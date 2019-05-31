زيادة كبيرة في تحويلات المصريين بالخارج خلال مارس

تحرير:أحمد البرماوي ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٢ م

الدولار

سجل إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر مارس الماضي، زيادة نسبتها 23.3% والبالغ قدرها 426.1 مليون دولار، لتسجل 2.3 مليار دولار مقابل 1.8 مليار دولار في فبراير 2019، وفقا لبيان صادر عن البنك المركزي. وسجل إجمالي تحويلات المصريين ‏العاملين بالخارج ارتفاعا خلال 2018 بنحو 778.2 مليون دولار، وبنسبة 3.1% لتسجل نحو 25.5 مليار دولار بنهاية 2018، مقابل نحو 24.7 مليار دولار خلال عام 2017. وحققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر ديسمبر 2018، زيادة قدرها 270.2 مليون دولار، لتسجل نحو 2.2 مليار دولار.

في سياق آخر ارتفعت الأصول الأجنبية للبنوك بنحو 10 مليارات جنيه فى الوقت الذى انخفضت فيه التزاماتها بنحو 22 مليار جنيه. وتحولت البنوك التجارية لتحقيق فائض فى صافى أصولها الأجنبية لأول مرة منذ يوليو الماضى، بقيمة 19.5 مليار جنيه، مقابل عجز بقيمة 12 مليار جنيه فى مارس الماضى، بعدما سجلت أصولها الأجنبية