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استقبلي العيد ببشرة نضرة.. 10 حيل هتساعدك

قبل العيد احرصي على عمل كمادات للبشرة، جربي كمادات الملح واللبن والخيار، اخلطي كميات متساوية من كل منها، واستخدمي قطنة مبللة بالماء، وافركي البشرة بلطف 3 دقائق.
تحرير:آية أشرف ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م
الاهتمام بالبشرة في العيد
الاهتمام بالبشرة في العيد
بعد الخروج من رمضان تعاني كل ربة منزل من الإرهاق نتيجة الوقوف لساعات طويلة في المطبخ لتجهيز أشهي الأصناف لعائلتها، خاصة أن رمضان معروف بالعزومات للأهل والأصحاب، وأيضًا تزداد الهالات السوداء بسبب قلة النوم لعدد ساعات كافية يوميًا، يجب عليكِ الاهتمام ببشرتك قبل استقبال العيد حتى لا تكون مجهدة ومرهقة، العديد من الوصفات الطبيعية يمكن أن تنقذك بدلا من وضع كريمات ومستحضرات تجميل ترهق بشرتك بشكل أكبر، استعدي للعيد وجربي هذه الوصفات وبعض الحيل البسيطة للحصول على بشرة نضرة ومشرقة.
أسباب البشرة الشاحبة: - النوم من العادات المهمة التي يجب الحرص عليها للحصول على بشرة نضرة، ومع شهر رمضان تقل عدد ساعات النوم مما يتسبب في شحوب البشرة وظهور الهالات السوداء. - عدم شرب المياه بكميات كبيرة خاصة أن ساعات الصيام تكون طويلة، والجسم يكون بحاجة لتعويض ما افتقده من مياه بعد الصيام، فالمياه مسئولة
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«له فرحته».. كعك العيد في البيت عادة لا تنتهي

"يا كحك العيد يا إحنا.. يا بسكويت يا إحنا.. يا شرباتات يا إحنا.. في الكوبايات يا إحنا"، "قال إيه وإيه الكحك إيه.. نقش البنات سكر عليه.. الفرن غاوي الدندنة.. دندن وقال المدخنة وأنتم بخير كل سنة.. نفس الكلام يا للعجب قولته أنا"، أغنيتان شعبيتان مرتبطتان بالكعك والبسكويت، تتجمع حولهما أسرة "عم صابر" في نفس التوقيت من كل عام يرددن كلمات تلك الأغنية ويلتففن حول صينية كبيرة، عليها "عجين الكحك" يقمن بتشكيله ثم نقشه داخل منزلهن البسيط وسط أقاربهن وجيرانهن، ابتهاجًا بقدوم عيد الفطر المبارك.
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في مثل هذا اليوم.. أنشئت الإذاعة المصرية

في مثل هذا اليوم 31 مايو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام عام 1934: إنشاء الإذاعة المصرية، التي تعد أول إذاعة في الوطن العربي، ويوافق هذا اليوم عيد الإعلاميين في مصر، وشهدت الإذاعة عملية «التمصير» سنة 1947، وتم إنشاء أول إذاعة محلية، وهي إذاعة الإسكندرية في 26 يوليو 1954. وفي عام 1910: استقلال جمهورية جنوب إفريقيا.
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استعدي للعيد بتنظيف وترتيب المنزل بـ 10 حيل بسيطة

تستعد كل ربة منزل هذه الفترة لتنظيف المنزل لاستقبال العيد، فهي عادة جميع النساء في العيد، لا يعرفون معنى للعيد إلا عندما يقومون بتنظيف وترتيب المنزل من جديد، البعض منهن يقوم بشراء مفارش جديدة أو يقوم بتجديد بعض قطع الديكور البسيطة مثل فازة الورد أو النجف، بعض الحيل البسيطة تساعدك لتسهيل مهمة تنظيف المنزل دون الحاجة لقضاء أيام طويلة، كل ما عليكي هو التنظيم وترتيب الوقت بين الغرف، خاصة النساء العاملات لأنهن قضين وقت طويل في العمل ولا يكون لديهم وقت كبير لتنظيف المنزل..
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تنظيف المنزل في رمضان أسهل بـ 10 نصائح

تنظيف المنزل في رمضان من الأمور الشاقة على كل سيدة، خاصة في أوقات الصيف ودرجات الحرارة المرتفعة، حيث يكون الأمر أكثر صعوبة إذا كانت المرأة عاملة وليس لديها وقت كافي لتنظيف المنزل باستمرار، وتقوم فقط بالتنظيف يوم الإجازة، الأمر يحتاج منك تنظيم للوقت والمهام أيضًا، على سبيل المثال من الخطأ تنظيف كافة الغرف في يوم واحد، فهذا أمر شاق، في السطور التالية نساعدك في التعرف على بعض الخطوات التي تسهل عليكي عملية تنظيف المنزل بسهولة دون الحاجة لبذل مجهود إضافي، ونعرف أنسب المواعيد للتنظيف وقت الصيام في رمضان..
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الحسين والنيل.. أفضل الأماكن لقضاء «رمضان نايتس»

على الرغم من التقدم والتحضر والتطور السريع في الحياة، فإننا نجد أرواحنا دائمًا متعلقة بجدار الماضي، فمن المؤكد أنك جلست مع جدتك في شهر رمضان وأول ما دار في ذهنك كيف كان رمضان قديمًا؟ ستجد الجواب ليس متمثلا في كلمات تصف ما كان رمضان عليه في الزمن الجميل، ولكن ملامح وجهها ستحكي لك كيف كانت "لمة العيلة" هي أول ما يميز رمضان، كان الدفء يحاوط مائدة الطعام، ستخبرك أيضا عن الألفة والسعادة في مائدة لا تحتوي على كثير من أنواع الطعام مثلما يحدث الآن، ولكن هل ما زالت هذه الثقافة مترسخة في زمننا هذا؟
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شخصيات واضحة «زي الشمس».. ابعد نفسك عنهم

يمر في حياتنا العديد من الشخصيات المختلفة فمنها من يترك أثرا جميلا ومريحا، ومنها ما يترك ألما وحزنا وأذى نفسيا كبيرا، ومن أمثلة هذه الشخصيات (عمر) يجسده أحمد السعدني في مسلسل (زي الشمس) وإيذاؤه الكبير (لنور) تجسدها دينا الشربيني وخيانته لها مع أختها (فريدة) تجسدها ريهام عبد الغفور، وهي من الشخصيات أيضا التي سببت لها إيذاء كبيرا أيضا. وهناك أنواع كثيرة من هذه الشخصيات التي تسبب ألما ومعاناة كبيرة لكل من يتعامل معهم ويقترب منهم، لذلك يجب أن نبتعد فورا بأقصى درجة ممكنة عنهم عندما نصادف أحد هذه الشخصيات المؤذية، التي منها:
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مكياجك طبيعي في رمضان.. زيت الخروع بديل الماسكرا

اعتاد الكثير من الفتيات على وضع المكياج عند الخروج في الصباح، والذهاب للعمل أو الخروج مع الأصدقاء، ولذلك يواجهن مشكلة في رمضان عند وضع المكياج في أوقات النهار، ويخرجن دون مكياج ويشعرن بالإحراج بسبب عدم إخفاء عيوب البشرة وجفاف البشرة الذي يحدث نتيجة قلة شرب المياه والسوائل، وأيضًا البقع الداكنة التي كان ينجح المكياج في إخفائها بعض الشيء، في التقرير التالي نقدم لك بعض النصائح التي تساعد على استخدام وصفات طبيعية للحصول على مكياج طبيعي دون التأثير على صيامك في رمضان.
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