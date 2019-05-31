جريمة

«ميراث الدم».. 3 أشقاء يهشمون رأس أخيهم أمام زوجته

لم يدر عامل أربعيني أن الفصل الأخير من حياته سيكون على يد أشقائه الثلاثة على مرأى ومسمع من زوجته وطفله الذي لا يتجاوز العشرة أعوام بسبب تجدد خلاف بينهم على الميراث
تحرير:محمد الشاملي ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٥٦ م
أموال
أموال
سلاح نواجه به صعوبات الحياة، سند ومكسب حقيقي في هذه الدنيا، نور الظلام وعدة بالبلاء وعون على الأعداء، كلمات تصف أهمية الأخوة باعتبار أن الأخ هو الصديق ونسيم الروح، لم تجد العبارات السابقة مكانا في قلوب 3 أشقاء غلبتهم المادة وحب المال والرغبة في تحقيق ثروة حتى لو كلفهم الأمر قتل ابن أبيهم وأمهم الذي تربطهم به أواصر الدم، وشهدت قرية التبع التابعة لمركز سيدي سالم في محافظة كفر الشيخ جريمة قتل يندى لها الجبين وتقشعر لها الأبدان ملخصها "الإخوة أعداء وقتلة".
في منزل بسيط بقرية ذات طابع ريفي نشأ الإخوة الأربعة، عاشوا في كنف والديهم غير عابئين بما تخبئ لهم الأيام. حاول رب الأسرة زرع القيم النبيلة بين أبنائه لا سيما المحبة وتعلقهم ببعضهم البعض أملا في إعداد عقد لا تنفرط حباته بعد مماته، وكأن قلبه يحدثه بما ستؤول إليه الأمور. مع وفاة الأب عرفت الخلافات طريقها
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تصادم

«غيبوبة سكر» تتسبب في مصرع وإصابة 9 أشخاص بالقليوبية

لقى سائق سيارة نقل مصرعه، وأصيب 8 آخرين، اليوم الجمعة، إثر حادث تصادم على الطريق الزراعي بين سيارة نقل أصيب قائدها بغيبوبة سكر، مما أدى إلى اصطدامه بـ4 سيارات أخرى، جرى نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، وتم إعادة فتح الطريق بعد توقف لمدة دامت نصف ساعة تقريبًا. تلقى اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد بمصرع سائق إثر إصابته بغيبوبة سكر أثناء القيادة فاصطدم بعدد من السيارات على الطريق الزراعي.
حملة-ازالة-التعديات-والاشغالات-بالمنطقة-الاثرية-بالهرم

أمن الجيزة يتصدى لإشغالات المنطقة الأثرية بالهرم

أعدت إدارة شرطة المرافق في الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت الحملة المنطقة الأثرية دائرة قسم الأهرام، وذلك حرصًا على المظهر الحضاري، دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية، باعتبارها مقصدا سياحيا هاما، وتم تحرير محاضر بوقائع الضبط وإحالتها إلى النيابات المختصة لاتخاذ شئونها.
انقلاب-سيارة-نصف-نقل

مصرع 3 أشخاص و9 مصابين في حادثين بالشيخ زايد

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 9 آخرون في حادثين مروريين في مدينة الشيخ زايد، البداية تلقى مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من إدارة النجدة بورود إشارة من الخدمات الأمنية بالطريق الإقليمي بوقوع حادث ووجود ضحايا ما بين وفيات ومصابين، وانتقلت دورية أمنية بالتنسيق مع المرور، وتبين أن طالبا بالمرحلة الثانوية قاد سيارة والده رفقة 4 من أصدقائه، وفي أثناء سيرهم بالطريق المُشار إليه، اختلت عجلة القيادة بيده، مما أسفر عن مصرع اثنين من مستقلي السيارة وإصابة 3 آخرين.
جثة (3)

جثة بـ7 طعنات في ترعة تثير ذعر أهالي البحيرة

تكثف مديرية أمن البحيرة من جهودها، اليوم الجمعة، لكشف غموض العثور على جثة لشخص مجهول الهوية يبلغ من العمر 25 عامًا، وتوجد آثار 7 طعنات متفرقة بالجسم، بترعة الرياح البحيري أمام قرية مليحة التابعة لمركز كوم حمادة، وتم نقل الجثة لمستشفى كوم حمادة العام. تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من الرائد عمر عرفات رئيس مباحث مركز شرطة كوم حمادة، من الأهالي يفيد العثور على جثة طافية بمياه ترعة الرياح البحيري أمام قرية مليحة بدائرة المركز وتوجد شبهة جنائية.
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قاتل-الحاجة-شادية-في-عين-شمس‎

«غوايش وفلوس وجثة»..كواليس قتل الحاجة شادية بعين شمس

كعادتها ظهيرة كل يوم تخرج الحاجة شادية التي شارفت على الستين يتكئ عليها زوجها الحاج عبيد نظرا لظروفه الصحية حتى يخرج من بيته قاصدا محل العصير الذي يمتلكه، بعد أن تودعه بابتسامتها المعهودة ووجهها البشوش، تعود بعدها إلى شقتها لإعداد طعام الإفطار للعاملين مع زوجها، لكن هناك شيئا طرأ غيَّر سيناريو يومها المعتاد كأنها كانت تودع زوجها الوداع الأخير، إذ عثر على جثتها مقتولة وسط بركة من الدماء في جريمة بشعة هزت منطقة عين شمس، خاصة أنها كانت تتمتع بسيرة طيبة وحب جيرانها.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

سقوط 18 تاجر مخدرات فى حملة مكبرة بالجيزة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بالتعاون مع قطاع الأمن العام والأمن المركزي، اليوم السبت، حملة أمنية مكبرة لتطهير البؤر الإجرامية، وضبط الخارجين عن القانون وتجار المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية، وفى الساعات الأولى من صباح اليوم، داهم ضباط المباحث أوكار الجريمة بالمناطق المتفرقة بمناطق محافظة الجيزة والتى أسفرت عن ضبط 18 متهما، لتورطهم بالاتجار في المواد المخدرة، وبحوزتهم 665 جرام حشيش، و598 قرص مخدر، كما أسفرت الحملة عن ضبط 76 جراما من مخدر الهيروين، بالإضافة إلى 680 جراما من مخدر الإستروكس.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (6)

تجديد حبس المتهمين بسرقة 12 مليون جنيه بأكتوبر

قرر قاضى المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر، اليوم السبت، تجديد حبس المتهمين بسرقة 12 مليونا و490 ألف جنيه من سيارة نقل أموال بمدينة الشيخ زايد، 15 يوما على ذمة التحقيقات، واستمعت النيابة العامة، خلال التحقيقات مع المتهمين، لأقوال طاقم السيارة الذين أكدوا أن مهمتهم تتمثل فى نقل مبالغ مالية من البنوك، وإيداعها بماكينات الصرف الآلى بالشوارع والمولات التجارية. وأضافوا أنهم أودعوا جزءًا من النقود التى بحوزتهم بماكينات الصرف الآلى، وعندما توجهوا لإيداع النقود بماكينات مول تجارى شهير بمدينة الشيخ زايد، فوجئوا بسرقة المبلغ المالى على يد سائق السيارة "س. إ".
حادث تصادم سيارتين بالبحيرة (10)

إصابة 14 شخصا في حادث تصادم أثناء عودتهم من دير دميانة

أصيب اليوم الجمعة، 14 شخصا بكدمات وسحجات وكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، بالإضافة إلى اشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ، في حادث تصادم سيارتين ميكروباص بأخرى نصف نقل على الطريق الدولى الساحلى بنطاق مركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، ليتم نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفيات كفر الشيخ العام، وبلطيم المركزى، ومستشفى جامعة الأزهر بدمياط. بعدما تلقى اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من العميد سامح رشاد مدير إدارة المرور بكفر الشيخ، يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الدولى.
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