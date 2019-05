كيتي بيري تعود بأغنية جديدة بعد غياب عامين

تحرير:حليمة الشرباصي ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

في مفاجأة سارة لمحبي مغنية البوب الأمريكية كيتي بيري، أعلنت الأخيرة عن عودتها بأغنية "سينجل" جديدة بعد غياب عامين عن الساحة الغنائية لم تصدر فيهما أي ألبوم جديد، مكتفية ببعض الأغاني "الدويتو" القليلة مع مغنين مثل كالفين هاريس، وفاريل ويليامز. "بيري" التي عقدت خطبتها على الممثل الأمريكي أورلاندو بلوم في فبراير الماضي، كانت قد أعلنت أنها ستأخذ فترة راحة للتركيز فى حياتها الشخصية، إلا أنها أنهت غيابها الفني مؤخرا بأغنية Never Really Over التي حققت 4 ملايين مشاهدة في 7 ساعات فقط، بحسب موقع Heat World الأمريكي.

من المتوقع أن تتضاعف أرقام المشاهدة في غضون الساعات المقبلة، خاصة مع شعبية كيتي بيري الكبيرة، وترويج زملائها النجوم للأغنية، إذ نشرت المغنية "تايلور سويفت سكرينشوت" لقائمة أغانيها المفضلة الأكثر سماعًا في "موبايلها" عبر صفحتها الشخصية، ليكتشف الجمهور أن أغنية Never Really Over من ضمن أغانيها المفضلة. وأهدت