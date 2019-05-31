تفاصيل اجتماعات وزير الاتصالات المصري في السعودية

تحرير:أحمد البرماوي ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:١٤ م

لقاءات وزير الاتصالات في السعودية

التقى الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس عبد الله بن عامر السواحة، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية، لبحث سبل تطوير التعاون. جاء ذلك خلال زيارة طلعت للمملكة؛ وتناول اللقاء استعراض أبرز مشروعات التعاون المشترك بين البلدين في المجالات ذات الصلة في إطار المباحثات السابقة التي تمت بين الوزيرين خلال زيارة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية لمصر في أبريل الماضي؛ والتي شملت مجالات مختلفة أبرزها التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وبناء القدرات، ودعم الإبداع وريادة الأعمال.

وتم بحث إمكانية عقد مسابقة لرواد الأعمال بين الجانبين لإيجاد حلول تكنولوجية تتعلق بالتحديات في قطاعات مختلفة مثل السياحة والزراعة للتوصل إلى أفكار جديدة للشركات الناشئة لمواجهة هذه التحديات، كما تم مناقشة إمكانية تنفيذ برنامج يستهدف فتح الأسواق أمام الشركات الناشئة في كلا البلدين، لتكون قادرة على ممارسة