جريمة

جثتها تحللت.. الأمن يبحث عن قاتل «أمل» في الشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٥ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تُكثف الأجهزة الأمنية بمركز شرطة منيا القمح، التابع لمديرية أمن الشرقية، جهودها لضبط مرتكبي جريمة قتل ربة منزل تُدعى «أمل» في بداية العقد السادس من عمرها، والتي عُثر على جثتها في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، حيث كانت في حالة تحلل مُسجاة على سرير غرفة نومها بمسكنها بقرية «كفر العرب» التابعة لدائرة المركز، فيما تبين من المعاينة الأولية أن القتل حدث قبل نحو أسبوع، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار محمد المراكبي، رئيس نيابة منيا القمح، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
البداية كانت بتلقي اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة ربة منزل تُدعى «أمل.ح.ط.ع»، 51 عامًا، في حالة تحلل مُسجاة على سرير غرفة نومها بمسكنها بقرية «كفر العرب» التابعة لدائرة المركز. المعاينة
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«غيبوبة سكر» تتسبب في مصرع وإصابة 9 أشخاص بالقليوبية

لقى سائق سيارة نقل مصرعه، وأصيب 8 آخرين، اليوم الجمعة، إثر حادث تصادم على الطريق الزراعي بين سيارة نقل أصيب قائدها بغيبوبة سكر، مما أدى إلى اصطدامه بـ4 سيارات أخرى، جرى نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، وتم إعادة فتح الطريق بعد توقف لمدة دامت نصف ساعة تقريبًا. تلقى اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد بمصرع سائق إثر إصابته بغيبوبة سكر أثناء القيادة فاصطدم بعدد من السيارات على الطريق الزراعي.
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«ميراث الدم».. 3 أشقاء يهشمون رأس أخيهم أمام زوجته

سلاح نواجه به صعوبات الحياة، سند ومكسب حقيقي في هذه الدنيا، نور الظلام وعدة بالبلاء وعون على الأعداء، كلمات تصف أهمية الأخوة باعتبار أن الأخ هو الصديق ونسيم الروح، لم تجد العبارات السابقة مكانا في قلوب 3 أشقاء غلبتهم المادة وحب المال والرغبة في تحقيق ثروة حتى لو كلفهم الأمر قتل ابن أبيهم وأمهم الذي تربطهم به أواصر الدم، وشهدت قرية التبع التابعة لمركز سيدي سالم في محافظة كفر الشيخ جريمة قتل يندى لها الجبين وتقشعر لها الأبدان ملخصها "الإخوة أعداء وقتلة".
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أمن الجيزة يتصدى لإشغالات المنطقة الأثرية بالهرم

أعدت إدارة شرطة المرافق في الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت الحملة المنطقة الأثرية دائرة قسم الأهرام، وذلك حرصًا على المظهر الحضاري، دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية، باعتبارها مقصدا سياحيا هاما، وتم تحرير محاضر بوقائع الضبط وإحالتها إلى النيابات المختصة لاتخاذ شئونها.
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مصرع 3 أشخاص و9 مصابين في حادثين بالشيخ زايد

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 9 آخرون في حادثين مروريين في مدينة الشيخ زايد، البداية تلقى مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من إدارة النجدة بورود إشارة من الخدمات الأمنية بالطريق الإقليمي بوقوع حادث ووجود ضحايا ما بين وفيات ومصابين، وانتقلت دورية أمنية بالتنسيق مع المرور، وتبين أن طالبا بالمرحلة الثانوية قاد سيارة والده رفقة 4 من أصدقائه، وفي أثناء سيرهم بالطريق المُشار إليه، اختلت عجلة القيادة بيده، مما أسفر عن مصرع اثنين من مستقلي السيارة وإصابة 3 آخرين.
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ضربته في قلبه.. إخلاء سبيل أم قتلت طفلها في الشرقية

أصدر المستشار عبدالناصر علي، رئيس محكمة جُنح الزقازيق الجزئية، بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، قرارًا بإخلاء سبيل ربة منزل تُدعى «جميلة»، بكفالة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه، على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامها بقتل طفلها، الطالب بالصف الثالث الإعدادي، داخل منزلها بقرية «هرية رزنة» التابعة لدائرة المركز، لا لشيء إلا لأجل «شقاوته» ورفضه المذاكرة، حيث تصادف وجود سكين المنزل في يدها وقت تعنيفها للصغير، لينتهي الأمر بإصابته بطعنة نفاذة بقلبه أودت بحياته.
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وفاة مراقب داخل لجنة «إعدادية» في الشرقية

لفظَّ مُشرف نشاط بمدرسة «كفر محمد حسين» التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية، بمحافظة الشرقية، أنفاسه الأخيرة، اليوم السبت؛ أثناء تأدية عمله مُراقبًا على إحدى لجان الامتحان للفصل الدراسي الثاني بالشهادة الإعدادية بمدرسة «الزنكلون» الإعدادية، بدائرة مركز الزقازيق، فيما جرى نقل المتوفي بواسطة إحدى سيارات الإسعاف المتمركز أمام اللجنة إلى مستشفى الزقازيق الجامعي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية واستخراج تصريح بالدفن.
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ضحية «المحمول».. شاب يقتل جاره بـ«شومة» في الشرقية

لقى شاب في منتصف العقد الثالث من العمر، مصرعه، صباح اليوم الجمعة؛ متأثرًا بإصابات بالغة تعرض لها بالرأس، إثر نشوب مشاجرة بينه وبين جاره لخلافات على تصليح هاتف محمول داخل محل المجني عليه ببندر مدينة منيا القمح، قبل أن يستعين الجار بشقيقه ويتعديان على الشاب بـ«شومة»، ليسقُط مُضرجًا بدمائه، قبل أن يفارق الحياة فور نقله إلى مستشفى «الزقازيق» الجامعي، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بانتداب فريق من الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.
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مقتل تاجر مخدرات في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة

وردت معلومات للأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بقيام أحد العناصر الإجرامية، بتحويل منطقة السحر والجمال، مكاناً لترويج المواد المخدرة، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارات البحث الجنائى بأمن الشرقية والإسماعيلية والقليوبية مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وقطاع الأمن المركزي، تم استهداف المتهم بحملة مكبرة، ولدى استشعار العنصر اقتراب القوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، فبادلته بالمثل، وأسفر ذلك عن مصرعه ونشوب حريق بالدراجة النارية التى كان يستقلها وجثته.
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