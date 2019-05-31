«ميراث الدم».. 3 أشقاء يهشمون رأس أخيهم أمام زوجته

لم يدر عامل أربعيني أن الفصل الأخير من حياته سيكون على يد أشقائه الثلاثة على مرأى ومسمع من زوجته وطفله الذي لا يتجاوز العشرة أعوام بسبب تجدد خلاف بينهم على الميراث
سلاح نواجه به صعوبات الحياة، سند ومكسب حقيقي في هذه الدنيا، نور الظلام وعدة بالبلاء وعون على الأعداء، كلمات تصف أهمية الأخوة باعتبار أن الأخ هو الصديق ونسيم الروح، لم تجد العبارات السابقة مكانا في قلوب 3 أشقاء غلبتهم المادة وحب المال والرغبة في تحقيق ثروة حتى لو كلفهم الأمر قتل ابن أبيهم وأمهم الذي تربطهم به أواصر الدم، وشهدت قرية التبع التابعة لمركز سيدي سالم في محافظة كفر الشيخ جريمة قتل يندى لها الجبين وتقشعر لها الأبدان ملخصها "الإخوة أعداء وقتلة".
في منزل بسيط بقرية ذات طابع ريفي نشأ الإخوة الأربعة، عاشوا في كنف والديهم غير عابئين بما تخبئ لهم الأيام. حاول رب الأسرة زرع القيم النبيلة بين أبنائه لا سيما المحبة وتعلقهم ببعضهم البعض أملا في إعداد عقد لا تنفرط حباته بعد مماته، وكأن قلبه يحدثه بما ستؤول إليه الأمور.
مع وفاة الأب عرفت الخلافات طريقها
في منزل بسيط بقرية ذات طابع ريفي نشأ الإخوة الأربعة، عاشوا في كنف والديهم غير عابئين بما تخبئ لهم الأيام. حاول رب الأسرة زرع القيم النبيلة بين أبنائه لا سيما المحبة وتعلقهم ببعضهم البعض أملا في إعداد عقد لا تنفرط حباته بعد مماته، وكأن قلبه يحدثه بما ستؤول إليه الأمور.
مع وفاة الأب عرفت الخلافات طريقها إلى حياة الإخوة، راح كل منهم يبحث عن حقوقه الشرعية ونصيبه في الإرث وثروة طالما راودته في الحلم لكن المفاجأة كانت اتفاق 3 أشقاء ضد الرابع، واعتبروه عائقا يحول دون تحقيق مبتغاهم فانجرفوا إلى طريق الشيطان.
داخل مكتبه كان العميد ياسر غانم، مأمور مركز شرطة سيدي سالم يباشر عمله يراجع دفتر النوبتجية ويطمئن على الخدمات الأمنية، يقطع تركيزه وانهماكه في العمل صوت جهاز اللا سلكي بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع مشاجرة بقرية التبع دائرة المركز، ووجود مصابين.
أخطر مأمور القسم على الفور اللواء محمد عمار، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، الذي أبلغ بدوره اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن كفر الشيخ ووجه بسرعة الانتقال إلى مكان البلاغ والوقوف على ملابساته.
في غضون دقائق انتقلت قوة أمنية ترأسها المقدم حمدي أبورية، رئيس مباحث مركز شرطة سيدي سالم، ومعاونوه، تحت إشراف العميد عبد الفتاح المنشاوي، رئيس المباحث الجنائية، وتبين بالفحص حدوث مشاجرة بين طرف أول "م.م.م"، 45 سنة، عامل، وتوفي متأثرًا بإصابته عقب وصوله مستشفى سيدي سالم المركزي، وزوجته "أ م.ح"، 32 سنة، ربة منزل، مصابة بجروح بفروة الرأس وكدمات بالذراعين، وابنها "م"، 11 سنة، تلميذ، مصابًا باشتباه نزيف داخلي بالمخ وكدمات بالرأس والجبهة، وجرى تحويله لمستشفى طنطا الجامعي. ويقيمون بنفس القرية، وطرف ثان (أشقاء المجني عليه) "سهير"، 37 سنة، ربة منزل، ومصابة بكدمات بالذراعين وجرح تهتكي باليد اليسرى، و"أ"، 40 سنة، موظف بالأوقاف، ومصاب بخدش سطحي بالرأس وكدمة في الظهر، ويقيمان بنفس القرية، و"ع"، 42 سنة، ربة منزل، وتقيم بقرية الورق دائرة مركز شرطة سيدي سالم.
وتحفظت قوة على الطرف الثاني وتم اصطحابهم إلى ديوان القسم، ولدى استدعاء زوجة ونجل الضحية تبادل الطرفان الاتهامات فيما بينهم، وأرجعوا السبب إلى تجدد خلافات سابقة بينهم بسبب الميراث.
تقرير مفتش الصحة بعد معاينة جثة القتيل أشار إلى وجود كدمات وسحجات متفرقة بالجسم وكسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ ما أدى إلى وفاته، ما يؤكد الشبهة الجنائية في الوفاة، والجثة تحت تصرف النيابة العامة.
وتحرر المحضر رقم 4055 لسنة 2019 إداري مركز شرطة سيدي سالم، وبالعرض على النيابة العامة، أمر المستشار محمد عبد الغني، مدير نيابة سيدي سالم في كفر الشيخ، تحت إشراف المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، بحبس "أ.م.ب"، 40 سنة، موظف، وشقيقتيه "س"، 37 سنة، ربة منزل، و"ع"، 42 سنة، ربة منزل، ويقيمون بمركز سيدي سالم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لتسببهم في قتل شقيقهم إثر حدوث مشاجرة بينهم، بسبب الميراث.
كما أمر مدير نيابة سيدي سالم بالاستعلام عن حالة الطفل المصاب "م.م.ب"، 11 سنة، تلميذ، نجل المجني عليه في الواقعة المدعو "م.م.ب"، 45 سنة، عامل، وابن شقيق المتهمين الـ3 الصادر بحقهم قرار الحبس، لاستكمال التحقيقات، والتصريح بدفن جثة المجني عليه.
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