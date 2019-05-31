«القائمة السوداء».. تهديد صيني للشركات الأجنبية

اتخذت الصين إجراءات متعددة للتعامل مع القرارات الأمريكية الجديدة، وبالأخص تلك التي تستهدف الشركات والمؤسسات التجارية الكبرى في الصين خلال الفترة الماضية

تحرير:محمود نبيل ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٠ م

باتت الأزمة الحالية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية على المستوى التجاري، تنذر بمزيد من المخاطر على المستوى السياسي والاقتصادي في العالم، لا سيما مع تركيز الجانبين على اتخاذ إجراءات خطيرة ضد الطرف الآخر. وفي أعقاب إجبار الإدارة الأمريكية للشركات في الولايات المتحدة على قطع التعامل مع نظيراتها التكنولوجية الصينية، وعلى رأسها هواوي، وذلك بحجة تعاملها بشكل وثيق مع الحكومة في بكين، الأمر الذي يخل بالعقوبات الأمريكية التي فرضتها ضد الصين خلال العام الماضي.

وحسب وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية، فإن الصين اتخذت قرارا بإنشاء قائمة بما يسمى بالكيانات "غير الموثوق بها"، والتي تقول إنها تُلحق الضرر بمصالح الشركات المحلية المتخصصة في التكنولوجيا. الصين تُنعش القارة السمراء باستثماراتها.. وإسقاط الديون فرصة ذهبية لإفريقيا واعتبرت الوكالة الأمريكية أن هذا الإجراء

وحسب وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية، فإن الصين اتخذت قرارا بإنشاء قائمة بما يسمى بالكيانات "غير الموثوق بها"، والتي تقول إنها تُلحق الضرر بمصالح الشركات المحلية المتخصصة في التكنولوجيا.

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واعتبرت الوكالة الأمريكية أن هذا الإجراء مغاير عن السياسات المعتادة، ويمكن أن يؤثر على آلاف الشركات الأجنبية مع تصاعد التوترات الخاصة بملف شركة هواوي.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، جاو فنج، إن بكين ستضع آلية تدرج من خلالها الشركات والمؤسسات الأجنبية والأفراد الذين لا يطيعون قواعد السوق أو ينتهكون العقود، أو يوقفون التعامل لأسباب غير تجارية أو تضر بشدة بالمصالح المشروعة للشركات الصينية.

وقال فنج إن القائمة ستستهدف أيضًا الشركات التي "تشكل تهديدًا محتملًا للأمن القومي الصيني"، مشيرًا إلى أن بكين تضع القائمة "لحماية القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية والنظام متعدد الأطراف، ومعارضة الأحادية والحمائية التجارية، وحماية الأمن القومي الصيني والمصالح الاجتماعية والعامة".

وتحركت الحكومة الأمريكية للحد من قدرة شركة هواوي على بيع المعدات في الولايات المتحدة وشراء قطع الغيار من الموردين الأمريكيين، مما يحتمل أن يشل واحدة من أكثر الشركات العالمية نجاحًا.

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وبطبيعة الحال، ساعدت هذه الخطوة في توسيع نطاق حرب التعريفة الجمركية إلى مواجهة أوسع بين الصين والولايات المتحدة، في وقت انهارت خلاله المفاوضات بين الجانبين.

وأشارت بلومبرج إلى أن الصياغة الغامضة لتقرير الإعلام الحكومي الصيني تفتح الباب أمام بكين لاستهداف قطاع واسع من صناعة التكنولوجيا العالمية، من بينها كوالكوم وإنتل وألفابت، وهي كيانات تعتمد بشكل رئيسي على تعاونها مع الموردين غير الأمريكيين، وبالأخص شركات الشرائح الإلكترونية في الصين.

وخلال الأيام القليلة الماضية، تراجعت أسهم أبل وكوالكوم وإنتل بأكثر من 1% في التداول قبل السوق، وتراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية على نطاق واسع مع تصاعد خطاب الحرب التجارية.

وقالت ميشيل لام، خبيرة الاقتصاد الصيني في بنك "سوسيتيه جنرال" في هونج كونج: "من المؤكد أن الشركات التي أعلنت عن قطع إمداداتها لشركة هواوي، مثل باناسونيك وتوشيبا، ستكون تحت التهديد"، مشيرة إلى أن تلك التحركات ستكون ضارة جدا للشركات متعددة الجنسيات".

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ومن المقرر أن يتصاعد النزاع بشأن التعريفة الجمركية في نهاية هذا الأسبوع، حيث تفرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية أعلى على نحو 200 مليار دولار من البضائع القادمة من الصين، فيما تستعد الأخيرة للأخذ بالثأر على طريقتها الخاصة.

وتأمل الأوساط التجارية الدولية في أن تتمكن المحادثات والمفاوضات الثنائية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، أن تقي العالم والأسواق الدولية ويلات التناحر والانهيار.