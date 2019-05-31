حسن المستكاوي: ما حدث مع جروس إهانة للزمالك

٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:١٤ م

كريستيان جروس

انتقد الناقد الرياضي حسن المستكاوي الطريقة التي أنهى بها نادي الزمالك تعاقده مع السويسري كريسيتان جروس، وذلك بعد ساعات من تفريط الفريق المتوج مؤخرًا بلقب بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، في فوز مهم محليًا وسقط في فخ التعادل مع ضيفه الإنتاج الحربي بنتيجة (1-1)، في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، وتقدم المغربي خالد بوطيب للزمالك في الدقيقة (46) لكن الإنتاج الحربي تعادل سريعًا عن طريق معاذ الحناوي من ضربة جزاء (54) بعد مباراة حافلة بالندية والإثارة بين الفريقين.

وكتب المستكاوي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الجمعة: كنت قررت الامتناع عن التعليق علي الفوضي الكروية لانها أصبحت مرضا لاعلاج له لكن ماحدث مع جروس غير معقول فمهما كان هو مدرب كبير اشتغل في نادي كبير و إنهاء التعاقد بتلك الصورة إهانة أصابت الزمالك الكبير قبل ان تصيب جروس