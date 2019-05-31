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كيتي بيري تعود بأغنية جديدة بعد غياب عامين

تحرير:حليمة الشرباصي ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
كيتي بيري
كيتي بيري
في مفاجأة سارة لمحبي مغنية البوب الأمريكية كيتي بيري، أعلنت الأخيرة عن عودتها بأغنية "سينجل" جديدة بعد غياب عامين عن الساحة الغنائية لم تصدر فيهما أي ألبوم جديد، مكتفية ببعض الأغاني "الدويتو" القليلة مع مغنين مثل كالفين هاريس، وفاريل ويليامز. "بيري" التي عقدت خطبتها على الممثل الأمريكي أورلاندو بلوم في فبراير الماضي، كانت قد أعلنت أنها ستأخذ فترة راحة للتركيز فى حياتها الشخصية، إلا أنها أنهت غيابها الفني مؤخرا بأغنية Never Really Over التي حققت 4 ملايين مشاهدة في 7 ساعات فقط، بحسب موقع Heat World الأمريكي.
من المتوقع أن تتضاعف أرقام المشاهدة في غضون الساعات المقبلة، خاصة مع شعبية كيتي بيري الكبيرة، وترويج زملائها النجوم للأغنية، إذ نشرت المغنية "تايلور سويفت سكرينشوت" لقائمة أغانيها المفضلة الأكثر سماعًا في "موبايلها" عبر صفحتها الشخصية، ليكتشف الجمهور أن أغنية Never Really Over من ضمن أغانيها المفضلة. وأهدت
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أيمن بهجت قمر يكشف تفاصيل لقائه بـ«إعلام المصريين»

كشف الشاعر الغنائى والسيناريست أيمن بهجت قمر عن تفاصيل لقائه بالمنتج تامر مرسى، وإدارة الشؤون القانونية بمجموعة إعلام المصريين. وكتب قمر عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «أنا النهاردة اتقابلت مع أ. تامر مرسى والسادة الشؤون القانونية لإعلام المصريين ولقيت منهم كل احترام وترحيب وزى ما أعلنوا في البيان فهمونى إنهم عاملين لجنه قانونية لحصر الأعمال وكل صاحب حق هياخد حقه وإنهم في الفتره اللي جايه حريصين على حماية المصنف الفني المصري ومبدعيه».
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هل تعرض حساب حسن الشافعي على «إنستجرام» للاختراق؟

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في حفل «ميت جالا».. الرجال بـ«مكياج» وملابس نسائية

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