ومعدلات الفقر بالدولة في الآونة الأخيرة، موضحا أن التقرير هو الوحيد الذي يصدر بشكل رسمي عن الدولة، لتحديد معدلات المدرجين تحت خط الفقر، ما يترتب عليه وضع استراتيجيات وخطط منوط بها مجابهة ازدياد تلك النسب، ما ينعكس إيجابا بشكل مباشر على المواطن.
عبد الفتاح السيسى (1)

السيسي يوجه بتنمية الموارد وتحسين جودة المياه

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواصلة جهود ترشيد المياه، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، والتنفيذ الكامل للخطة القومية للمياه في مصر والتي تستند إلى تحسين نوعية المياه وجودتها، والترشيد، وتنمية الموارد المائية، وتهيئة البيئة المناسبة وتطوير نظم تبادل المعلومات ورفع الوعي المائي، مشددا على التنسيق المتكامل في الأداء والعمل بين كافة الجهات المعنية في الدولة لإنجاح هذه الاستراتيجية، جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم الإثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري.
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