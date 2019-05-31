جثتها تحللت.. الأمن يبحث عن قاتل «أمل» في الشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٥ م

صورة أرشيفية

تُكثف الأجهزة الأمنية بمركز شرطة منيا القمح، التابع لمديرية أمن الشرقية، جهودها لضبط مرتكبي جريمة قتل ربة منزل تُدعى «أمل» في بداية العقد السادس من عمرها، والتي عُثر على جثتها في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، حيث كانت في حالة تحلل مُسجاة على سرير غرفة نومها بمسكنها بقرية «كفر العرب» التابعة لدائرة المركز، فيما تبين من المعاينة الأولية أن القتل حدث قبل نحو أسبوع، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار محمد المراكبي، رئيس نيابة منيا القمح، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

البداية كانت بتلقي اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة ربة منزل تُدعى «أمل.ح.ط.ع»، 51 عامًا، في حالة تحلل مُسجاة على سرير غرفة نومها بمسكنها بقرية «كفر العرب» التابعة لدائرة المركز. المعاينة