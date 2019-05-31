تصادم ميكروباص بملاكي في الشرقية.. وإصابة 11 شخصا

تحرير:إسلام عبد الخالق ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٠ م

صورة أرشيفية

أصيب أحد عشر شخصًا، بينهم أربعة أطفال، بكدمات وجروح وكسور بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الجمعة؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين، إحداهما ملاكي والأخرى «ميكروباص» أجرة بطريق «أبو شلبي – الصالحية الجديدة» بدائرة مركز شرطة فاقوس، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى «فاقوس» المركزي لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار عمرو الباز، مدير نيابة فاقوس، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.

البداية كانت بتلقي اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بطريق «أبو شلبي – الصالحية الجديد» بدائرة مركز شرطة فاقوس. بالانتقال والفحص، تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين، إحداهما ملاكي والأخرى «ميكروباص»