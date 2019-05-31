مصرع 3 أشخاص و9 مصابين في حادثين بالشيخ زايد

تحرير:محمد الشاملي ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٨ م

انقلاب سيارة

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 9 آخرون في حادثين مروريين في مدينة الشيخ زايد، البداية تلقى مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من إدارة النجدة بورود إشارة من الخدمات الأمنية بالطريق الإقليمي بوقوع حادث ووجود ضحايا ما بين وفيات ومصابين، وانتقلت دورية أمنية بالتنسيق مع المرور، وتبين أن طالبا بالمرحلة الثانوية قاد سيارة والده رفقة 4 من أصدقائه، وفي أثناء سيرهم بالطريق المُشار إليه، اختلت عجلة القيادة بيده، مما أسفر عن مصرع اثنين من مستقلي السيارة وإصابة 3 آخرين.

وهرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين الثلاثة إلى أقرب مستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، وتم تجنيب حطام الحادث نهر الطريق. كما تلقى العميد عمرو حافظ مأمور قسم شرطة ثاني الشيخ زايد إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود متوفى ومصابين بدائرة القسم. وكشفت المعاينة الأولية انقلاب سيارة ربع نقل تقل