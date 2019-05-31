رياضة

المصائب لا تأتي فرادى.. صدمة جديدة لجهاد جريشة

تحرير:أحمد بركات ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٤١ م
جهاد جريشة
جهاد جريشة
صدمة جديدة تلقاها الحكم الدولي المصري جهاد جريشة، بعدما قررت لجنة الحكام بالفيفا استبعاده من المشاركة في مباريات مونديال الشباب المقام حالياً في بولندا، ومن المنتظر عودة جريشة إلى القاهرة خلال الساعات القليلة القادمة على خلفية هذا القرار. وقررت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، استبعاد الحكم رسمياً بسبب إيقافه لمدة 6 أشهر من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بعد مخاطبة رسمية من "الكاف" إلى الفيفا لكي لا يستكمل جريشة مشواره في مونديال الشباب.
وفاجأ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الجميع بإيقاف جهاد جريشة لمدة 6 أشهر، بحجة الأداء الضعيف في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد والترجي، رغم إشادة الجميع بأدائه في المباراة وعدم ارتكاب أي أخطاء مؤثرة. وزاد من صدمة إيقاف الحكم الدولي المصري أن قرار الكاف صدر بعد 48 ساعة فقط من الشكوى التي
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كونتي يدخل تاريخ الدوري الإيطالي بسبب راتبه

بات الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني الجديد لنادي إنتر ميلان، المدرب الأعلى أجرًا في الدوري الايطالي، وذلك بعد توليه قيادة النيراتزوري، خلفًا للمدرب المقال لوسيانو سباليتي، حيث وقع كونتي على عقد يمتد لثلاث سنوات، ليتولى أول مهمة تدريبية له منذ رحيله عن صفوف تشيلسي منذ عام، ومن المقرر أن يتقاضى كونتي 11 مليون يورو في كل موسم، ليحتل كونتي المرتبة الخامسة في قائمة المدربين الأعلى أجرًا في عالم كرة القدم، حيث يحتل دييحو سيميوني المركز الأول (23 مليون يورو)، بيب جوارديولا (18)، إرنستو فالفيردي (12.5) وزين الدين زيدان (12).
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حسن المستكاوي: ما حدث مع جروس إهانة للزمالك

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جهاد-جريشة

الظلم وحش.. تعليقات النجوم على عقوبة جهاد جريشة

دعم العديد من نجوم الرياضة، الحكم المونديالي جهاد جريشة، وذلك بعد أن أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن إيقاف جهاد جريشة، لمدة 6 أشهر، بسبب الأداء الضعيف الذي ظهر عليه، في مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي، والتي أقيمت يوم الجمعة الماضي، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، كما قرر الكاف استبعاد جريشة من التحكيم في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة ما بين 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبا.
جهاد-جريشة‎

أول قرار من لجنة الحكام بعد إيقاف جهاد جريشة

قررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم التقدم بالتماس إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لرفع الإيقاف الذي تم توقيعه على الحكم الدولي المصري جهاد جريشة بعد إدارته لذهاب الدور النهائي لأبطال الدوري الإفريقي. وأكد عصام عبدالفتاح عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة الحكام أن الاتحاد المصري قرر اتخاذ هذه الخطوة ثقة في موقف حكمه الدولي المشهود له بالكفاءة ليس على المستويين المحلي والإقليمي فقط ولكن على المستوى الدولي أيضا، حيث شارك جريشة في إدارة أكثر من بطولة عالمية توجها بكأس العالم الأخيرة.
أحمد أحمد - هاني أبو ريدة

بعد إيقاف جريشة.. لماذا يكره أحمد أحمد المصريين؟

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إيقاف الحكم الدولي جهاد جريشة، لينضم جريشة إلى قائمة ضحايا رئيس الكاف، وبالرغم من علاقة أحمد أحمد الجيدة مع مسئولي الكرة المصرية في بداية توليه مهمة رئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في عام 2017، عندما صرح بأن وقوف مصر بجانبه كان أحد أهم أسباب فوزه بمقعد رئاسة الكاف، إلا أنه بعد مرور ما يقرب من عام على توليه مقعد الرئاسة، تغير موقفه وبدأت العلاقة تتوتر بين الطرفين، حيث قام المجلاشي بإقالة عمرو فهمي، سكرتير الاتحاد الإفريقي وتعيين المغربي معاذ حجي بديلا له، قبل أن يقيل عمرو شاهين مدير التسويق بالكاف.
جهاد-جريشة (1)

الوداد المغربي يطالب الجبلاية بالتحقيق مع جهاد جريشة

أرسل نادي الوداد المغربي خطابا رسميا إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم، يطالبه فيه بالتحقيق مع الحكم الدولى جهاد جريشة، بعد إيقافه من قبل الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" لمدة 6 أشهر بسبب الأداء الضعيف الذي ظهر عليه في مباراة ذهاب نهائى دورى أبطال إفريقيا، بين الوداد البيضاوي المغربى والترجى التونسى والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله فى اللقاء الذى أقيم بينهما مساء الجمعة الماضى، كما تم استبعاده من التحكيم في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة ما بين 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.
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