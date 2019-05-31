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إسرائيل في مأزق بعد الدعوة لانتخابات جديدة

صوت الكنيست الإسرائيلي لصالح حل البرلمان بعد فشل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تشكيل حكومة ائتلافية، بعد أسابيع من المفاوضات الصعبة، فكيف سيكون شكل الحكومة الجديدة
تحرير:أحمد سليمان ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٣ م
الانتخابات الإسرائيلية
الانتخابات الإسرائيلية
الأربعاء الماضي، صوت البرلمان الإسرائيلي، الكنيست، على حل نفسه، بعد أن عجز رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن تشكيل ائتلاف حكومي، الأمر الذي يعني عقد انتخابات جديدة في البلاد هذا العام، في واقعة غير مسبوقة، وصوت البرلمان بأغلبية 74 صوتًا مقابل 45 صوتًا لصالح حل نفسه، ومن المقرر إجراء الانتخابات الجديدة في 17 سبتمبر المقبل. وواجه نتنياهو، زعيم حزب الليكود الحاكم، صعوبة في جمع شتات أطراف الائتلاف، بسبب خلاف بين الأحزاب الدينية المتطرفة والأحزاب القومية.
وأشارت شبكة "دويتشه فيله" الألمانية إلى أنه كان من الواضح أن نتنياهو أقرب للفوز بفترة ولاية خامسة كرئيس للوزراء بعد أن فاز حزب الليكود بـ35 مقعدًا من أصل 120 مقعدا في الكنيست في الانتخابات الإسرائيلية التي جرت في 9 أبريل الماضي. إلا أنه فشل في تشكيل ائتلاف حكومي بسبب الخلاف الذي نشب بين الأحزاب الدينية
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تخدم القارة.. إشادة إفريقية بمعايشة وزارة الرياضة

التقى السفير كوارتي توماس كويسي، نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وفد وزارة الشباب والرياضة المشارك في برنامج زيارة ومعايشة للاتحاد الإفريقي بإثيوبيا، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية ومفوضية الاتحاد الإفريقي "مفوضية الموارد البشرية والعلوم والتكنولوجيا ومفوضية الشؤون السياسية"، وذلك بأديس أبابا بإثيوبيا. وأشاد نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بتجربة المعايشة وبالوفد المصري والذي تأتي زيارته تزامنا مع الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي.
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إحالة مسؤولين بمراكز الشباب في المحافظات للتحقيق

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بضرورة ضبط سير العمل داخل مراكز الشباب، وتشكيل لجان متابعة من الوزارة بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة بمحافظات الجمهورية، وذلك لعمل زيارات مفاجئة وإحالة ونقل المقصرين المتقاعسين عن أداء عملهم وتقديم وتطوير الخدمات لدى المواطنين والاعضاء المترددين على المنشآت الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية. واستهدفت لجان الرقابة مراكز الشباب الآتية: "محافظة القاهرة المعصرة، زهراء المعادي، محافظة بورسعيد، مركز شباب القابوطي"، محافظة سوهاج مركز شباب روافع القصير".
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حملة اعتقالات في صفوف المتظاهرين بالجزائر

شنت السلطات الجزائرية، حملة اعتقالات في صفوف المتظاهرين الذي تجمعوا، الجمعة، في ساحة البريد المركزي بالعاصمة الجزائر، حسبما ذكرت وسائل إعلام جزائرية. وتشهد ساحة البريد المركزي بالعاصمة الجزائر ومحيطها مظاهرات كل يوم جمعة، للمطالبة برحيل رموز النظام السابق، ومحاسبة المسؤولين السابقين المتورطين في قضايا فساد. واستجوب رجال الأمن الجزائري عددا كبيرا من المواطنين في ساحة البريد المركزي، سواء القاصدين لها أو حتى المارين فيها، الجمعة، واعتقلوا عددا كبيرا منهم.
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اشتعال وتصادم.. قائد طائرة يمنع كارثة بمطار أسطنبول

أثار اصطدام طائرتين تابعتين للخطوط الجوية التركية ببعضهما، ضجة ومخاطر كبيرة بعد اشتعال النيران، في مطار إسطنبول الجديد، نتيجة لطرق غير مستوية في ممرات الطائرات، حسبما نقل موقع T24 الإخباري التركي المستقل عن طيارين أتراك لم يسمهم، الأربعاء. وقال الطيارون لموقع T24 إن ممرات المطار غير المتساوية فرضت عليهم استخدام مكابحهم أكثر من اللازم في محاولة لعدم التصادم عند الإقلاع، الأمر مما يشكل ضغطا إضافيا على عجلات الطائرة، بحسب "سكاي نيوز عربية"، وكان حريق ضخم سينتج عن التصادم لولا محاولة قائد الطائرتين تفادي الاصطدام باستخدام المكابح.
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كوشنر

لماذا يزور جاريد كوشنر الشرق الأوسط الآن؟

أمس الثلاثاء كان جاريد كوشنر كبير مستشاري البيت الأبيض، وجاسون جرينبلات مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، في ضيافة العاهل المغربي الملك محمد السادس بالعاصمة المغربية الرباط، في مستهل جولتهم الشرق أوسطية التي تشمل المغرب والأردن وإسرائيل، في محاولة لحشد الدعم الدولي لخطة السلام الفلسطينية الإسرائيلية قبل الكشف عن الجزء الاقتصادي منها، في مؤتمر اقتصادي مقرر عقده الشهر المقبل في البحرين بحضور عدد من قادة دول العالم والمنطقة وسط مقاطعة فلسطينية.
بنيامين نتنياهو

غدا المهلة الأخيرة.. هل يفشل نتنياهو في تشكيل حكومة؟

يوم واحد فقط تبقى قبل الموعد النهائي لتشكيل الحكومة الإسرائيلية، في الوقت الذي يواجه فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أزمات عدة لإقناع شركائه في التحالف للموافقة على تشكيل الحكومة، الأمر الذي يهدد بدخول البلاد في حالة من الفوضى السياسية، وسط تزايد الاحتمالات بعقد انتخابات جديدة في 17 سبتمبر المقبل. في الوقت نفسه، مرر الكنيست الإسرائيلي القراءة الأولى لمشروع قانون قدمه النائب عن حزب الليكود ميكي زوهار، يدعو إلى حل الكنيست بموافقة 66 عضوا، ورفض 44 آخرين.
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في الذكرى الـ71.. نكبة جديدة يعيشها الفلسطينيون

تحل، اليوم الأربعاء، الذكرى الـ71 للنكبة الفلسطينية، تلك المناسبة التي يتذكر الفلسطينيون فيها ما حل بهم من مأساة إنسانية وتهجير وهدم معظم معالم الشعب السياسية والاقتصادية والحضارية والمجتمعية عام 1948، وهي السنة التي طرد فيها الشعب الفلسطيني من وطنه وبيته وأرضه من أجل إقامة إسرائيل. ويحيي الفلسطينيون في 15 مايو من كل عام، ذكرى النكبة، فهو اليوم التالي لقيام إسرائيل، ففي 14 مايو 1948 أعلنت إسرائيل استقلالها وقيام دولة إسرائيل على حد وصفها، لكن اليهود لا يعتمدون على التقويم الميلادي وإنما على التقويم العبري.
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خطة أمريكية جديدة.. تأجيل صفقة القرن لاغتصاب الضفة الغربية

على طريقة خطة تسليم الجولان المحتل منذ عام 1981، للكيان الإسرائيلي، تحدثت قناة إسرائيلية، عن ترحيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالمساعي الخبيثة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بفرض تل أبيب سيادتها على الضفة الغربية، مبديا دعم البيت الأبيض لهذه للخطوة وعدم الممانعة لها، إذ كشف مراسل "القناة 12" الإسرائيلية، عميت سيجل، في تقرير الأحد، ملامح الخطة الأمريكية لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، عن طريق ما تسمى "صفقة القرن"، مشيرا إلى أن ترامب قرر تأجيل صفقة القرن لتمكين نتنياهو من تشكيل حكومته.
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