جريمة

«غيبوبة سكر» تتسبب في مصرع وإصابة 9 أشخاص بالقليوبية

تحرير:علاء النجار ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٢٩ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
لقى سائق سيارة نقل مصرعه، وأصيب 8 آخرين، اليوم الجمعة، إثر حادث تصادم على الطريق الزراعي بين سيارة نقل أصيب قائدها بغيبوبة سكر، مما أدى إلى اصطدامه بـ4 سيارات أخرى، جرى نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، وتم إعادة فتح الطريق بعد توقف لمدة دامت نصف ساعة تقريبًا. تلقى اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد بمصرع سائق إثر إصابته بغيبوبة سكر أثناء القيادة فاصطدم بعدد من السيارات على الطريق الزراعي.
وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف ورجال المباحث، وتبين أنه أثناء سير السيارة رقم "د أ س 2627" نقل عند منطقة سنديون دائرة مركز قليوب، أصيب قائدها بغيبوبة سكر، فاصطدم بسيارة أخرى نقل على جانب الطريق، ثم اصطدم بـ5 سيارات أخرى ملاكي. وأسفر الحادث عن مصرع قائد السيارة النقل الأولى المتسببة في الحادث، وإصابة
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اموال-نقود (3)

«ميراث الدم».. 3 أشقاء يهشمون رأس أخيهم أمام زوجته

سلاح نواجه به صعوبات الحياة، سند ومكسب حقيقي في هذه الدنيا، نور الظلام وعدة بالبلاء وعون على الأعداء، كلمات تصف أهمية الأخوة باعتبار أن الأخ هو الصديق ونسيم الروح، لم تجد العبارات السابقة مكانا في قلوب 3 أشقاء غلبتهم المادة وحب المال والرغبة في تحقيق ثروة حتى لو كلفهم الأمر قتل ابن أبيهم وأمهم الذي تربطهم به أواصر الدم، وشهدت قرية التبع التابعة لمركز سيدي سالم في محافظة كفر الشيخ جريمة قتل يندى لها الجبين وتقشعر لها الأبدان ملخصها "الإخوة أعداء وقتلة".
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أمن الجيزة يتصدى لإشغالات المنطقة الأثرية بالهرم

أعدت إدارة شرطة المرافق في الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت الحملة المنطقة الأثرية دائرة قسم الأهرام، وذلك حرصًا على المظهر الحضاري، دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية، باعتبارها مقصدا سياحيا هاما، وتم تحرير محاضر بوقائع الضبط وإحالتها إلى النيابات المختصة لاتخاذ شئونها.
انقلاب-سيارة-نصف-نقل

مصرع 3 أشخاص و9 مصابين في حادثين بالشيخ زايد

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 9 آخرون في حادثين مروريين في مدينة الشيخ زايد، البداية تلقى مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من إدارة النجدة بورود إشارة من الخدمات الأمنية بالطريق الإقليمي بوقوع حادث ووجود ضحايا ما بين وفيات ومصابين، وانتقلت دورية أمنية بالتنسيق مع المرور، وتبين أن طالبا بالمرحلة الثانوية قاد سيارة والده رفقة 4 من أصدقائه، وفي أثناء سيرهم بالطريق المُشار إليه، اختلت عجلة القيادة بيده، مما أسفر عن مصرع اثنين من مستقلي السيارة وإصابة 3 آخرين.
جثة (3)

جثة بـ7 طعنات في ترعة تثير ذعر أهالي البحيرة

تكثف مديرية أمن البحيرة من جهودها، اليوم الجمعة، لكشف غموض العثور على جثة لشخص مجهول الهوية يبلغ من العمر 25 عامًا، وتوجد آثار 7 طعنات متفرقة بالجسم، بترعة الرياح البحيري أمام قرية مليحة التابعة لمركز كوم حمادة، وتم نقل الجثة لمستشفى كوم حمادة العام. تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من الرائد عمر عرفات رئيس مباحث مركز شرطة كوم حمادة، من الأهالي يفيد العثور على جثة طافية بمياه ترعة الرياح البحيري أمام قرية مليحة بدائرة المركز وتوجد شبهة جنائية.
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سجن

حبس 9 متهمين في واقعة قتل 3 أشخاص بـ«مشاجرة أسوان»

قرر المستشار مفيد ثروت مدير نيابة كوم أمبو بأسوان، اليوم الخميس، حبس 9 متهمين من المتورطين فى الأحداث الدامية التى شهدتها قرية سبعة بحرى التابعة لمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان، مطلع الأسبوع الحالى، 4 أيام على ذمة التحقيقات، على أثر نشوب خلافات قديمة على مسقى مائى بين عائلتين، والتى أسفرت عن مقتل 3 أشخاص، فيما أصيب 8 آخرين. وكانت تحريات المباحث، وجهت اتهامات إلى 9 أشخاص فى الضلوع فى إشعال الفتنة بين العائلتين، والاشتراك فى مشاجرة دامية واستخدام الأسلحة النارية والبيضاء.
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مصرع وإصابة 4 طلاب في انقلاب سيارة بالشيخ زايد

لقى طالبان مصرعهما وأصيب 2 آخرين حالتهم الصحية خطيرة، وذلك إثر انقلاب سيارة ملاكي، اليوم الأحد، بسبب السرعة الزائدة، على طريق هايبر المؤدي إلى النادي الأهلي أمام بوابة رقم 6 بالشيخ زايد. والبداية بتلقي غرفة عمليات المرور بالجيزة، إشارة من النجدة، مفادها، وقوع حادث مروري بمدينة الشيخ زايد، بالقرب من النادي الأهلي، وبالانتقال والفحص تبين أنه حال استقلال 4 طلاب سيارة ملاكي، وقع الحادث نتيجة اختلال عجلة القيادة والسرعة الزائدة، ما أدى لانقلابها، وتم نقل الجثث والمصابين، إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصى.
خناقة-مشاجرة-بلطجة

تفاصيل معركة كوم أمبو الدامية في نهار رمضان بأسوان

ألقت أجهزة الأمن بأسوان، اليوم السبت، القبض على 14 شخصا ممن نسب إليهم المشاركة والضلوع في الأحداث الدامية بين عائلتي السلايمة والحجازية، المقيمتين بقرية سبعة بحري التابعة لمركز كوم أمبو شمال أسوان، للخلاف على مسقى مائي في الحد الفاصل لقطعتي أرض زراعية تملكها العائلتان، ما أسفر عن مقتل "عبد القوي.ع"، 25 عاما، من عائلة السلامية، و"علي.ر"، و"أحمد.س"، من عائلة الحجازية، فيما أصيب 8 آخرون في هذه الأحداث، بعد استخدام الطرفين الأسلحة النارية والعصى والشوم.
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تصادم مروّع بين 6 سيارات في الشرقية.. و16 مصابا

أصيب 16 شخصًا بكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم السبت، على أثر وقوع حادث تصادم بين 6 سيارات بطريق «مصر- الإسماعيلية» الصحراوي، بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، بينما جرى تحويل المصابين بواسطة عدد من سيارات الإسعاف إلى مستشفيي «التأمين الصحي» بالعاشر و«بلبيس» المركزي بمدينة بلبيس، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات برئاسة المستشار أحمد حمدي، رئيس نيابة العاشر، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
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