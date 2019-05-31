ماني على رأس القائمة الأولية للسنغال في كأس الأمم

٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

منتخب السنغال

كشف أليو سيسيه مدرب منتخب السنغال عن قائمة بلاده الأولية لكأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، وأعلن سيسيه عن قائمة بـ25 لاعبا لمنتخب بلاده، على أن يستبعد اسمين في الفترة المقبلة، قبل الإعلان عن القائمة النهائية للبطولة، علمًا بأن أسود التيرانجا وقعوا في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات تنزانيا، والجزائر، وكينيا.

وجاءت قائمة السنغال الأولية كالتالي: حراسة المرمى: عبد الله ديالو "ستاد رين" – أميجو جوميش "سبال" – إدوارد ميندي "ريمس". خط الدفاع: كاليدو كوليبالي "نابولي" – موسى واجي "برشلونة" – لامين جاساما "جوتيزبي سبور" – ساليف سانيه "شالكه" – شيخ كوياتيه "كريستال بالاس" –