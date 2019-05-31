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تخدم القارة.. إشادة إفريقية بمعايشة وزارة الرياضة

تحرير:أحمد سعيد حسانين ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٥ م
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
التقى السفير كوارتي توماس كويسي، نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وفد وزارة الشباب والرياضة المشارك في برنامج زيارة ومعايشة للاتحاد الإفريقي بإثيوبيا، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية ومفوضية الاتحاد الإفريقي "مفوضية الموارد البشرية والعلوم والتكنولوجيا ومفوضية الشؤون السياسية"، وذلك بأديس أبابا بإثيوبيا. وأشاد نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بتجربة المعايشة وبالوفد المصري والذي تأتي زيارته تزامنا مع الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي.
وأشار إلى أن نموذج المعايشة والذي بادرت به وزارة الشباب والرياضة المصرية يعد سبقاً يستحق التقدير في ظل قيادة مصرية حكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تضع على رأس أولوياتها تأهيل وتدريب الشباب، مؤكدًا على الرغبة الكبيرة في تكثيف التعاون بين الاتحاد ومؤسسات الدولة المصرية فيما يخدم القارة الإفريقية.وشدد
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اشرف-صبحي

إحالة مسؤولين بمراكز الشباب في المحافظات للتحقيق

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بضرورة ضبط سير العمل داخل مراكز الشباب، وتشكيل لجان متابعة من الوزارة بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة بمحافظات الجمهورية، وذلك لعمل زيارات مفاجئة وإحالة ونقل المقصرين المتقاعسين عن أداء عملهم وتقديم وتطوير الخدمات لدى المواطنين والاعضاء المترددين على المنشآت الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية. واستهدفت لجان الرقابة مراكز الشباب الآتية: "محافظة القاهرة المعصرة، زهراء المعادي، محافظة بورسعيد، مركز شباب القابوطي"، محافظة سوهاج مركز شباب روافع القصير".
احتجاجات-الجزائر (6)

حملة اعتقالات في صفوف المتظاهرين بالجزائر

شنت السلطات الجزائرية، حملة اعتقالات في صفوف المتظاهرين الذي تجمعوا، الجمعة، في ساحة البريد المركزي بالعاصمة الجزائر، حسبما ذكرت وسائل إعلام جزائرية. وتشهد ساحة البريد المركزي بالعاصمة الجزائر ومحيطها مظاهرات كل يوم جمعة، للمطالبة برحيل رموز النظام السابق، ومحاسبة المسؤولين السابقين المتورطين في قضايا فساد. واستجوب رجال الأمن الجزائري عددا كبيرا من المواطنين في ساحة البريد المركزي، سواء القاصدين لها أو حتى المارين فيها، الجمعة، واعتقلوا عددا كبيرا منهم.
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اشتعال وتصادم.. قائد طائرة يمنع كارثة بمطار أسطنبول

أثار اصطدام طائرتين تابعتين للخطوط الجوية التركية ببعضهما، ضجة ومخاطر كبيرة بعد اشتعال النيران، في مطار إسطنبول الجديد، نتيجة لطرق غير مستوية في ممرات الطائرات، حسبما نقل موقع T24 الإخباري التركي المستقل عن طيارين أتراك لم يسمهم، الأربعاء. وقال الطيارون لموقع T24 إن ممرات المطار غير المتساوية فرضت عليهم استخدام مكابحهم أكثر من اللازم في محاولة لعدم التصادم عند الإقلاع، الأمر مما يشكل ضغطا إضافيا على عجلات الطائرة، بحسب "سكاي نيوز عربية"، وكان حريق ضخم سينتج عن التصادم لولا محاولة قائد الطائرتين تفادي الاصطدام باستخدام المكابح.
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بعد استقالة ماي.. تغير المشهد السياسي البريطاني

اهتز المشهد السياسي في بريطانيا بفعل العديد من الأمور والأشياء خلال الفترة الماضية، كان آخرها إعلان رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي التنحي عن منصبها، وذلك في أعقاب فشلها للمرة الثالثة بإقناع مجلس العموم بالاتفاق الذي حصلت عليه من الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بلادها من اليورو. وألقت تأثيرات الأوضاع الحالية بانعكاساتها على العديد من عناصر المشهد السياسي في إيران، وبالأخص الأحزاب المختلفة في البلاد، وعلى رأسها حزب المحافظين صاحب القوة الواضحة على الأرض في المملكة المتحدة.
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وفد شبابي مصري يزور إثيوبيا‎

وفد شبابي مصري يزور إثيوبيا ويشارك ببرنامج المعايشة

أوفدت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، وفدا شبابيا مصريا، للمشاركة في برنامج زيارة ومعايشة للاتحاد الإفريقي بإثيوبيا، الذي تنظمه الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية ومفوضية الاتحاد الإفريقي (مفوضية العلوم والتكنولوجيا والموارد البشرية ومفوضية الشئون السياسية)، تزامنا مع رئاسة مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي للاتحاد الإفريقي، وفي إطار احتفالات جمهورية مصر العربية بذكرى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الإفريقي حاليًا)، وذلك خلال الفترة من 27- 30 مايو 2019 بأديس ابابا بإثيوبيا.
إفطار-شباب-إفريقيا‎ (6)

«الرياضة» تستضيف شباب إفريقيا في إفطار جماعي (صور)

استضافت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الشباب الإفريقي المشارك في فعاليات مهرجان يوم إفريقيا في إفطار جماعي على ضفاف نهر النيل، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكري يوم إفريقيا الـ 56 لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الإفريقي حاليًّا). شارك في الإفطار الجماعي شباب من دول غينيا كوناكري، والمملكة المغربية، والجزائر، وغانا، وأوغندا، ومدغشقر، وموريتانيا، وزيمبابوي، وكينيا، والكونغو الديمقراطية، والكاميرون.
منحة-ناصر-للقيادة‎

«الاستعلامات» تُطلق نافذة بـ7 لغات لـ«منحة ناصر»

أشادت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، باهتمام ودعم الدولة للملف الإفريقي، تنفيذاً لما أعلنه رئيس الجمهورية، خلال فعاليات منتدى شباب العالم والذي شهد تمثيلا مشرفاً لشباب الدول الإفريقية. وجاءت منحة «ناصر للقيادة التحويلية» التي تقدمها الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، مكتب الشباب الإفريقي خلال الفترة من 8-22 يونيو المقبل لتعكس اهتماما خاصا من الدولة بالمحنة، إيمانا منها بدور الشباب الإفريقي وأهمية تقديم كل أشكال الدعم والتأهيل والتدريب، بالإضافة إلى تمكينهم في المناصب القيادية والاستفادة من قدراتهم وأفكارهم.
اشرف-صبحى

«الرياضة» تدعم مركز شباب أبو منيسي في كفر الشيخ

أعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، دعم مركز شباب أبو منيسي بإدارة شباب سيدي غازي بمحافظة كفر الشيخ بمبلغ 20 ألف جنيه، لتمكين الشباب والنشء من ممارسة الأنشطة المختلفة. وأوضحت الوزارة، في بيان لها، مساء الثلاثاء، أن ذلك الدعم يأتي في إطار تكثيف الأنشطة، لجذب أكبر عدد من الشباب والنشء للمشاركة فيها، والتي من ضمنها الأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية والدينية والرياضية. وأشارت الوزارة إلى أنها تستهدف دعم وتطوير، ورفع كفاءة البنية الإنشائية بمراكز الشباب في جميع المحافظات بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة.
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