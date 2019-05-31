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زيادة كبيرة في تحويلات المصريين بالخارج خلال مارس

تحرير:أحمد البرماوي ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٢ م
الدولار
الدولار
سجل إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر مارس الماضي، زيادة نسبتها 23.3% والبالغ قدرها 426.1 مليون دولار، لتسجل 2.3 مليار دولار مقابل 1.8 مليار دولار في فبراير 2019، وفقا لبيان صادر عن البنك المركزي. وسجل إجمالي تحويلات المصريين ‏العاملين بالخارج ارتفاعا خلال 2018 بنحو 778.2 مليون دولار، وبنسبة 3.1% لتسجل نحو 25.5 مليار دولار بنهاية 2018، مقابل نحو 24.7 مليار دولار خلال عام 2017. وحققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر ديسمبر 2018، زيادة قدرها 270.2 مليون دولار، لتسجل نحو 2.2 مليار دولار.
في سياق آخر ارتفعت الأصول الأجنبية للبنوك بنحو 10 مليارات جنيه فى الوقت الذى انخفضت فيه التزاماتها بنحو 22 مليار جنيه. وتحولت البنوك التجارية لتحقيق فائض فى صافى أصولها الأجنبية لأول مرة منذ يوليو الماضى، بقيمة 19.5 مليار جنيه، مقابل عجز بقيمة 12 مليار جنيه فى مارس الماضى، بعدما سجلت أصولها الأجنبية
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عمرو-طلعت-وزير الاتصالات-وتكنولوجيا المعلومات-وزير الاتصالات -وتقنية المعلومات -بالمملكة العربية -السعودية

تفاصيل اجتماعات وزير الاتصالات المصري في السعودية

التقى الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس عبد الله بن عامر السواحة، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية، لبحث سبل تطوير التعاون. جاء ذلك خلال زيارة طلعت للمملكة؛ وتناول اللقاء استعراض أبرز مشروعات التعاون المشترك بين البلدين في المجالات ذات الصلة في إطار المباحثات السابقة التي تمت بين الوزيرين خلال زيارة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية لمصر في أبريل الماضي؛ والتي شملت مجالات مختلفة أبرزها التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وبناء القدرات، ودعم الإبداع وريادة الأعمال.
بورصة (1)

البورصة تخسر 63.7 مليار جنيه خلال مايو

منيت البورصة المصرية خلال تعاملات شهر مايو الحالي بخسائر بلغت نحو 7ر63 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 745 مليار جنيه، مقابل 7ر808 مليار جنيه خلال الشهر السابق له بانخفاض بلغ نسبته 9ر7%. وأظهر التقرير الشهرى للبورصة المصرية انخفاض أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث تراجع مؤشر السوق الرئيسي /إيجي اكس 30/ بنسبة 7ر7 في المائة ليسجل مستوى 31ر13771 نقطة، فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي اكس 70/ بنحو 85ر7 في المائة ليبلغ مستوى 4ر597 نقطة، وشملت الانخفاضات مؤشر/إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقا الذي تراجع بنحو 17ر8 في المائة ليبلغ مستوى 84ر1521 نقطة.
سوق-السمك-الاسماك

التموين تعرض أسماكا ولحوما بالعيد.. تعرف على أسعارها

وزارة التموين والتجارة الداخلية فى محاولة منها للمساهمة فى تخفيض الأسعار طرحت كميات كبيرة من السلع المرتبطة بعيد الفطر، والتى تتوقع أن يقبل المواطنون على شرائها خلال الأيام القليلة القادمة بأسعار تقل عن السوق الخارجية بنسبة تصل إلى نحو الـ20%، وفقا لتصريحات الدكتور على المصيلحى وزير التموين، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتم بالفعل البدء فى ضخ تلك السلع بالأسواق منذ بداية الأسبوع الجاري ويستمر الضخ كلما زاد الطلب على الشراء وفقا لاحتياجات المواطنين.
أعضاء-السفارة-البريطانية-في-مصر

وزير التجارة والسفير البريطاني في زيارة فودافون مصر

قام وزير التجارة الخارجية البريطاني ليام فوكس والسفير البريطاني في مصر جيفري آدامز، وكبار مسئولي السفارة ووزارة الخارجية ووزارة التجارة الخارجية، بزيارة مقر شركة فودافون مصر في القرية الذكية؛ حيث التقيا بالرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر ألكسندر فرومان وقيادات شركة ?ودافون مصر، وكان في استقباله أيمن عصام رئيس الشؤون الخارجية والقانونية وكريم شحاته رئيس قطاع الأعمال والشركات وأماني ربيع رئيس قطاع خدمات ?ودافون الدولية للتعهيد ونهى سعد رئيس قسم الإتصالات الخارجية والإعلام.
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سلع-غذائية

بعد تراجع الدولار.. لماذا لم تنخفض الأسعار بالأسواق؟

شهدت أسعار العملة الخضراء تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري منذ بداية العام الجاري 2019، لينخفض سعر الدولار في البنوك بأكثر من 100 قرش، ليصل إلى مستوى سعر 16.86 جنيه، في مقابل نحو 17.95 جنيه نهاية العام الماضي 2018. وعلى الرغم من انخفاض سعر الدولار، غير أن أسعار السلع ما زالت مرتفعة بالأسواق، بينما أكد عدد من الخبراء أن الأسعار ستتراجع بشكل ملحوظ مع استمرار انخفاض العملة الخضراء. وتراجع معدل تضخم أسعار المستهلكين بشكل طفيف خلال شهر أبريل الماضي، مسجلا 8.1%، في مقابل 8.9% خلال شهر مارس 2019، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
الدولار-الجنيه

ارتفع بنسبة 5.7%| الجنيه المصري أفضل العملات في 2019

قالت وكالة «بلومبرج» الأمريكية إن الجنيه المصري من أفضل العملات أداءً خلال العام الجاري 2019، لافتة إلى أن الجنيه يعد حاليا في المركز الثاني بعد الروبل الروسي بالنسبة للعملات التي يتبعها مؤشر بلومبرج. وارتفع الجنيه المصري بقيمة بلغت نحو 104 قروش أمام الدولار الأمريكي منذ بداية العام الحالي ليصل إلى مستوى 16.91 جنيه للبيع، في مقابل نحو 17.95 جنيه نهاية العام الماضي 2018، ومع نمو تحويلات المصريين في الخارج وانتعاش عائدات الصادرات والسياحة، ليرتفع الجنيه بنسبة 5.7% أمام العملة الخضراء.
دولارات

هبوط جديد لسعر الدولار أمام الجنيه في البنوك

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها بشكل ملحوظ أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في عدد من البنوك العاملة في مصر، لتفقد العملة الخضراء ما يقرب من قرشين في أقل من ساعة واحدة. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك البركة، وبنك إتش إس بي سي بواقع قرشين ليسجل نحو 16.93 جنيه للبيع، و16.83 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.94 جنيه للبيع، و16.84 جنيه للشراء.
دولارات

الدولار يرجع للخلف ويخسر 91 قرشا منذ بداية 2019

واصل سعر صرف الدولار تراجعه في تعاملات، اليوم الإثنين، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وفقد قرشين من قيمته أمام الجنيه المصري، ليصل ما خسرته العملة الخضراء منذ بداية العام الحالي أكثر من 91 قرشا، وفقا للبنك المركزي. وتراجع سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والإسكندرية، والإفريقي الدولي، والتجاري الدولي، وقناة السويس، وعودة بمقدار قرشين ليسجل 16.97جنيه للشراء، 17.07 جنيه للبيع. وهبط سعر الدولار قرشا في البنك الأهلي اليوناني ليسجل 16.98 جنيه للشراء، 17.08 جنيه للبيع.
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