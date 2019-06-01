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الدهون والكربوهيدرات.. 4 نصائح لزيادة الوزن

إذا كنت تعاني من بعض المشكلات الصحية أو الأمراض، ستجد نفسك تخسر وزنك بطريقة مؤقتة، وتتمثل هذه الحالات في ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري والسرطان والسل
تحرير:إسراء سليمان ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
زيادة الوزن
زيادة الوزن
دائمًا يكون لكلمة "زيادة الوزن" تأثير سلبي علينا، فلا أحد يحب أن يحصل على مزيد من السعرات الحرارية، بجانب مزيد من تراكم الدهون خاصة في منطقة البطن، لذا دائمًا يبحث الجميع عن طرق حديثة لخسارة الوزن أو اتباع نظام غذائي منخفض في السعرات الحرارية، أو الاعتماد بشكل كبير على الخضراوات والفواكه الطازجة، على الجانب الآخر يوجد كثير من الأشخاص الذين يعانون من النحافة ويبحثون عن جميع الطرق التي تساعدهم على زيادة وزنهم سريعًا، فمثلما تسبب السمنة بعضا من الأمراض الخطيرة، النحافة أيضًا يكون لها تأثير ضار على الجسم بشكل كبير.
ما أسباب نقص الوزن؟ قد تكون أسباب السمنة واضحة، على سبيل المثال الإفراط في تناول الطعام، وبعض الأدوية الطبية، بجانب نظام غذائي غير صحي غني بكثير من الدهون المشبعة، أما إذا تحدثنا عن نقص الوزن أو النحافة -نقلًا عن "stylecraze"- فتجد الأسباب تتمثل في: 1- عمليات تمثيل غذائي مرتفعة يوجد كثير من الأشخاص
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ترمس

تناول الترمس في العيد.. يساعد على فقدان الوزن

أيام وينتهي شهر رمضان الكريم، وتجد الشوارع تتزين مرة أخرى بأنوار العيد وضحكات الأطفال فرحين بقدوم العيد، وتتنوع مظاهر الاحتفال بالعيد من ارتداء الملابس إلى تناول الكحك بمختلف أنواعه، وعند التحدث عن العيد لا نستطيع أن ننسى تسالي أول يوم العيد، ويعد الترمس من أكثر المقبلات التي تتناولها الأسر، ولكن هل فكرت في فوائد الترمس ذات مرة؟ يتميز الترمس بفوائد صحية لا حصر لها؛ فعلى سبيل المثال يحتوي على كميات مناسبة من المعادن والفيتامينات المهمة للجسم ويساعد على فقدان الوزن، إضافة إلى الكثير من الفوائد الأخرى.
فوائد-السلاطة

تقلل من العطش.. 6 فوائد رائعة للسلطة في رمضان

تتكون السلطة من مكونات بسيطة ولكن هذه المكونات تصنع وجبة غنية بالعناصر الغذائية المهمة، فالخضروات تعتبر مصدرا جيدا لكثير من المعادن مثل الكالسيوم والحديد والبوتاسيوم وفيتامين B، ولأننا في شهر رمضان يجب عليك أن تجعلها جزءا أساسيا من وجبة الإفطار والسحور أيضا، فهي أكثر طعام آمن لك بعد الإفطار مباشرة، وذلك نظرًا لأنها تمدك بكثير من الألياف الغذائية المهمة التي تساعد في عملية الهضم، إضافة إلى أنها تحتوي على كميات مناسبة من البروتين الصحي للجسم، وكثير من الفوائد الأخرى، لذا احرص دائما على إدراك هذا الطبق الرائع بجانب وجبتك.
فوائد-الفستدق

حارب الشيخوخة المبكرة بتناول الفستق في رمضان

الفستق من أكثر المكسرات اللذيذة التي يعشقها الكبار والصغار، وبالرغم من أسعارها الثمينة إلا أن كل بيت لديه بعض المكسرات في رمضان ومن بينها الفستق، وعند النظر إلى محلات الحلوى ستجد الكثير من المكسرات المغرية التي يتم إضافتها على الأطعمة. والفستق غني بالعناصر الغذائية التي تحتاجها، حيث يحتوي على الدهون الصحية والألياف والبروتين ومضادات الأكسدة، والبوتاسيوم والزنك والفوسفور وفيتامين B6 والمنجنيز، وقبل أن تشتري الفستدق تعرف على فوائده حسبما ذكرها موقع Welcome to StyleCraze.
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