رياضة

كونتي يدخل تاريخ الدوري الإيطالي بسبب راتبه

٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٢ م
أنطونيو كونتي
أنطونيو كونتي
بات الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني الجديد لنادي إنتر ميلان، المدرب الأعلى أجرًا في الدوري الايطالي، وذلك بعد توليه قيادة النيراتزوري، خلفًا للمدرب المقال لوسيانو سباليتي، حيث وقع كونتي على عقد يمتد لثلاث سنوات، ليتولى أول مهمة تدريبية له منذ رحيله عن صفوف تشيلسي منذ عام، ومن المقرر أن يتقاضى كونتي 11 مليون يورو في كل موسم، ليحتل كونتي المرتبة الخامسة في قائمة المدربين الأعلى أجرًا في عالم كرة القدم، حيث يحتل دييحو سيميوني المركز الأول (23 مليون يورو)، بيب جوارديولا (18)، إرنستو فالفيردي (12.5) وزين الدين زيدان (12).
وعقب الإعلان الرسمي، قال كونتي: "أبدأ فصلا جديدا في حياتي، أشعر بالإثارة، واخترت إنتر، لاسم النادي، وللمشروع الذي تم وضع أساسه بالفعل، وللطموح الكبير الذي تتمتع به الإدارة، وللتاريخ الكبير لإنتر، وأعجبت كثيرًا بشفافية النادي ورغبته في إعادة إنتر إلى المكانة الطبيعية التي ينتمي إليها". وبدوره قال رئيس
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المصائب لا تأتي فرادى.. صدمة جديدة لجهاد جريشة

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حسن المستكاوي: ما حدث مع جروس إهانة للزمالك

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ماني على رأس القائمة الأولية للسنغال في كأس الأمم

كشف أليو سيسيه مدرب منتخب السنغال عن قائمة بلاده الأولية لكأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، وأعلن سيسيه عن قائمة بـ25 لاعبا لمنتخب بلاده، على أن يستبعد اسمين في الفترة المقبلة، قبل الإعلان عن القائمة النهائية للبطولة، علمًا بأن أسود التيرانجا وقعوا في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات تنزانيا، والجزائر، وكينيا.
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أنطونيو-كونتي

رسميا.. كونتي مدربًا لإنتر خلفًا لسباليتي

عين نادي إنتر الإيطالي أنطونيو كونتي مدربًا للفريق، وذلك خلفًا للمدرب المقال لوسيانو سباليتي، حيث وقع كونتي على عقد يمتد لثلاث سنوات، ليتولى أول مهمة تدريبية له منذ رحيله عن صفوف تشيلسي منذ عام. وقال كونتي عن ذلك: "أبدأ فصلا جديدا في حياتي، أشعر بالإثارة، ومن خلال عملي سأحاول رد الدين لكل الثقة التي زرعها رئيس النادي ومديروه بي، اخترت إنتر، لاسم النادي، وللمشروع الذي تم وضع أساسه بالفعل، وللطموح الكبير الذي تتمتع به الإدارة، وللتاريخ الكبير لإنتر"، وذلك بحسب موقع "سكاي سبورتس".
سباليتى

رسميا.. إنتر ميلان يقيل لوتشيانو سباليتي

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي رحيل مديره الفني لوتشيانو سباليتي، وقاد المدرب الإيطالي صاحب الـ60 عامًا، إنتر ميلان لتحقيق المركز الرابع في الدوري الإيطالي -الكالتشيو- هذا الموسم، برصيد 69 نقطة، خلف الثلاثي يوفنتوس ونابولي وأتلانتا، على الترتيب، ليضمن المشاركة في دوري الأبطال في الموسم الجديد، وذكر النيراتزوري في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس: "يؤكد إنتر ميلان أن لوتشيانو سباليتي لم يعد مدربا للفريق الأول، ونشكر سباليتي على عمله وما حققناه معًا، ونتمنى له التوفيق".
ماسيمليانو-أليجري (1)

أليجري يفكر في الابتعاد عن التدريب بعد يوفنتوس

أكد المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليجري على عدم تعجله العودة إلى التدريب من جديد، حيث يفكر في الحصول على عام من الراحة عقب رحيله عن يوفنتوس بنهاية الموسم المنقضي، وانتهت آحر مباراة للمدرب البالغ من العمر 51 عامًا بالخسارة أمس الأحد في الدوري الإيطالي أمام سامبدوريا، وتوج أليجري بخمسة ألقاب متتالية في الدوري الإيطالي مع اليوفي، ويرتبط اسمه بالانتقال إلى الدوري الإنجيليزي، إلا أنه أصر على رغبته في الانتظار قبل تحديد وجهته المقبلة، وذلك بحسب ما نقل موقع "سكاي سبورتس".
انطونيو-كونتى

كونتي يقترب من العودة للتدريب عبر بوابة إنتر

لم يتول المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي تدريب أي فريق منذ رحيله عن تشيلسي الصيف الماضي، ويبدو أنه قريب للعودة من جديد عبر بوابة الإنتر، وفي الوقت الذي أعربت فيه أنديه باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونيخ الألماني عن اهتمامها بالتعاقد مع كونتي الذي توج بلقب الدوري الإنجليزي في موسم 2016- 2017، يبدو أن النيراتزوري هو الأقرب للفوز بالسباق والظفر بتوقيعه، على الرغم من ارتباط اسمه أيضًا بالعودة إلى تدريب ناديه السابق يوفنتوس، وسبق وأن لعب كونتي في صفوف يوفنتوس وأشرف على تدريبه وتوج معه بثلاثة ألقاب في الدوري الإيطالي،
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