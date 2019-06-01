استقبلي العيد ببشرة نضرة.. 10 حيل هتساعدك

قبل العيد احرصي على عمل كمادات للبشرة، جربي كمادات الملح واللبن والخيار، اخلطي كميات متساوية من كل منها، واستخدمي قطنة مبللة بالماء، وافركي البشرة بلطف 3 دقائق.

تحرير:آية أشرف ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م

الاهتمام بالبشرة في العيد

بعد الخروج من رمضان تعاني كل ربة منزل من الإرهاق نتيجة الوقوف لساعات طويلة في المطبخ لتجهيز أشهي الأصناف لعائلتها، خاصة أن رمضان معروف بالعزومات للأهل والأصحاب، وأيضًا تزداد الهالات السوداء بسبب قلة النوم لعدد ساعات كافية يوميًا، يجب عليكِ الاهتمام ببشرتك قبل استقبال العيد حتى لا تكون مجهدة ومرهقة، العديد من الوصفات الطبيعية يمكن أن تنقذك بدلا من وضع كريمات ومستحضرات تجميل ترهق بشرتك بشكل أكبر، استعدي للعيد وجربي هذه الوصفات وبعض الحيل البسيطة للحصول على بشرة نضرة ومشرقة.

أسباب البشرة الشاحبة: - النوم من العادات المهمة التي يجب الحرص عليها للحصول على بشرة نضرة، ومع شهر رمضان تقل عدد ساعات النوم مما يتسبب في شحوب البشرة وظهور الهالات السوداء. - عدم شرب المياه بكميات كبيرة خاصة أن ساعات الصيام تكون طويلة، والجسم يكون بحاجة لتعويض ما افتقده من مياه بعد الصيام، فالمياه مسئولة