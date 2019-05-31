تخدم القارة.. إشادة إفريقية بمعايشة وزارة الرياضة

تحرير:أحمد سعيد حسانين ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٥ م

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

التقى السفير كوارتي توماس كويسي، نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وفد وزارة الشباب والرياضة المشارك في برنامج زيارة ومعايشة للاتحاد الإفريقي بإثيوبيا، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية ومفوضية الاتحاد الإفريقي "مفوضية الموارد البشرية والعلوم والتكنولوجيا ومفوضية الشؤون السياسية"، وذلك بأديس أبابا بإثيوبيا. وأشاد نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بتجربة المعايشة وبالوفد المصري والذي تأتي زيارته تزامنا مع الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي.

وأشار إلى أن نموذج المعايشة والذي بادرت به وزارة الشباب والرياضة المصرية يعد سبقاً يستحق التقدير في ظل قيادة مصرية حكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تضع على رأس أولوياتها تأهيل وتدريب الشباب، مؤكدًا على الرغبة الكبيرة في تكثيف التعاون بين الاتحاد ومؤسسات الدولة المصرية فيما يخدم القارة الإفريقية.وشدد