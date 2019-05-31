محمد صلاح يزين قائمة ليفربول لنهائي دوري الأبطال

٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٥١ م

محمد صلاح

زين محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، القائمة التي أعلنها الألماني يورجن كلوب استعدادًا لخوض المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لموسم 2018-2019، أمام مواطنه توتنهام هوتسبير، والتي ستقام على ملعب واندا موتريبليتانو معقل نادي أتلتيكو مدريد في إسبانيا، غدا السبت في تمام الساعة التاسعة مساءً، وستغادر بعثة ليفربول مطار جون لينون الدولي اليوم الجمعة، متجهة إلى مدريد، استعدادًا لتدوين الظهور الثاني لهم على التوالي في نهائي دوري الأبطال، بعد الخسارة العام الماضي أمام ريال مدريد.

وأعلن ليفربول عن قائمة الفريق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، والتي ضمت 23 لاعبا "ألكسندر أرنولد، أليسون، بريوستر، فابينيو، فيرمينو، جوميز، هندرسون، كيليهر، لالانا، لوفرين، ماني، ماتيب، مينوليه، ميلنر، مورينو، أوريجي، تشامبرلين، روبيرتسون، صلاح، شاكيري، ستوريدج، فان دايك، فينالدوم". Our