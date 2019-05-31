إرهاب

ما مستقبل الحركة الإسلامية بعد الإطاحة بالبشير؟

لعبت الحركة دورا داعما للبشير في كل سنوات حكمه وبعد سقوطه أسس أعضاؤها كيانات سياسية جديدة وعادوا للتظاهر من أجل اعتماد الشريعة الإسلامية كأساس للحكم
تحرير:عمرو عفيفي ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٢ م
عمر البشير
عمر البشير
تثار التساؤلات حول مستقبل الحركة الإسلامية بالسودان، وحزب المؤتمر المنبثق منها، بعدما حكم ممثلها في السلطة عمر البشير، البلاد لثلاثة عقود، انتهت بالإطاحة به بعد انتفاضة شعبية اندلعت في ديسمبر الماضي، وتطورت الأحداث بعدها، لتصل لذروتها في 11 أبريل، حيث استجاب عوض بن عوف وزير دفاع البشير، لمطالب الجماهير بالتدخل لإزاحته.. ولم يصدر بحق الحركة أي قرارات من المجلس العسكري الحاكم، لحظرها أو عزل أعضائها بأجهزة الدولة، وسط صمت قادتها تجاه الأحداث السياسية التي مر بها السودان مؤخرا، بينما بدأت كيانات جديدة سياسية تنبثق منها، وتعلن عن نفسها، برؤى مشابهة.
وجوه جديدة للحركة الإسلامية سعت الحركة الإسلامية بعد سقوط البشير إلى تأسيس كيانات سياسية جديدة من أعضائها القدامي، يتحاورون فيها مع المجلس العسكري، ويسعون للدفع بوجوه جُدد للمُنافسة على السلطة، بعدما أدرك قادتها أن الحركة الإسلامية بالهيئة التنظيمية ومُسماها القديم التي قادها البشير لا مُستقبل لها في
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وقائع حُكم الإخوان في السودان: مذابح وتقسيم البلاد

حكمت الحركة الإسلامية، وهي التيار الرئيسي لجماعة الإخوان المسلمين، السودان لثلاثة عقود مستمرة، عبر مُمثلها وأبرز كوادرها الضابط السابق عُمر محمد حسن البشير، ليظل قابعًا على السلطة كُل هذه السنوات الطويلة، ساعيا لترسيخ سلطاته بوسائل متعددة كان عنوانها الرئيسي محو كُل معارض لسياسته، وإدخال البلد في كم من الحروب الداخلية والخارجية، متزامنا كُل ذلك مع انهيار الأوضاع الاقتصادية. وكان العامل الرئيسي للحركة الإسلامية في تمرير هذه السياسات التي أدت لثورة شعبية أطاحت بحُكم البشير هو استخدام الشريعة الإسلامية من أجل كسب ود الشعب دوماً وتمرير سياسته.
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العراق يسلم أنقرة 188 طفلا تركيا أعضاء في داعش

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«تويتر بوت».. حسابات آلية لنشر الإسلاموفوبيا بأوروبا

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