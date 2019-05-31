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بدل الحدوتة 3.. عودة لولي وجيمي لمزرعة البطاطس

تحرير:بيتر مجدي ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٠ م
بدل الحدوتة 3
بدل الحدوتة 3
في الحلقة 25 من مسلسل بدل الحدوتة 3، وصلت لولي (دنيا سمير غانم) بطلة الحدوتة الثالثة إلى السجل المدني للبحث عن والدها ووالدتها اللذين اختفيا منذ 20 عاما خلال طريقهما لمزرعة البطاطس للاحتماء من نهاية العالم، لكن لولي التي تعيش من نهاية التسعينيات في المزرعة معتقدة أن العالم انتهى، خرجت مع جيمي (هشام ماجد) الذي دخل المزرعة صدفة ليخبئ أموالا سرقها من المعلم الكموني (محمد ثروت)، وبعدما تاهت من جيمي في موقف عبود، لتصل بالصدفة إلى السجل المدني وتبدأ رحلة البحث داخل المصلحة الحكومية عن والديها.
ومرت لولي بمواقف كثيرة مضحكة مرتبطة بالوجود في المصالح الحكومية مثل الطوابير الطويلة، وظهور شخص يدعي معرفته بكل الموظفين ليساعدها في البحث، لكن في النهاية اتضح أنه يخدعها، وفي الوقت نفسه حاول جيمي البحث عن لولي إلى أن وجده رجال الكموني الذي سرق أمواله في أول حلقة من حلقات الحدوتة الثالثة. ووجد رجال
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علامة استفهام (25).. فؤاد ومروة يطلبان قتل نوح وجاسر

شهدت الحلقة 25 من «علامة استفهام» تصاعد الأحداث بمسلسل يتسم بالغموض بشكل كبير، وأصاب متابعيه بالحيرة، حيث كشف السيناريست إسلام حافظ والمخرج سميح النقاش عن المزيد من تفاصيل الحدوتة بعدما علم نوح (محمد رجب) أن رحاب (مريهان حسين) التي يحبها قتلت «آلاء» خطيبة جاسر شقيقه، التي صدمتها سيارة في الحلقات الأولى من المسلسل، وقرر نوح مواجهتها، لكنها ألقت الاتهام على قنديل (إسلام حافظ)، وعند إعادة المشهد مرة أخرى بتفاصيل مختلفة اتهمت (جاسر) محمد ناصر، ليظل المشاهدون في دائرة الغموض تلك.
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«زي الشمس» الحلقة 25.. فريدة تعترف بحقيقة نسب ابنها

بدأت الحلقة الـ25 من مسلسل «زي الشمس»، بلقاء نور دينا الشربيني، بمحامي شقيقتها "جمال سليمان"، لتبلغه أنها ستترافع عنه، في نفس الوقت يعود "سليمان" بذاكرته إلى الوراء من خلال "فلاش باك" ليتذكر كيف كان يساعد فريدة شقيقة نور قديمًا على ضم حضانة أبنائها من طليقها "عمر" أحمد السعدني، الذي كان يهدد "فريدة" في هذه الفترة بتدمير حياتها لو لم تتخل عن أبنائها، إلا أن "فريدة" رفضت تهديد زوجها من أجل الحضانة، لأنه ما زال والد أبنائها قبل أي شيء. وفي الوقت ذاته شاهدنا "عمر" يتصل بأولاده من السجن كي يطمئن عليهم، بعد اتهامه بقتل والدتهم "فريدة".
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سوبر ميرو «25».. سمير غانم يكتشف حقيقة ابنته

بدأت الحلقة الـ25 من مسلسل سوبر ميرو باكتشاف "سوبر ميرو" إيمي سمير غانم، أن مختطفي الطفل "سولي" هم عصابة "سواهي ودواهي"، فدبرت خطة مع "هدهد" حمدي الميرغني، للقبض على زعيم العصابة "سورس" محمد حسني، وبالفعل نجحت في استعادة الطفل "سولي" وإلقاء القبض على "سورس" وكل عصابات خطف الأطفال التي يتعاون معها. في الوقت ذاته أثبتت سوبر ميرو طيبتها الشديدة بعد أن أنقذت "سولي" ابن "الفاجر" زعيم العصابة الذي يحاول منذ فترة أن يقتلها كي ينتقم لهزيمة العصابة على يديها أكثر من مرة.
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فريق-عمل-مسلسل-دنيا-سمير-غانم

بدل الحدوتة 3.. «لولي» تبحث عن والدها في موقف عبود

يبدو أن التشويق وعدم توقع الأحداث هو عنوان الحدوتة الثالثة من مسلسل «بدل الحدوتة 3»، الذي تنافس به دنيا سمير غانم هذا العام، وهو عبارة عن 3 قصص مختلفة، ويشاركها في بطولة الحدوتة الثالثة النجم هشام ماجد، حيث هربت «لولي» من مزرعة البطاطس التي تعيش فيها مع خدمها بصحبة «جيمي»، لتبحث عن والدها، وعندما وصلا إلى «موقف عبود» أصابها الذهول من الزحام، وطلبت من «جيمي» أن يبحث كل منهما عن والدها في جزء من الموقف قبل أن يصدمها بأن الموقف ليس مصر، وبدأت أحداث الحلقة تتوالى.
مسلسل-بدل-الحدوته 3

بدل الحدوتة 3.. «لولي» هربت من مزرعة البطاطس مع جيمي

في ثاني حلقات الحدوتة الثالثة من مسلسل «بدل الحدوتة 3» لدنيا سمير غانم، هربت «لولي» الشخصية التي تلعبها دنيا في هذه الحدوتة مع «جيمي» ويلعب دوره النجم هشام ماجد، شريكها في البطولة، من مزرعة البطاطس التي عاشت فيها مع خدم أسرتها لمدة 20 سنة من التسعينيات اعتقادًا منها أن العالم سينتهي، وعاشت «لولي» تخاف الخروج من المزرعة تحسبا لهجوم كائن خرافي هو «البعبعون»، وعقدت اتفاقا مع جيمي بعد أن خبأت حقيبة الأموال التي معه بأن يجد لها والدها مقابل إعادتها إليه، وفي النهاية استطاعت أن تهرب معه في السيارة لتكتشف أن العالم لم ينتهِ.
مسلسل-بدل-الحدوته 3

«الحدوتة 3» بدأت بـغنوة للأطفال وديكورات غربية

منذ الحدوتة الأولى في مسلسل «بدل الحدوتة 3» الذي تنافس به دنيا سمير غانم في شهر رمضان هذا العام، والديكورات والإضاءة لها طابع مميز ومختلف في حلقات المسلسل، ثم جاءت الحدوتة الثالثة ليتأكد هذا بوجود يدكورات على النمط الغربي، في المنزل الذي تعيش فيه «لولي» الشخصية الرئيسية بمزرعة بطاطس، هاجرت إليها منذ 20 عاما ولا تعرف شيئا عن الحياة خارجها مع الخدم الخاص بأسرته، بعد أن توفي والداها في حادثة سيارة خلال طريقهم للمزرعة خوفا من ناهية العالم، والمميز في الحدوتة الثالثة هو ظهور النجم «هشام ماجد» كبطل للحدوتة التي لم يكتب اسم أبطالها على «التتر».
دنيا- سمير- غانم

بدل الحدوتة 3.. سخرية من «فيديوهات السوشيال»

يواصل شريف نجيب، مؤلف الحدوتة الثانية من مسلسل «بدل الحدوتة 3»، بطولة دنيا سمير غانم، السخرية من مواقع التواصل الاجتماعي وما يدور فيها، فبعد 4 حلقات من بداية الحدوتة التي شاركت في كتابتها دينا ماهر، عن ظاهرة «الفيديوهات والفيديوهات المضادة» التي يسخر فيها رواد مواقع التواصل بعضهم من بعض، خاصة أن بعض الـ«influencers» يخصصون «فيديوهات لايف» للسخرية من الآخرين، وتلقى هذه الفيديوهات رواجا كبيرا وإعجابا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ شهدت الحلقة وجود الفنان تامر هجرس ضيف شرف، والذي أطلق «وصلة تريقة» على لهفة، وتلعب دورها دنيا سمير غانم.
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