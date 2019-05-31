إسرائيل في مأزق بعد الدعوة لانتخابات جديدة

صوت الكنيست الإسرائيلي لصالح حل البرلمان بعد فشل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تشكيل حكومة ائتلافية، بعد أسابيع من المفاوضات الصعبة، فكيف سيكون شكل الحكومة الجديدة

تحرير:أحمد سليمان ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٣ م

الانتخابات الإسرائيلية

الأربعاء الماضي، صوت البرلمان الإسرائيلي، الكنيست، على حل نفسه، بعد أن عجز رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن تشكيل ائتلاف حكومي، الأمر الذي يعني عقد انتخابات جديدة في البلاد هذا العام، في واقعة غير مسبوقة، وصوت البرلمان بأغلبية 74 صوتًا مقابل 45 صوتًا لصالح حل نفسه، ومن المقرر إجراء الانتخابات الجديدة في 17 سبتمبر المقبل. وواجه نتنياهو، زعيم حزب الليكود الحاكم، صعوبة في جمع شتات أطراف الائتلاف، بسبب خلاف بين الأحزاب الدينية المتطرفة والأحزاب القومية.

وأشارت شبكة "دويتشه فيله" الألمانية إلى أنه كان من الواضح أن نتنياهو أقرب للفوز بفترة ولاية خامسة كرئيس للوزراء بعد أن فاز حزب الليكود بـ35 مقعدًا من أصل 120 مقعدا في الكنيست في الانتخابات الإسرائيلية التي جرت في 9 أبريل الماضي. إلا أنه فشل في تشكيل ائتلاف حكومي بسبب الخلاف الذي نشب بين الأحزاب الدينية