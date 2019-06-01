الدهون والكربوهيدرات.. 4 نصائح لزيادة الوزن

إذا كنت تعاني من بعض المشكلات الصحية أو الأمراض، ستجد نفسك تخسر وزنك بطريقة مؤقتة، وتتمثل هذه الحالات في ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري والسرطان والسل

تحرير:إسراء سليمان ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

زيادة الوزن

دائمًا يكون لكلمة "زيادة الوزن" تأثير سلبي علينا، فلا أحد يحب أن يحصل على مزيد من السعرات الحرارية، بجانب مزيد من تراكم الدهون خاصة في منطقة البطن، لذا دائمًا يبحث الجميع عن طرق حديثة لخسارة الوزن أو اتباع نظام غذائي منخفض في السعرات الحرارية، أو الاعتماد بشكل كبير على الخضراوات والفواكه الطازجة، على الجانب الآخر يوجد كثير من الأشخاص الذين يعانون من النحافة ويبحثون عن جميع الطرق التي تساعدهم على زيادة وزنهم سريعًا، فمثلما تسبب السمنة بعضا من الأمراض الخطيرة، النحافة أيضًا يكون لها تأثير ضار على الجسم بشكل كبير.

ما أسباب نقص الوزن؟ قد تكون أسباب السمنة واضحة، على سبيل المثال الإفراط في تناول الطعام، وبعض الأدوية الطبية، بجانب نظام غذائي غير صحي غني بكثير من الدهون المشبعة، أما إذا تحدثنا عن نقص الوزن أو النحافة -نقلًا عن "stylecraze"- فتجد الأسباب تتمثل في: 1- عمليات تمثيل غذائي مرتفعة يوجد كثير من الأشخاص