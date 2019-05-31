رياضة

محمد صلاح يزين قائمة ليفربول لنهائي دوري الأبطال

٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٥١ م
محمد صلاح
محمد صلاح
زين محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، القائمة التي أعلنها الألماني يورجن كلوب استعدادًا لخوض المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لموسم 2018-2019، أمام مواطنه توتنهام هوتسبير، والتي ستقام على ملعب واندا موتريبليتانو معقل نادي أتلتيكو مدريد في إسبانيا، غدا السبت في تمام الساعة التاسعة مساءً، وستغادر بعثة ليفربول مطار جون لينون الدولي اليوم الجمعة، متجهة إلى مدريد، استعدادًا لتدوين الظهور الثاني لهم على التوالي في نهائي دوري الأبطال، بعد الخسارة العام الماضي أمام ريال مدريد.
وأعلن ليفربول عن قائمة الفريق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، والتي ضمت 23 لاعبا "ألكسندر أرنولد، أليسون، بريوستر، فابينيو، فيرمينو، جوميز، هندرسون، كيليهر، لالانا، لوفرين، ماني، ماتيب، مينوليه، ميلنر، مورينو، أوريجي، تشامبرلين، روبيرتسون، صلاح، شاكيري، ستوريدج، فان دايك، فينالدوم". Our
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حسن المستكاوي: ما حدث مع جروس إهانة للزمالك

انتقد الناقد الرياضي حسن المستكاوي الطريقة التي أنهى بها نادي الزمالك تعاقده مع السويسري كريسيتان جروس، وذلك بعد ساعات من تفريط الفريق المتوج مؤخرًا بلقب بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، في فوز مهم محليًا وسقط في فخ التعادل مع ضيفه الإنتاج الحربي بنتيجة (1-1)، في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، وتقدم المغربي خالد بوطيب للزمالك في الدقيقة (46) لكن الإنتاج الحربي تعادل سريعًا عن طريق معاذ الحناوي من ضربة جزاء (54) بعد مباراة حافلة بالندية والإثارة بين الفريقين.
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صلاح والفرصة الثانية في نهائي دوري الأبطال

تبدد حلم نجم المنتخب الوطني محمد صلاح في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بعد مشاركته في المباراة النهائية أمام ريال مدريد لمدة 25 دقيقة فقط، قبل التعرض لإصابة بسبب مدافع الريال سيرجيو راموس، ليخرج صلاح باكيًا ويخسر الليفر بنتيجة 3-1، لتتاح له فرصة العودة إلى النهائي من جديد بمواجهة توتنهام هذه المرة، غدًا السبت. نعم، لم يقدم صلاح نفس مستويات الموسم الماضي، بتراجع حصيلته التهديفية من 44 إلى 26 في جميع المسابقات، وفشله في التسجيل في 8 مباريات متتالية، إلا أنه سقط ضحية لمستويات العام الماضي فقط.
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كلوب عن نهائي الشامبيونزليج:ليفربول يستحق بطولة كبرى

تحدث يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزى عن سعادته بالتأهل إلى نهائى دورى أبطال أوروبا على حساب فريق برشلونة الإسبانى وتحقيق ريمونتادا كبيرة فى اللقاء الذى جمع بينهما على ملعب أنفيلد بعد الهزيمة فى لقاء الذهاب، وعن اللقاء المرتقب أمام نظيره فريق توتنهام في نهائي البطولة، قال كلوب فى حوار صحفى عبر الموقع الرسمي للنادي: "سعيد للغاية بما تحقق ولا أعلم كيف حدث، ولكن الأمور تسير على ما يرام، وكانت ليلة استثنائية أمام البارسا، وبفضل الجمهور الذى حضر فى الملعب أيضا".
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نجم ليفربول: محمد صلاح أثبت أنه من الأفضل في العالم

أكد أندري روبيرتسون، مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، أن المصري محمد صلاح، زميله في صفوف الريدز، يعد من أفضل لاعبي العالم في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن الرد على المشككين من أفضل الأمور التي يمكن أن يواجهها لاعب كرة القدم طوال حياته في الملاعب. وأوضح روبيرتسون، في تصريحات نقلتها صحيفة «ميرور» الإنجليزية، اليوم الأربعاء، أنه واجه على المستوى الشخصي العديد من الانتقادات اللاذعة خلال مسيرته الكروية لكنه تمكن من الرد على كل من شككوا به الآن وأثبت نفسه.
محمد-صلاح

صلاح VS كين.. من يحسم صراع نهائي دوري الأبطال؟

تتجه الأنظار يوم السبت المقبل، إلى العاصمة الإسبانية مدريد، التي تحتضن نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام، وستكون هناك منافسة من نوع خاص بين نجم المنتخب الوطني محمد صلاح وهاري كين، وخاض صلاح في دوري الأبطال 39 مباراة طوال مسيرته سجل خلالها 17 هدفًا، بينما خاض كين 18 مباراة سجل خلالها 14 هدفًا، ويملك كين في رصيده 125 هدفًا في 181 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي وهو لا يزال في عمر 25 عامًا، وسيتطلع بكل تأكيد لتحطيم رقم ألان شيرر، الهداف التاريخي للدوري برصيد 260 هدفًا.
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