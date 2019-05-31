جريمة

جثة بـ7 طعنات في ترعة تثير ذعر أهالي البحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٣ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تكثف مديرية أمن البحيرة من جهودها، اليوم الجمعة، لكشف غموض العثور على جثة لشخص مجهول الهوية يبلغ من العمر 25 عامًا، وتوجد آثار 7 طعنات متفرقة بالجسم، بترعة الرياح البحيري أمام قرية مليحة التابعة لمركز كوم حمادة، وتم نقل الجثة لمستشفى كوم حمادة العام. تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من الرائد عمر عرفات رئيس مباحث مركز شرطة كوم حمادة، من الأهالي يفيد العثور على جثة طافية بمياه ترعة الرياح البحيري أمام قرية مليحة بدائرة المركز وتوجد شبهة جنائية.
على الفور، انتقل ضباط المباحث برئاسة الرائد محمد أبو غزالة مفتش مباحث كوم حمادة، والنقيب عمر فرحات رئيس المباحث، لمكان الحادث. وتبين من الفحص العثور على جثة مجهولة الهوية لشخص يبلغ من العمر 25 عامًا مكبل اليدين، ويوجد آثار 7 طعنات متفرقة بالجسم. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة
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«غيبوبة سكر» تتسبب في مصرع وإصابة 9 أشخاص بالقليوبية

لقى سائق سيارة نقل مصرعه، وأصيب 8 آخرين، اليوم الجمعة، إثر حادث تصادم على الطريق الزراعي بين سيارة نقل أصيب قائدها بغيبوبة سكر، مما أدى إلى اصطدامه بـ4 سيارات أخرى، جرى نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، وتم إعادة فتح الطريق بعد توقف لمدة دامت نصف ساعة تقريبًا. تلقى اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد بمصرع سائق إثر إصابته بغيبوبة سكر أثناء القيادة فاصطدم بعدد من السيارات على الطريق الزراعي.
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«ميراث الدم».. 3 أشقاء يهشمون رأس أخيهم أمام زوجته

سلاح نواجه به صعوبات الحياة، سند ومكسب حقيقي في هذه الدنيا، نور الظلام وعدة بالبلاء وعون على الأعداء، كلمات تصف أهمية الأخوة باعتبار أن الأخ هو الصديق ونسيم الروح، لم تجد العبارات السابقة مكانا في قلوب 3 أشقاء غلبتهم المادة وحب المال والرغبة في تحقيق ثروة حتى لو كلفهم الأمر قتل ابن أبيهم وأمهم الذي تربطهم به أواصر الدم، وشهدت قرية التبع التابعة لمركز سيدي سالم في محافظة كفر الشيخ جريمة قتل يندى لها الجبين وتقشعر لها الأبدان ملخصها "الإخوة أعداء وقتلة".
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أمن الجيزة يتصدى لإشغالات المنطقة الأثرية بالهرم

أعدت إدارة شرطة المرافق في الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت الحملة المنطقة الأثرية دائرة قسم الأهرام، وذلك حرصًا على المظهر الحضاري، دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية، باعتبارها مقصدا سياحيا هاما، وتم تحرير محاضر بوقائع الضبط وإحالتها إلى النيابات المختصة لاتخاذ شئونها.
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مصرع 3 أشخاص و9 مصابين في حادثين بالشيخ زايد

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 9 آخرون في حادثين مروريين في مدينة الشيخ زايد، البداية تلقى مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من إدارة النجدة بورود إشارة من الخدمات الأمنية بالطريق الإقليمي بوقوع حادث ووجود ضحايا ما بين وفيات ومصابين، وانتقلت دورية أمنية بالتنسيق مع المرور، وتبين أن طالبا بالمرحلة الثانوية قاد سيارة والده رفقة 4 من أصدقائه، وفي أثناء سيرهم بالطريق المُشار إليه، اختلت عجلة القيادة بيده، مما أسفر عن مصرع اثنين من مستقلي السيارة وإصابة 3 آخرين.
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قميص نوم وجثة.. تفاصيل جريمة هزت السلام

تكثف الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير مباحث العاصمة، من تحرياتها لكشف غموض وملابسات واقعة العثور على جثة مسن مرتديا قميص نوم وبه عدة طعنات بأحد الشوارع في السلام، بعد ثبوت الشبهة الجنائية، وتسببها في حالة رعب بين الأهالي بالمنطقة. كان قسم شرطة السلام قد تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة مسن بمنطقة إسبيكو بدائرة القسم، وبها عدة طعنات متفرقة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وبالفحص تبين أنها جثة مسن يبلغ من العمر 53 سنة، وبها عدة طعنات ويرتدي قميص نوم نسائيا، تم نقله إلى المشرحة تحت تصرف الطب الشرعي.
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«كاسيت وجثة».. جريمة «ممدوح والحلاق» وقت التراويح

لم ينصَع "محمد" إلى حديث جاره "ممدوح" وحالة الغضب التي سيطرت عليه، بسبب رفع صوت جهاز التسجيل "الكاسيت" داخل صالون الحلاقة الخاص به، واستهزأ بكلماته التي حملت تهديدا واضحا له بسبب تشغيل الأغاني بصوت عالٍ في أثناء أداء الأهالي صلاتي العشاء والتراويح في الليلة الأولى من العشر الأواخر من شهر رمضان، أمس السبت، فجن جنون "ممدوح" ولم يدرِ بنفسه إلا وقد استل سكينا وسدد طعنات عدة إلى الحلاق الذي سقط غارقا في دمائه، لتتحول صلاة التراويح إلى صلاة جنازة على المجني عليه.
غرق

انتشال جثث 3 أشخاص غرقوا في ترع بالبحيرة

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالبحيرة، اليوم الجمعة، من انتشال 3 جثث لأشخاص غرقوا في ترعة بمركز وادي النطرون، وكفر الدوار، منهم اثنين غرقا هروبًا من ارتفاع درجة حرارة الجو. حيث تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من الأهالى بوجود غريق داخل بيارة بمزرعة بالكيلو 108، وعلى الفور انتقل الرائد محمد عبد الله عوض رئيس مباحث قسم شرطة وادي النطرون، وبالفحص تبين الجثة لـ"أحمد س. م." 14 عاما، من قرية ديبة رشيد، وتم انتشالها، ونقلها إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون.
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جثة سيدة مجهولة بها آثار عنف تُثير الذعر بالبحيرة

يكثف ضباط مديرية أمن البحيرة، اليوم الخميس، من جهودهم لكشف لغز العثور على جثة لسيدة مجهولة الهوية في إحدى قرى مركز رشيد، وعلى وجهها آثار دماء وعنف، وذات بشرة خمرية وترتدى عباية، ولا يوجد بحوزتها أي إثبات للشخصية، مما آثار الذعر بين الأهالي، وتم نقلها لمستشفى رشيد العام. تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندي مدير المباحث، يفيد بورود بلاغًا بعثور الأهالى على جثة لسيدة بإحدى قرى رشيد، وعلى الفور وجه بتكثيف التحريات وسرعة ضبط الجناة.
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