«ميراث الدم».. 3 أشقاء يهشمون رأس أخيهم أمام زوجته

لم يدر عامل أربعيني أن الفصل الأخير من حياته سيكون على يد أشقائه الثلاثة على مرأى ومسمع من زوجته وطفله الذي لا يتجاوز العشرة أعوام بسبب تجدد خلاف بينهم على الميراث

تحرير:محمد الشاملي ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٥٦ م

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سلاح نواجه به صعوبات الحياة، سند ومكسب حقيقي في هذه الدنيا، نور الظلام وعدة بالبلاء وعون على الأعداء، كلمات تصف أهمية الأخوة باعتبار أن الأخ هو الصديق ونسيم الروح، لم تجد العبارات السابقة مكانا في قلوب 3 أشقاء غلبتهم المادة وحب المال والرغبة في تحقيق ثروة حتى لو كلفهم الأمر قتل ابن أبيهم وأمهم الذي تربطهم به أواصر الدم، وشهدت قرية التبع التابعة لمركز سيدي سالم في محافظة كفر الشيخ جريمة قتل يندى لها الجبين وتقشعر لها الأبدان ملخصها "الإخوة أعداء وقتلة".

في منزل بسيط بقرية ذات طابع ريفي نشأ الإخوة الأربعة، عاشوا في كنف والديهم غير عابئين بما تخبئ لهم الأيام. حاول رب الأسرة زرع القيم النبيلة بين أبنائه لا سيما المحبة وتعلقهم ببعضهم البعض أملا في إعداد عقد لا تنفرط حباته بعد مماته، وكأن قلبه يحدثه بما ستؤول إليه الأمور. مع وفاة الأب عرفت الخلافات طريقها