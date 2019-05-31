زيادة كبيرة في تحويلات المصريين بالخارج خلال مارس
تحرير:أحمد البرماوي
٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٢ م
الدولار
سجل إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر مارس الماضي، زيادة نسبتها 23.3% والبالغ قدرها 426.1 مليون دولار، لتسجل 2.3 مليار دولار مقابل 1.8 مليار دولار في فبراير 2019، وفقا لبيان صادر عن البنك المركزي.
وسجل إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعا خلال 2018 بنحو 778.2 مليون دولار، وبنسبة 3.1% لتسجل نحو 25.5 مليار دولار بنهاية 2018، مقابل نحو 24.7 مليار دولار خلال عام 2017.
وحققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر ديسمبر 2018، زيادة قدرها 270.2 مليون دولار، لتسجل نحو 2.2 مليار دولار.
في سياق آخر ارتفعت الأصول الأجنبية للبنوك بنحو 10 مليارات جنيه فى الوقت الذى انخفضت فيه التزاماتها بنحو 22 مليار جنيه.
وتحولت البنوك التجارية لتحقيق فائض فى صافى أصولها الأجنبية لأول مرة منذ يوليو الماضى، بقيمة 19.5 مليار جنيه، مقابل عجز بقيمة 12 مليار جنيه فى مارس الماضى، بعدما سجلت أصولها الأجنبية
في سياق آخر ارتفعت الأصول الأجنبية للبنوك بنحو 10 مليارات جنيه فى الوقت الذى انخفضت فيه التزاماتها بنحو 22 مليار جنيه.
وتحولت البنوك التجارية لتحقيق فائض فى صافى أصولها الأجنبية لأول مرة منذ يوليو الماضى، بقيمة 19.5 مليار جنيه، مقابل عجز بقيمة 12 مليار جنيه فى مارس الماضى، بعدما سجلت أصولها الأجنبية 328.1 مليار جنيه مقابل 308.6 مليار جنيه التزامات عليها.
فى حين ارتفع صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى نحو 284 مليون جنيه ليسجل 254.48 مليار جنيه، بعدما سجلت أصوله الأجنبية نحو 745.3 مليار جنيه مقابل التزامات بقيمة 490.9 مليار جنيه.
وعلى صعيد القطاع المصرفى ارتفع صافى الأصول الأجنبية إلى أعلى مستوى له منذ يوليو 2018 ليسجل 273.9 مليار جنيه بزيادة نحو 31.7 مليار جنيه على مستويات مارس الماضى.