استقبلي العيد ببشرة نضرة.. 10 حيل هتساعدك

قبل العيد احرصي على عمل كمادات للبشرة، جربي كمادات الملح واللبن والخيار، اخلطي كميات متساوية من كل منها، واستخدمي قطنة مبللة بالماء، وافركي البشرة بلطف 3 دقائق.
بعد الخروج من رمضان تعاني كل ربة منزل من الإرهاق نتيجة الوقوف لساعات طويلة في المطبخ لتجهيز أشهي الأصناف لعائلتها، خاصة أن رمضان معروف بالعزومات للأهل والأصحاب، وأيضًا تزداد الهالات السوداء بسبب قلة النوم لعدد ساعات كافية يوميًا، يجب عليكِ الاهتمام ببشرتك قبل استقبال العيد حتى لا تكون مجهدة ومرهقة، العديد من الوصفات الطبيعية يمكن أن تنقذك بدلا من وضع كريمات ومستحضرات تجميل ترهق بشرتك بشكل أكبر، استعدي للعيد وجربي هذه الوصفات وبعض الحيل البسيطة للحصول على بشرة نضرة ومشرقة.
أسباب البشرة الشاحبة:
- النوم من العادات المهمة التي يجب الحرص عليها للحصول على بشرة نضرة، ومع شهر رمضان تقل عدد ساعات النوم مما يتسبب في شحوب البشرة وظهور الهالات السوداء.
- عدم شرب المياه بكميات كبيرة خاصة أن ساعات الصيام تكون طويلة، والجسم يكون بحاجة لتعويض ما افتقده من مياه بعد الصيام، فالمياه مسئولة
أسباب البشرة الشاحبة:
- النوم من العادات المهمة التي يجب الحرص عليها للحصول على بشرة نضرة، ومع شهر رمضان تقل عدد ساعات النوم مما يتسبب في شحوب البشرة وظهور الهالات السوداء.
- عدم شرب المياه بكميات كبيرة خاصة أن ساعات الصيام تكون طويلة، والجسم يكون بحاجة لتعويض ما افتقده من مياه بعد الصيام، فالمياه مسئولة بشكل مباشر عن تجديد البشرة ونضارتها.
- عدم تناول الخضروات في رمضان، الكثير منا يتجاهل طبق السلطة الخضراء على سفرة رمضان ويركز على المشروبات وباقي الأصناف، وذلك أمر خاطئ لأن الخضراوات مفيدة لصحة البشرة.
- ربة المنزل أو أي فتاة في رمضان يكون الوقت لديها ضيقا، ولا تستطيع القيام بروتين العناية بالبشرة كما اعتادت في الأيام العادية، للتخلص من خلايا الجلد الميت وتفتيح البشرة ونضارتها.
وصفات طبيعية للبشرة الشاحبة:
اهتمي بتنظيف البشرة مرتين في اليوم على الأقل في الصباح والمساء، بغسول خاص ومناسب لبشرتك، ثم رطبيها بمرطب يتناسب مع نوعها.
تقشير البشرة مهم للتخلص من خلايا الجلد الميتة، والأوساخ والأتربة االتي تكون عالقة بالبشرة، جربي التقشير بمكونات طبيعية من مطبخك دون الحاجة لشراء أنواع غالية وبها مواد كيماوية تضر البشرة.
قبل العيد احرصي على عمل كمادات للبشرة، جربي كمادات الملح واللبن والخيار، اخلطي كميات متساوية من كل منها، واستخدمي قطنة مبللة بالماء، وافركي البشرة بلطف 3 دقائق، ثم قطنة مبللة باللبن وفي النهاية ضعي على بشرتك عصير الخيار البارد.
قناع البيض والخيار
هذه الوصفة تساعد في شد البشرة وترطيبها أيضًا، اخلطي الخيار أو عصير الخيار مع صفار البيض، تأكدي من خلط المكونات جيدًا، ثم ضعيها على بشرتك ربع ساعة، واشطفيها بعد ذلك بالماء الفاتر، واحرصي على وضع كريم مرطب على الوجه.
السكر والعسل
استخدمي هذا القناع لتقشير البشرة، احرصي على استخدامه مرتين قبل العيد للتخلص من خلايا الجلد الميتة وتفتيح البشرة أيضًا، القهوة مضادة للأكسدة وتساعد في تبييض البشرة ونضارتها، والسكر يعمل على تقشير البشرة، أما العسل فيجدد خلايا البشرة ويحارب علامات التقدم والتجاعيد، اخلطي كميات متساوية من هذه المكونات، وضعيها على بشرتك ربع ساعة وافركي بلطف، ثم اشطفي وجهك وضعي الكريم المرطب المفضل لديكِ.
الثلج
الثلج مهم للبشرة أيضًا، ضعي كمية من الثلح داخل إناء واتركيه، ضعي كريما مرطبا على الوجه، ثم وجهي وجهك للماء مباشرة، كرري الوصفة 3 مرات في الأسبوع، واحرصي على تجفيف بشرتك بفوطة ناعمة.
الخميرة
الخميرة مفيدة للبشرة والشعر، وتساعد في التخلص من البشرة الشاحبة، اخلطي معلقة صغير خميرة مع صفار 2 بيضة وملعقة عسل أبيض ونصف ملعقة خل تفاح و2 ملعقة زيت زيتون.
اخلطي المكونات جيدًا ثم ضعيها على بشرتك ربع ساعة، هذه الوصفة تساعد أيضًا على تنشيط الدورة الدموية ببشرة الوجه.
البرتقال
البرتقال يحتوي على فيتامين سي الذي يحمي من التجاعيد ويزيد من إنتاج الكولاجين في البشرة، اخلطي العسل الأبيض مع عصير البرتقال، وسخني الخليط على نار هادئة، ثم اتركيه جانبا يبرد، وضعي القناع على بشرتك وكرري العملية مرتين في الأسبوع على الأقل.