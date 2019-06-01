الدهون والكربوهيدرات.. 4 نصائح لزيادة الوزن

إذا كنت تعاني من بعض المشكلات الصحية أو الأمراض، ستجد نفسك تخسر وزنك بطريقة مؤقتة، وتتمثل هذه الحالات في ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري والسرطان والسل
دائمًا يكون لكلمة "زيادة الوزن" تأثير سلبي علينا، فلا أحد يحب أن يحصل على مزيد من السعرات الحرارية، بجانب مزيد من تراكم الدهون خاصة في منطقة البطن، لذا دائمًا يبحث الجميع عن طرق حديثة لخسارة الوزن أو اتباع نظام غذائي منخفض في السعرات الحرارية، أو الاعتماد بشكل كبير على الخضراوات والفواكه الطازجة، على الجانب الآخر يوجد كثير من الأشخاص الذين يعانون من النحافة ويبحثون عن جميع الطرق التي تساعدهم على زيادة وزنهم سريعًا، فمثلما تسبب السمنة بعضا من الأمراض الخطيرة، النحافة أيضًا يكون لها تأثير ضار على الجسم بشكل كبير.
ما أسباب نقص الوزن؟
قد تكون أسباب السمنة واضحة، على سبيل المثال الإفراط في تناول الطعام، وبعض الأدوية الطبية، بجانب نظام غذائي غير صحي غني بكثير من الدهون المشبعة، أما إذا تحدثنا عن نقص الوزن أو النحافة -نقلًا عن "stylecraze"- فتجد الأسباب تتمثل في:
1- عمليات تمثيل غذائي مرتفعة
يوجد كثير من الأشخاص
ما أسباب نقص الوزن؟
قد تكون أسباب السمنة واضحة، على سبيل المثال الإفراط في تناول الطعام، وبعض الأدوية الطبية، بجانب نظام غذائي غير صحي غني بكثير من الدهون المشبعة، أما إذا تحدثنا عن نقص الوزن أو النحافة -نقلًا عن "stylecraze"- فتجد الأسباب تتمثل في:
1- عمليات تمثيل غذائي مرتفعة
يوجد كثير من الأشخاص الذين يتميزون بمعدلات عالية من الحرق، لذا تكون فرصتهم في زيادة الوزن ضعيفة للغاية، وعلى الرغم من أنهم يتناولون كميات كبيرة من الطعام، فإن السعرات الحرارية لا تؤثر بهم على الإطلاق.
2- التاريخ العائلي
يُولد كثير من الأشخاص بأنواع محددة من الجينات تجعلهم من ذوي النحافة بشكل طبيعي، وقد تكون صحتهم أفضل من هؤلاء الذين يزداد وزنهم بشكل سريع.
3- ممارسة تمرينات رياضية
الأشخاص الذين يمارسون معدلات عالية من الأنشطة البدنية باستمرار مثل الركض والسباحة أو ممارسة أي نوع من الرياضة يميلون إلى فقدان الوزن بشكل سريع، وهذا يحدث أيضًا لأنهم يتميزون بمعدلات حرق عالية، لذا يخسرون الكثير من السعرات الحرارية طوال اليوم، حتى وهم في وضع الاسترخاء.
4- مشكلات صحية
إذا كنت تعاني من بعض المشكلات الصحية أو الأمراض، ستجد نفسك تخسر وزنك بطريقة مؤقتة، وتتمثل هذه الحالات في ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري والسرطان والسل.
5- الاكتئاب
قد يتعرض الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب لفقدان شديد للشهية ويفقدون قدراً كبيراً من الوزن بسرعة كبيرة، لذا فهم بحاجة إلى مساعدة طبية في أقرب وقت ممكن؛ لأنه من المؤكد أن تحدث لهم بعض من المضاعفات.
ومن أجل المساعدة في زيادة الوزن، ما يلي بعض من الإرشادات الصحية التي تجعلك تحصل على مزيد من السعرات الحرارية بطريقة صحية:
1- الإكثار من الدهون والكربوهيدرات
اتباع نظام غذائي غني بالنشويات والدهون يعتبر من أفضل الطرق التي تساعدك على زيادة الوزن بشكل صحي، فبينما تمدك الكربوهيدرات بالطاقة، فإن الدهون الصحية تعد بمثابة سعرات حرارية مكثفة، وكل منهما يزيد الوزن تدريجيًا. توجد كثير من المصادر الصحية للنشويات والدهون على سبيل المثال: الأرز والحبوب الكاملة والجبنة والأفوكادو وزيت جوز الهند، إضافة إلى البيض.
2- الحصول على مزيد من السعرات الحرارية
نظريًا، فإن تناول 500 سعر حراري إضافي يوميًا يزيد من وزنك خلال أسبوع بشكل مرضٍ لك، لذا عليك بتناول المواد الغذائية المحملة بالسعرات الحرارية، وذلك متمثل في تناول وجبات ثقيلة، ويمكن أيضًا زيادة عدد الوجبات في اليوم الواحد.
3- تناول كميات كافية من البروتينات
يعتبر البروتين من أكثر المواد الغذائية الهامة المتُطلبة لزيادة الوزن، فالبروتين هو المكون الأساسي لعظامك، لذا عليك تناول كميات كافية للمساعدة في زيادة وزن العضلات بطريقة صحية بدلًا من الدهون، فالنسبة المثالية للبروتين الذي يجب استهلاكه للأشخاص الراغبين في زيادة الوزن تتراوح بين 1.5 جرام إلى 2.2 جرام من البروتين لكل كيلوجرام في وزن جسمك. على سبيل المثال يمكنك تناول منتجات الألبان واللحوم الحمراء والمكسرات.
4- شرب كميات كافية من المياه
من العادات التي تساعد في فقدان الوزن بشكل كبير هو تناول كميات كبيرة من المياه؛ لأنها تساعد في تقليل كمية الطعام المستهلكة، ولكن قال بعض الأطباء إن الإفراط في تناول الماء يؤدي أيضًا إلى زيادة الوزن، فإذا كنت تتناول كميات أكثر من استيعاب الجسم، سيتم تخزين المياه الزائدة في الجسم، وسيتسبب ذلك في زيادة الوزن.