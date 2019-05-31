كونتي يدخل تاريخ الدوري الإيطالي بسبب راتبه

٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٢ م

أنطونيو كونتي

بات الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني الجديد لنادي إنتر ميلان، المدرب الأعلى أجرًا في الدوري الايطالي، وذلك بعد توليه قيادة النيراتزوري، خلفًا للمدرب المقال لوسيانو سباليتي، حيث وقع كونتي على عقد يمتد لثلاث سنوات، ليتولى أول مهمة تدريبية له منذ رحيله عن صفوف تشيلسي منذ عام، ومن المقرر أن يتقاضى كونتي 11 مليون يورو في كل موسم، ليحتل كونتي المرتبة الخامسة في قائمة المدربين الأعلى أجرًا في عالم كرة القدم، حيث يحتل دييحو سيميوني المركز الأول (23 مليون يورو)، بيب جوارديولا (18)، إرنستو فالفيردي (12.5) وزين الدين زيدان (12).

وعقب الإعلان الرسمي، قال كونتي: "أبدأ فصلا جديدا في حياتي، أشعر بالإثارة، واخترت إنتر، لاسم النادي، وللمشروع الذي تم وضع أساسه بالفعل، وللطموح الكبير الذي تتمتع به الإدارة، وللتاريخ الكبير لإنتر، وأعجبت كثيرًا بشفافية النادي ورغبته في إعادة إنتر إلى المكانة الطبيعية التي ينتمي إليها". وبدوره قال رئيس