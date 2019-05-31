«غيبوبة سكر» تتسبب في مصرع وإصابة 9 أشخاص بالقليوبية

تحرير:علاء النجار ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٢٩ م

صورة أرشيفية

لقى سائق سيارة نقل مصرعه، وأصيب 8 آخرين، اليوم الجمعة، إثر حادث تصادم على الطريق الزراعي بين سيارة نقل أصيب قائدها بغيبوبة سكر، مما أدى إلى اصطدامه بـ4 سيارات أخرى، جرى نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، وتم إعادة فتح الطريق بعد توقف لمدة دامت نصف ساعة تقريبًا. تلقى اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد بمصرع سائق إثر إصابته بغيبوبة سكر أثناء القيادة فاصطدم بعدد من السيارات على الطريق الزراعي.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف ورجال المباحث، وتبين أنه أثناء سير السيارة رقم "د أ س 2627" نقل عند منطقة سنديون دائرة مركز قليوب، أصيب قائدها بغيبوبة سكر، فاصطدم بسيارة أخرى نقل على جانب الطريق، ثم اصطدم بـ5 سيارات أخرى ملاكي. وأسفر الحادث عن مصرع قائد السيارة النقل الأولى المتسببة في الحادث، وإصابة