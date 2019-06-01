التنمر خطر يهدد طفلك.. لا تهملى وزنه

كشف الباحثون أن زيادة الوزن ناتجة عن هرمون الكورتيزول، وهو هرمون يميل إلى الارتفاع استجابة للتوتر ويجعلنا نتوق إلى تناول طعام غني بالدهون والسكر والصوديوم
التنمر مشكلة رائجة في عالم الكبار والصغار، لكنها تؤثر على الصغار مما يؤثر على النفسية ويعتقد الآباء أن مضايقة أولادهم في المدرسة قد تسبب لهم مشكلات، ولكن في الواقع، فإن السخرية من الوزن تزيد الأمر سوءا، ووفقا لدراسة جديدة نشرت في مجلة Pediatric Obesity، فإن التنمر على الأطفال بسبب السمنة يؤدي إلى زيادة الوزن مع مرور الوقت.
أجرى الباحثون في المعهد الوطني لصحة الطفل دراسة على 110 أطفال تتراوح أعمارهم بين 11 عامًا وكانوا يعانون من زيادة الوزن سريريًا أو لديهم أحد الوالدين أو الاثنين يعانيان من زيادة الوزن أو السمنة عند بدء الدراسة.
طلبوا من المشاركين إكمال استبيان حول ما إذا كانوا قد تعرضوا للتنمر بسبب الوزن في المدرسة، ثم قاموا بزيارات متابعة سنوية على مدى السنوات الـ15 التالية، وذلك وفقا لما ذكره موقع Best Life.
ما وجدوه هو أن أكثر من 60% من الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن سريريا تعرضوا للمضايقة، علاوة على ذلك اكتسب الأطفال
طلبوا من المشاركين إكمال استبيان حول ما إذا كانوا قد تعرضوا للتنمر بسبب الوزن في المدرسة، ثم قاموا بزيارات متابعة سنوية على مدى السنوات الـ15 التالية، وذلك وفقا لما ذكره موقع Best Life.
ما وجدوه هو أن أكثر من 60% من الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن سريريا تعرضوا للمضايقة، علاوة على ذلك اكتسب الأطفال الذين عانوا من البلطجة 33% من متوسط كتلة الجسم و91% من الدهون كل عام مقارنة بأولئك الذين لم يتعرضوا لأي صورة مخزية للجسم.
يتوقع الباحثون أن زيادة الوزن ناتجة عن هرمون الكورتيزول، وهو هرمون يميل إلى الارتفاع استجابة للتوتر ويجعلنا نتوق إلى تناول طعام غني بالدهون والسكر والصوديوم، كما أن مستويات الكورتيزول المرتفعة بشكل مزمن تزيد من خطر حدوث العديد من المشكلات الخطيرة غير زيادة الوزن، بما في ذلك القلق والاكتئاب وأمراض القلب ومشاكل النوم.
نظرًا لمدى حساسية الأشخاص من المراهقين، فمن المحتمل أن يؤدي التعرض للتنمر إلى مزيد من تآكل تقديرهم لذاتهم وقادهم إلى اتباع عادات غذائية غير صحية بالمرة.
في حين أن الدراسة محدودة بسبب حجمها الصغير نسبيا وحقيقة أنها يمكن أن تظهر فقط أن المستويات المرتفعة من التنمر ترتبط بزيادة الوزن، فلا تزال نتائجها مهمة.
بعد كل شيء، هناك قلق حالي حول ارتفاع السمنة لدى الأطفال، ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن نسبة الأطفال والمراهقين المصابين بالسمنة قد تضاعفت أكثر من 3 أضعاف منذ السبعينيات، كما أن واحدا من بين كل خمسة أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 و19، يعاني من السمنة المفرطة.
ومن ناحية أخرى، أظهرت الأبحاث أن التنمر على وزن الطفل والمراهق يؤدي إلى قلة النوم والإصابة بالأمراض العقلية، بالإضافة إلى تدني احترام الذات والعزلة الاجتماعية.
وتحذر ميشيل سولو، إخصائية اجتماعية من تنمر الآباء على وزن أطفالهم، لأن هذا الأمر له عواقب سلبية، خاصة إذا كانوا يتعرضون لنفس المشكلة في المدرسة، فهذا الأمر كاف لإثارة التفكير والتوتر وبالتالي ارتفاع مستويات هرمون الإجهاد الذي بدوره يؤدي إلى تناول الكثير من الأطعمة خاصة غير الصحية.
وبدلا من إهمال وزن طفلك، فإنه يجب على الآباء تعليم أطفالهم اتباع سلوك صحي، وتقديم وجبات مغذية لهم، بالإضافة إلى تشجيعهم على ممارسة الرياضة حتى وإن كان المشي فقط، وبهذا فمن المهم أن يصوغ الآباء سلوكيات صحية.
وفي وقت سابق، كشفت دراسة أمريكية حديثة أن حياة الأطفال في المدن التي تمتلئ بالضباب والدخان يزيد من ميلهم لتناول الأطعمة الدسمة التي تحتوي على دهون حين يصيرون بالغين. ووفقا للدراسة التي نشرت نتائجها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن المستويات المرتفعة من الجسيمات المنبعثة من محطات توليد الطاقة ترتبط بزيادة خطر تناول نظام غذائي عالي الدهون بنسبة 34%.
وأوضحت الدراسة التي أجريت في جامعة جنوب كاليفورنيا أن تزايد مستويات تلك الجسيمات يجعل الأشخاص أكثر رغبة في تناول وجبة العشاء بمطاعم الوجبات السريعة بدلاً من المنزل.
وتقول الدراسة إنه ليس من الواضح على وجه الدقة السبب وراء هذه الحالة، إلا أن الباحثين يرجحون أن للأمر علاقة ربما بالملوثات التي تؤثر في الطريقة التي يمتص بها جسمنا الطاقة من الغذاء، مما يؤدي لتراجع مستويات السكر بالدم وتزايد الشعور بالجوع.