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«دورات وطقوس روحانية».. رمضان في مراكز التأهيل النفسي

"التحرير" ترصد الأجواء الرمضانية داخل أحد مراكز التأهيل النفسي.. دورات رمضانية وطقوس روحانية ودروس دينية أبرز نشاطات نزلاء المراكز في شهر رمضان الكريم
تحرير:أحمد سعيد حسانين ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٥١ م
مركز التأهيل النفسي
مركز التأهيل النفسي
«الهدوء يسود أرجاء المكان.. أشخاص يصلون ويمارسون طقوس رمضانية وروحانية.. أنشطة ترفيهية ودورات رمضانية وصالات جيم.. محاضرات وعلاج نفسي وكورسات تدريبية على مدار اليوم».. هكذا تبدو حياة من يعانون بعض الأمراض والاضطرابات النفسية في شهر رمضان الكريم داخل مراكز التأهيل النفسي. يمضي الوقت ثقيلا على المرضى النفسيين داخل مراكز التأهيل التي يقبعون بها، يتلهفون لفترات الراحة والترفيهية للقاء بعضهم البعض، يرفعون أيديهم ليتضرعوا إلى السماء أثناء الصلاة كي يخلصهم رب العباد ممن أصابهم، يشتاقون للعودة لحياتهم الطبيعية التي اعتادوا عليها.
خلف جدران مراكز التأهيل النفسي، توجد آلاف الحكايات والقصص للمرضى النفسيين، التي لا تزال حبيسة خلف جدران مراكز التأهيل النفسي، لتحكي تلك القصص مآساة ومعاناة تلك الفئة حسب ظروف كل شخص. "التحرير" رصدت الأجواء الرمضانية التي اعتاد عليها المرضى داخل مركز الهضبة للطب النفسي كأحد النماذج، من أجل التعرف على
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السيسي يؤدي مناسك العمرة على هامش زيارته للسعودية

أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، مناسك العمرة على هامش مشاركته في القمتين العربية والإسلامية المنعقدتين في مكة. وكان السيسي قد توجه، أمس، إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في كلٍ من القمة العربية الطارئة، والقمة العادية لمنظمة التعاون الإسلامي، واللتين تعقدان على التوالي بمكة المكرمة على مدار يومي 30 و31 مايو الجاري. وتأتي مشاركة الرئيس بالقمتين العربية والإسلامية في إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات مع جميع الدول الأعضاء في المنظمتين بالعالمين العربي والإسلامي، والمساهمة بفعالية في جهود تعزيز آليات العمل المشترك.
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رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير استاد القاهرة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد العصار، وزير الانتاج الحربي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، ومسئولو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تشطيبات أعمال تطوير استاد القاهرة، استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، التى تقام فى مصر شهر يونيو المقبل. وتجول رئيس الوزراء ومرافقوه فى عدد من مكونات الاستاد، بدأت بالمقصورة الرئيسية، والتى تم الانتهاء من تطويرها، بجانب الانتهاء من تطوير الطرق المحيطة بمنطقة استاد القاهرة، كما يتم إنشاء طريق يربط بين شارع الفنجرى وشارع يوسف عباس، لتيسير الحركة المرورية، وتسهيل الوصول إلى الاستاد.
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رئيس الوزراء يصلي الجمعة الأخيرة من رمضان في الحسين

أدى المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان في مسجد الإمام الحسين بالقاهرة. وألقي خطبة الجمعة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، حيث أكد خلالها فضل وبركة ليلة القدر العظيمة من شهر رمضان الكريم. وأوضح جمعة أن رب العزة يفتح أبواب المغفرة والرحمة فى هذه الأيام التى نمر بها من الشهر الكريم، مضيفا أن من فضائل ليلة القدر هو فتح باب العفو والمغفرة للعباد من قبل رب العباد.
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مائدة إفطار العاشر.. حلم العالمية ينتهي على الرصيف

«أطول مائدة في العالم بمدينة العاشر من رمضان».. شعار رفعه القاصي والداني داخل المنطقة الصناعية الأبرز على مستوى محافظة الشرقية، بعدما أخذت العالمية مكانتها داخل عقول الجميع بالمدينة فور الإعلان على الاستعداد لتنظيم مائدة بطول يتخطى الستة آلاف متر، والتي كان مُعدا لها استقبال نحو اثنى عشر ألفًا من أهالي المدينة، لكن الأحداث التي تلت ذلك أتت على الأحلام وبخرتها في طرفة عين، بل إن الأمر تخطى «العالمية» فيما آلت إليه المائدة من عدد حضور وصل إلى أكثر من خمسة أضعاف المتوقع.
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الفوانيس-بالإسكندرية (9)

فوانيس رمضان من 30 لـ750 بالإسكندرية.. وصلاح يتصدر

"حالو يا حالو، ومرحب شهر الصوم مرحب، ورمضان جانا، ورمضان كريم".. كلها كلمات أغانٍ مجرد أن تصل إلى مسامعك فهي تشير إلى حلول شهر رمضان، الذي يشهد استعدادات خاصة للترحيب بقدومه كأحد الظواهر الشعبية الأصيلة فى مصر. ولا تعد الأغاني أحد المظاهر الوحيدة للتعبير عن الترحيب بحلول شهر رمضان، وإنما ترتبط بها الفوانيس، وتعد أحد المظاهر الشعبية الأصيلة في مصر وأحد الفنون الفلكلورية التي نالت اهتمام الدارسين. وتعاني أسواق "الإسكندرية" من حالة ركود في بيع الفوانيس أرجعها المواطنون إلى "ارتفاع الأسعار".
اسواق قطر

الأدوات المنزلية.. سلع تنخفض أسعارها خلال رمضان

يشهد عدد من السلع الغذائية وغير الغذائية انخفاضا ملحوظا فى الأسعار التى يأتى على رأسها الأدوات المنزلية والأسماك واللحوم وبعض أنواع الياميش وبعض أصناف البقوليات، نتيجة تراجع المواطنين عن شرائها بفضل تخزين كميات كبيرة منها قبل حلول شهر رمضان المبارك. التجار بدورهم أكدوا أن التراجع فى الشراء أحد الأسباب إلا أن شهر رمضان يشهد حالة من الركود التجاري فى مختلف السلع، خاصة غير المرتبطة بطقوس الشهر الفضيل، كما أن هناك أولويات للمواطن تجعل بعض المنتجات تصنف على أنها رفاهية.
هلال-رمضان

3 دول إسلامية تعلن الثلاثاء أول أيام رمضان

أعلنت كل من سلطنة عمان وجزر القمر والمغرب، أن الثلاثاء، هو أول أيام شهر رمضان، على خلاف معظم الدول العربية والإسلامية. وأعلنت نحو 18 دولة عربية أبرزها السعودية ومصر، أنّ أول أيام رمضان يوافق، الاثنين 6 مايو، إذ أعلنت المحكمة العليا في السعودية، أن الاثنين هو غرة رمضان بعد ثبوت رؤية الهلال مساء الأحد، كما أكدت دور الإفتاء في مصر والأردن والسودان وليبيا، ثبوت رؤية الهلال مساء الأحد، وأن الإثنين، هو أول أيام رمضان. كما أعلنت هيئة الرؤية الشرعية في المنامة، ثبوت رؤية الهلال، مساء الأحد، ليكون الاثنين غرة رمضان في البحرين.
أول-صلاة-تراويح-من-جامع-عمرو-بن-العاص‎ (7)

صلاة التراويح بـ«مسجد عمرو» في أولى ليالي رمضان(صور)

بعد إعلان دار الإفتاء المصرية، أن يوم غدٍ الإثنين، هو أول أيام شهر رمضان لعام، توافد المئات من المصلين لأداء أول صلاة تراويح في شهر رمضان المبارك لعام 1440هـ- 2019م من مسجد عمرو بن العاص في القاهرة. ساحات المسجد شهدت حضورًا كثيفًا من المصلين من الرجال والنساء والشباب والأطفال، وسط أجواء إيمانية روحانية بمناسبة قدوم الشهر الفضيل، كما أدت مساجد الجمهورية، عقب صلاة العشاء، صلاة التراويح، في أجواء إيمانية. وقال الدكتور خالد خضر مدير مديرية الأوقاف بالقاهرة إن المديرية أنهت استعدادتها لاستقبال شهر رمضان المعظم.
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