جثة بـ7 طعنات في ترعة تثير ذعر أهالي البحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٣ م

صورة أرشيفية

تكثف مديرية أمن البحيرة من جهودها، اليوم الجمعة، لكشف غموض العثور على جثة لشخص مجهول الهوية يبلغ من العمر 25 عامًا، وتوجد آثار 7 طعنات متفرقة بالجسم، بترعة الرياح البحيري أمام قرية مليحة التابعة لمركز كوم حمادة، وتم نقل الجثة لمستشفى كوم حمادة العام. تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من الرائد عمر عرفات رئيس مباحث مركز شرطة كوم حمادة، من الأهالي يفيد العثور على جثة طافية بمياه ترعة الرياح البحيري أمام قرية مليحة بدائرة المركز وتوجد شبهة جنائية.

على الفور، انتقل ضباط المباحث برئاسة الرائد محمد أبو غزالة مفتش مباحث كوم حمادة، والنقيب عمر فرحات رئيس المباحث، لمكان الحادث. وتبين من الفحص العثور على جثة مجهولة الهوية لشخص يبلغ من العمر 25 عامًا مكبل اليدين، ويوجد آثار 7 طعنات متفرقة بالجسم. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة