المصائب لا تأتي فرادى.. صدمة جديدة لجهاد جريشة

تحرير:أحمد بركات ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٤١ م

جهاد جريشة

صدمة جديدة تلقاها الحكم الدولي المصري جهاد جريشة، بعدما قررت لجنة الحكام بالفيفا استبعاده من المشاركة في مباريات مونديال الشباب المقام حالياً في بولندا، ومن المنتظر عودة جريشة إلى القاهرة خلال الساعات القليلة القادمة على خلفية هذا القرار. وقررت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، استبعاد الحكم رسمياً بسبب إيقافه لمدة 6 أشهر من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بعد مخاطبة رسمية من "الكاف" إلى الفيفا لكي لا يستكمل جريشة مشواره في مونديال الشباب.

وفاجأ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الجميع بإيقاف جهاد جريشة لمدة 6 أشهر، بحجة الأداء الضعيف في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد والترجي، رغم إشادة الجميع بأدائه في المباراة وعدم ارتكاب أي أخطاء مؤثرة. وزاد من صدمة إيقاف الحكم الدولي المصري أن قرار الكاف صدر بعد 48 ساعة فقط من الشكوى التي