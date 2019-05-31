جريمة

مصرع 3 أشخاص و9 مصابين في حادثين بالشيخ زايد

تحرير:محمد الشاملي ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٨ م
انقلاب سيارة
انقلاب سيارة
لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 9 آخرون في حادثين مروريين في مدينة الشيخ زايد، البداية تلقى مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من إدارة النجدة بورود إشارة من الخدمات الأمنية بالطريق الإقليمي بوقوع حادث ووجود ضحايا ما بين وفيات ومصابين، وانتقلت دورية أمنية بالتنسيق مع المرور، وتبين أن طالبا بالمرحلة الثانوية قاد سيارة والده رفقة 4 من أصدقائه، وفي أثناء سيرهم بالطريق المُشار إليه، اختلت عجلة القيادة بيده، مما أسفر عن مصرع اثنين من مستقلي السيارة وإصابة 3 آخرين.
وهرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين الثلاثة إلى أقرب مستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، وتم تجنيب حطام الحادث نهر الطريق. كما تلقى العميد عمرو حافظ مأمور قسم شرطة ثاني الشيخ زايد إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود متوفى ومصابين بدائرة القسم. وكشفت المعاينة الأولية انقلاب سيارة ربع نقل تقل
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جثة بـ7 طعنات في ترعة تثير ذعر أهالي البحيرة

تكثف مديرية أمن البحيرة من جهودها، اليوم الجمعة، لكشف غموض العثور على جثة لشخص مجهول الهوية يبلغ من العمر 25 عامًا، وتوجد آثار 7 طعنات متفرقة بالجسم، بترعة الرياح البحيري أمام قرية مليحة التابعة لمركز كوم حمادة، وتم نقل الجثة لمستشفى كوم حمادة العام. تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من الرائد عمر عرفات رئيس مباحث مركز شرطة كوم حمادة، من الأهالي يفيد العثور على جثة طافية بمياه ترعة الرياح البحيري أمام قرية مليحة بدائرة المركز وتوجد شبهة جنائية.
جثة (5)

جثتها تحللت.. الأمن يبحث عن قاتل «أمل» في الشرقية

تُكثف الأجهزة الأمنية بمركز شرطة منيا القمح، التابع لمديرية أمن الشرقية، جهودها لضبط مرتكبي جريمة قتل ربة منزل تُدعى «أمل» في بداية العقد السادس من عمرها، والتي عُثر على جثتها في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، حيث كانت في حالة تحلل مُسجاة على سرير غرفة نومها بمسكنها بقرية «كفر العرب» التابعة لدائرة المركز، فيما تبين من المعاينة الأولية أن القتل حدث قبل نحو أسبوع، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار محمد المراكبي، رئيس نيابة منيا القمح، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
حادث- تصادم- سيارتين- و-توك- توك (2)

تصادم ميكروباص بملاكي في الشرقية.. وإصابة 11 شخصا

أصيب أحد عشر شخصًا، بينهم أربعة أطفال، بكدمات وجروح وكسور بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الجمعة؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين، إحداهما ملاكي والأخرى «ميكروباص» أجرة بطريق «أبو شلبي – الصالحية الجديدة» بدائرة مركز شرطة فاقوس، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى «فاقوس» المركزي لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار عمرو الباز، مدير نيابة فاقوس، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
المرور‎ (2)

الانتظار الخاطئ يضرب شوارع الجيزة بـ1110 مخالفات

الانضباط المروري شعار دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، بحثا عن تحقيق أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 3075 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1110 مخالفات انتظار خاطئ، و359 مخالفة متنوعة.
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المرور‎ (2)

الانتظار الخاطئ يضرب شوارع الجيزة بـ1110 مخالفات

الانضباط المروري شعار دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، بحثا عن تحقيق أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 3075 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1110 مخالفات انتظار خاطئ، و359 مخالفة متنوعة.
حادث-انقلاب-سيارة مدير-امن-اسيوط (1)

حادث يشل حركة المرور أعلى طريق الفيوم الصحراوي

شهد طريق الفيوم الصحراوي، صباح اليوم الجمعة، كثافات مرورية، عقب انقلاب سيارة ملاكي وإصابة أحد الأشخاص، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، وتسيير حركة المرور، فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى، تفاصيل الحادث ترجع إلى تلقي غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغًا من الخدمات المعينة في طريق الفيوم الصحراوى، بوقوع حادث مروري، وإصابة أحد الأشخاص بسبب انقلاب سيارة، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
المرور‎ (2)

مرور الجيزة تضبط 15 سائقا ثبت تعاطيهم للمخدرات

الانضباط المروري، شعار دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولى، بحثا عن تحقيق أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 3318 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1057 مخالفة انتظار خاطئ، و388 مخالفة متنوعة.
إصابة-14-شخص-فى-حادث-تصادم-سيارتين-فى-البحيرة (1)

مصرع وإصابة 4 طلاب في انقلاب سيارة بالشيخ زايد

لقى طالبان مصرعهما وأصيب 2 آخرين حالتهم الصحية خطيرة، وذلك إثر انقلاب سيارة ملاكي، اليوم الأحد، بسبب السرعة الزائدة، على طريق هايبر المؤدي إلى النادي الأهلي أمام بوابة رقم 6 بالشيخ زايد. والبداية بتلقي غرفة عمليات المرور بالجيزة، إشارة من النجدة، مفادها، وقوع حادث مروري بمدينة الشيخ زايد، بالقرب من النادي الأهلي، وبالانتقال والفحص تبين أنه حال استقلال 4 طلاب سيارة ملاكي، وقع الحادث نتيجة اختلال عجلة القيادة والسرعة الزائدة، ما أدى لانقلابها، وتم نقل الجثث والمصابين، إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصى.
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