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حملة اعتقالات في صفوف المتظاهرين بالجزائر

تحرير:التحرير ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٤ م
متظاهرو الجزائر
متظاهرو الجزائر
شنت السلطات الجزائرية، حملة اعتقالات في صفوف المتظاهرين الذي تجمعوا، الجمعة، في ساحة البريد المركزي بالعاصمة الجزائر، حسبما ذكرت وسائل إعلام جزائرية. وتشهد ساحة البريد المركزي بالعاصمة الجزائر ومحيطها مظاهرات كل يوم جمعة، للمطالبة برحيل رموز النظام السابق، ومحاسبة المسؤولين السابقين المتورطين في قضايا فساد. واستجوب رجال الأمن الجزائري عددا كبيرا من المواطنين في ساحة البريد المركزي، سواء القاصدين لها أو حتى المارين فيها، الجمعة، واعتقلوا عددا كبيرا منهم.
وبدأت الساحة تشهد خلال الأسابيع القليلة الماضية تعزيزات أمنية مشددة، مع تصاعد الحراك الجزائري، وارتفاع سقف مطالب المتظاهرين، الذين دأبوا على التجمع فيها منذ 22 فبراير الماضي، بحسب "سكاي نيوز عربية".وانتشر رجال الشرطة بشكل كثيف في ساحة البريد، في حين انتشر آخرون بأزياء مدنية، في محاولة لمنع المتظاهرين
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اشرف-صبحى-وزير-الشباب

تخدم القارة.. إشادة إفريقية بمعايشة وزارة الرياضة

التقى السفير كوارتي توماس كويسي، نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وفد وزارة الشباب والرياضة المشارك في برنامج زيارة ومعايشة للاتحاد الإفريقي بإثيوبيا، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية ومفوضية الاتحاد الإفريقي "مفوضية الموارد البشرية والعلوم والتكنولوجيا ومفوضية الشؤون السياسية"، وذلك بأديس أبابا بإثيوبيا. وأشاد نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بتجربة المعايشة وبالوفد المصري والذي تأتي زيارته تزامنا مع الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي.
اشرف-صبحي

إحالة مسؤولين بمراكز الشباب في المحافظات للتحقيق

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بضرورة ضبط سير العمل داخل مراكز الشباب، وتشكيل لجان متابعة من الوزارة بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة بمحافظات الجمهورية، وذلك لعمل زيارات مفاجئة وإحالة ونقل المقصرين المتقاعسين عن أداء عملهم وتقديم وتطوير الخدمات لدى المواطنين والاعضاء المترددين على المنشآت الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية. واستهدفت لجان الرقابة مراكز الشباب الآتية: "محافظة القاهرة المعصرة، زهراء المعادي، محافظة بورسعيد، مركز شباب القابوطي"، محافظة سوهاج مركز شباب روافع القصير".
أردوغان-في-مطار-اسطنبول

اشتعال وتصادم.. قائد طائرة يمنع كارثة بمطار أسطنبول

أثار اصطدام طائرتين تابعتين للخطوط الجوية التركية ببعضهما، ضجة ومخاطر كبيرة بعد اشتعال النيران، في مطار إسطنبول الجديد، نتيجة لطرق غير مستوية في ممرات الطائرات، حسبما نقل موقع T24 الإخباري التركي المستقل عن طيارين أتراك لم يسمهم، الأربعاء. وقال الطيارون لموقع T24 إن ممرات المطار غير المتساوية فرضت عليهم استخدام مكابحهم أكثر من اللازم في محاولة لعدم التصادم عند الإقلاع، الأمر مما يشكل ضغطا إضافيا على عجلات الطائرة، بحسب "سكاي نيوز عربية"، وكان حريق ضخم سينتج عن التصادم لولا محاولة قائد الطائرتين تفادي الاصطدام باستخدام المكابح.
تيريزا-ماي (6)

بعد استقالة ماي.. تغير المشهد السياسي البريطاني

اهتز المشهد السياسي في بريطانيا بفعل العديد من الأمور والأشياء خلال الفترة الماضية، كان آخرها إعلان رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي التنحي عن منصبها، وذلك في أعقاب فشلها للمرة الثالثة بإقناع مجلس العموم بالاتفاق الذي حصلت عليه من الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بلادها من اليورو. وألقت تأثيرات الأوضاع الحالية بانعكاساتها على العديد من عناصر المشهد السياسي في إيران، وبالأخص الأحزاب المختلفة في البلاد، وعلى رأسها حزب المحافظين صاحب القوة الواضحة على الأرض في المملكة المتحدة.
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انتخابات-الجزائر

مرشحان مجهولان| مصير غامض لانتخابات الرئاسة بالجزائر

في منتصف ليل السبت الماضي، انتهت المهلة النهائية لتقديم المرشحين في انتخابات الرئاسة الجزائرية أوراق ترشحهم للمجلس الدستوري للبلاد، إلا أنه انتشرت العديد من المعلومات المتناقضة عن وجود أو عدم وجود مرشحين في الانتخابات المقرر عقدها في الرابع من يوليو المقبل، حيث ظهرت العديد من التقارير التي تشير إلى أنه لم يترشح أحد لخوض الانتخابات، فيما أعلن المجلس الدستوري، في بيان له، تلقي ملفي ترشح إلى الانتخابات الرئاسية، في الوقت الذي ترفض فيه الحركة الاحتجاجية في البلاد هذه الانتخابات بشكل قاطع.
مظاهرات-الجزائر (2)

أخيرا.. تقدم مرشحين اثنين لانتخابات الجزائر

أعلن المجلس الدستوري الجزائري، في بيان له، اليوم الأحد، تلقيه ملفين لمرشحين اثنين للانتخابات الرئاسية، وأنه سيفصل في صحة هذين الملفين وفق أحكام الدستور وقانون الانتخابات، مضيفا: "بعد انقضاء الأجل القانوني المحدد باليوم الأحد لإيداع ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية المقرر في 4 يوليو المقبل، سجل المجلس الدستوري إيداع ملفين اثنين اليوم لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري، والمرشحين الاثنين هما عبد الحكيم حمادي طبيب مختص في مجال صناعة الأدوية، وحميد طواهري مهندس ميكانيكا الطائرات، وكلاهما من المستقلين غير المعروفين".
انتخابات-الجزائر

حراك الجزائر ينتصر.. انتخابات الرئاسة «لم يترشح أحد»

تحول المشهد في الجزائر لصالح حراك الشارع الرافض بشكل قاطع لإجراء الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر لها أن تنعقد في يوليو المقبل قبل رحيل بقايا نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، حيث يصر المحتجون على رحيل رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح قبل إجراء أي خطوة دستورية. واشتعلت في الآونة الأخيرة أزمة الانتخابات الرئاسية بين الجيش وأحزاب المعارضة، ففيما جددت المؤسسة العسكرية تمسكها بموعد الانتخابات المعلن، لا تزال قوى المعارضة عند موقفها الرافض.
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استمرار مظاهرات الجزائر.. وشكوك في نزاهة التحقيقات

في الإثنين والعشرين من شهر فبراير الماضي، انطلقت مظاهرات حاشدة في شوارع مدن الجزائر، رافعة شعار "لا للعهدة الخامسة" اعتراضا على إعلان عبد العزيز بوتفليقة الرئيس الجزائري السابق، ترشحه للمرة الخامسة في الانتخابات الرئاسية بالبلاد، وبعد أسابيع من انطلاق الحراك الشعبي الجزائري المطالب بالتغيير، تقدم بوتفليقة باستقالته في الثاني من أبريل الماضي، إلا أن المظاهرات لم تتوقف منذ ذلك الحين مطالبة بإسقاط باقي أعمدة النظام، وشهد اليوم الجمعة، تظاهرات للمرة الثالثة عشرة على التوالي، وسط منع الأمن وصول المتظاهرين لساحة البريد للمرة الأولى.
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