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التنمر خطر يهدد طفلك.. لا تهملى وزنه

كشف الباحثون أن زيادة الوزن ناتجة عن هرمون الكورتيزول، وهو هرمون يميل إلى الارتفاع استجابة للتوتر ويجعلنا نتوق إلى تناول طعام غني بالدهون والسكر والصوديوم
تحرير:فيروز ياسر ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٠ م
سمنة الأطفال
سمنة الأطفال
التنمر مشكلة رائجة في عالم الكبار والصغار، لكنها تؤثر على الصغار مما يؤثر على النفسية ويعتقد الآباء أن مضايقة أولادهم في المدرسة قد تسبب لهم مشكلات، ولكن في الواقع، فإن السخرية من الوزن تزيد الأمر سوءا، ووفقا لدراسة جديدة نشرت في مجلة Pediatric Obesity، فإن التنمر على الأطفال بسبب السمنة يؤدي إلى زيادة الوزن مع مرور الوقت. أجرى الباحثون في المعهد الوطني لصحة الطفل دراسة على 110 أطفال تتراوح أعمارهم بين 11 عامًا وكانوا يعانون من زيادة الوزن سريريًا أو لديهم أحد الوالدين أو الاثنين يعانيان من زيادة الوزن أو السمنة عند بدء الدراسة.
طلبوا من المشاركين إكمال استبيان حول ما إذا كانوا قد تعرضوا للتنمر بسبب الوزن في المدرسة، ثم قاموا بزيارات متابعة سنوية على مدى السنوات الـ15 التالية، وذلك وفقا لما ذكره موقع Best Life. ما وجدوه هو أن أكثر من 60% من الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن سريريا تعرضوا للمضايقة، علاوة على ذلك اكتسب الأطفال
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الإفراط-في-تناول-السكريات

7 علامات تعني أنك تفرط في تناول السكريات

يُقبل الكثير من الأشخاص على تناول الأطعمة أو المشروبات المحلاة بكميات كبيرة من السكر، فالسكر يصبح روتينا يوميا لهم، فلا يخلو يومهم من الكيك أو الشوكولاتة أو العصائر، لا نستطيع إنكار أن هذه الأطعمة قد تصل إلى حد الإدمان، وينتج عنها كثير من الأضرار أشهرها مرض السكري، تلف الأسنان، كما يسرع السكر من ظهور التجاعيد، إضافة إلى أن تناول كثير من الحلويات قد يزيد من آلام المفاصل بشكل كبير، إضافة إلى زيادة الوزن بطريقة سريعة، لذا توجد بعض العلامات التي يجب أن تضعها أمامك تدل على أن جسمك أصبح محملا بكميات كبيرة من السكر.
الدورة-الشهرية

طرق طبيعية لتخفيف آلام الدورة الشهرية.. التدليك يفيد

آلام الدورة الشهرية تقلب حياتك رأسا على عقب، لا تستطيعين التحرك كثيرا، كما أن التشنجات التي تصيبك تجعل مزاجك سيئا للغاية، لديك حساسية من الأمور وتصابين بالعصبية في بعض الأوقات، كما أن السرير ملاذك الآمن خلال هذا الوقت، وبعيدا عن الكمادات الساخنة، يجب التركيز على الهرمونات المضطربة الآن. ليست مسكنات الألم هي الطريقة الوحيدة لتخفيف آلام الدورة الشهرية، فهناك أشياء أخرى يمكنك تجربتها، حيث هناك بعض الأطعمة والمشروبات التي تفيدك، بالإضافة إلى ممارسة الرياضات الخفيفة.
الاقلاع-عن-التدخين

«الصحة الرئوية» شعار اليوم العالمي للامتناع عن التبغ

يحتفل العالم باليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ في 31 مايو من كل عام. يهدف هذا اليوم إلى رفع مستوى الوعي حول المخاطر الصحية للتدخين وتعاطي التبغ. تحت شعار "التبغ والصحة الرئوية" تحتفل منظمة الصحة العالمية والشركاء العالميون باليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ لعام 2019، لتشجيع المدخنين على الإقلاع عن هذه العادة السيئة. يركز اليوم على التأثير السلبي الذي يحدثه التبغ على رئة المدخنين وكيف يمكن أن يسبب مجموعة من الأمراض، يبرز اليوم أيضًا الدور الأساسي الذي تلعبه صحة الرئتين في تنظيم الصحة العامة.
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عسر-الهضم-في-رمضان

هل عسر الهضم يسبب مشكلات في رمضان؟ تجنب الشاي

الجهاز الهضمي عبارة عن وحدة قائمة بذاتها، لا تسمح بامتصاص الأغذية التي تستهلكها، وتوزيعها على الجسم دون تعقيمها وتحديدها ومعالجتها أولا، ودون الهضم السليم لن تكون بصحة جيدة، كما أنه يجب عليك معرفة أن الجهاز الهضمي موطن لجزء كبير من الجهاز المناعي. وخلال شهر رمضان، يمكن وضع مشكلات الجهاز الهضمي في المقدمة بسبب أنواع الأطعمة التي تختارها، ومدى سرعة تناولك إياها مع عدم وجود مضغ كافٍ. وهناك العديد من الخطوات التي تمكنك من تجنب عسر الهضم في رمضان، كما أنها بسيطة وستُحدث فرقا عند المداومة عليها بانتظام، تعرف عليها حسبما ذكرها موقع Muslim Village.com.
عدم-فقدان-الوزن-في-رمضان

احذر الإجهاد.. هذه العادات تعوق فقدان وزنك في رمضان

على الرغم من أن الصوم تجويع للجسد فإنه إطعام للروح، إذ يمكنك التقرب إلى الله بالصلاة والزكاة والصيام، فتذوق حلاوة الإيمان، وحاول تهذيب نفسك بالتعاملات الجيدة والأفعال الخارجية، ليكون لذلك تأثير عميق في داخل القلوب. والشهر الكريم فرصة كبيرة لخسارة الوزن الزائد واتباع نظام غذائي صحي، وتحقيق اللياقة البدنية المطلوبة، لكن هذا الأمر يتطلب بعض الخطوات للتنفيذ السليم. إذا كنت تتبع نظاما غذائيا من بداية رمضان، ولا تلاحظ أي خسارة في الوزن، بل يمكن شعورك ببعض الزيادة أو أن وزنك زائد، فهناك أسباب لما يحدث، تعرف عليها حسبما ذكرها موقع Ummah Wide.
الطعام والسكري في رمضان

نصائح لمرضى السكري خلال شهر رمضان.. شرب السوائل مهم

مرضى السكري يحتاجون إلى رعاية واهتمام خلال شهر رمضان، وذلك لأن مستويات السكر في الدم قد تحدث لها بعض الاضطرابات نتيجة الصيام لساعات طويلة، ولكن هذا لا يعني أن الصيام ليس له فوائد لهؤلاء المرضى، بل يحمل الكثير من الفوائد التي من شأنها الحفاظ على الصحة. يشارك دافني سو لين جاردنر، كبير المستشارين في قسم الغدد الصماء في مستشفى سنغافورة العام، بعض الإرشادات للصيام الآمن خلال شهر رمضان عندما تكون مصابًا بمرض السكري، وذلك وفقا لما ذكره موقع Healthxchange Pharmacy.
مرض-السكرى

لمريض السكري.. هل يمكنك الصوم في رمضان؟

مرض السكري يهاجم الكثير من الأشخاص أيا كان العمر، وخلال شهر رمضان هناك مواعيد محددة لتناول الطعام والأدوية، وفي تلك الحالة قد يتعب المريض قليلا أو يعاني من مشكلات صحية، بالإضافة إلى حدوث اضطرابات في مستويات الأنسولين. إذا كنت من المصابين بالسكري عليك الحذر جيدا فيما تتناوله في الفترة ما بين الإفطار والسحور، بالطبع الصوم في شهر رمضان يعتبر تحديا بالنسبة لك، ولكن هناك نصائح يمكنك اتباعها للتحكم في مستويات السكر خلال شهر رمضان، اعرفها حسبما ذكرها موقع the.Ismaili.
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