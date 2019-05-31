بدل الحدوتة 3.. عودة لولي وجيمي لمزرعة البطاطس

تحرير:بيتر مجدي ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٠ م

بدل الحدوتة 3

في الحلقة 25 من مسلسل بدل الحدوتة 3، وصلت لولي (دنيا سمير غانم) بطلة الحدوتة الثالثة إلى السجل المدني للبحث عن والدها ووالدتها اللذين اختفيا منذ 20 عاما خلال طريقهما لمزرعة البطاطس للاحتماء من نهاية العالم، لكن لولي التي تعيش من نهاية التسعينيات في المزرعة معتقدة أن العالم انتهى، خرجت مع جيمي (هشام ماجد) الذي دخل المزرعة صدفة ليخبئ أموالا سرقها من المعلم الكموني (محمد ثروت)، وبعدما تاهت من جيمي في موقف عبود، لتصل بالصدفة إلى السجل المدني وتبدأ رحلة البحث داخل المصلحة الحكومية عن والديها.

ومرت لولي بمواقف كثيرة مضحكة مرتبطة بالوجود في المصالح الحكومية مثل الطوابير الطويلة، وظهور شخص يدعي معرفته بكل الموظفين ليساعدها في البحث، لكن في النهاية اتضح أنه يخدعها، وفي الوقت نفسه حاول جيمي البحث عن لولي إلى أن وجده رجال الكموني الذي سرق أمواله في أول حلقة من حلقات الحدوتة الثالثة. ووجد رجال