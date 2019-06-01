التنمر خطر يهدد طفلك.. لا تهملى وزنه

كشف الباحثون أن زيادة الوزن ناتجة عن هرمون الكورتيزول، وهو هرمون يميل إلى الارتفاع استجابة للتوتر ويجعلنا نتوق إلى تناول طعام غني بالدهون والسكر والصوديوم

تحرير:فيروز ياسر ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٠ م

سمنة الأطفال

التنمر مشكلة رائجة في عالم الكبار والصغار، لكنها تؤثر على الصغار مما يؤثر على النفسية ويعتقد الآباء أن مضايقة أولادهم في المدرسة قد تسبب لهم مشكلات، ولكن في الواقع، فإن السخرية من الوزن تزيد الأمر سوءا، ووفقا لدراسة جديدة نشرت في مجلة Pediatric Obesity، فإن التنمر على الأطفال بسبب السمنة يؤدي إلى زيادة الوزن مع مرور الوقت. أجرى الباحثون في المعهد الوطني لصحة الطفل دراسة على 110 أطفال تتراوح أعمارهم بين 11 عامًا وكانوا يعانون من زيادة الوزن سريريًا أو لديهم أحد الوالدين أو الاثنين يعانيان من زيادة الوزن أو السمنة عند بدء الدراسة.

طلبوا من المشاركين إكمال استبيان حول ما إذا كانوا قد تعرضوا للتنمر بسبب الوزن في المدرسة، ثم قاموا بزيارات متابعة سنوية على مدى السنوات الـ15 التالية، وذلك وفقا لما ذكره موقع Best Life. ما وجدوه هو أن أكثر من 60% من الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن سريريا تعرضوا للمضايقة، علاوة على ذلك اكتسب الأطفال