هواتف يصلها نسخة أندرويد Q.. منها هواوي Mate 20 Pro

تحرير:أحمد البرماوي ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٥١ م

Mate 20 Pro

أعادت شركة جوجل هاتف Huawei Mate 20 Pro إلى قائمة الهواتف التي سيصلها النسخة التجريبية من الإصدار الأخير أندرويد Q، يأتي ذلك في إطار فترة السماح المقدرة بـ3 أشهر من قبل شركة جوجل إلى شركة هواوي، وهو نفس التوقيت الذي نجحت فيه هواوي برفع الحظر الموقع عليها من قبل الحكومة الأمريكية في إنهاء التعامل بين كل من الاتحاد العالمي لكروت الذاكرة SD وشبكة حلفاء WIFI وجمعية Bluetooth مع هواوي، حيث عاد اسم شركة هواوي إلى القائمة الشركات التي تدعم كروت ذاكرة SD وخاصية Bluetooth وWIFI مما يعني أن أجهزة هواوي الذكية ستستمر في دعم الثلاثة مميزات المذكورة.

وحسب موقع "فون أرينا"، يبدو أن Android 9 Pie لن يكون آخر إصدار من أندرويد يتم طرحه على هواتف هواوي الرائدة التي صدرت في 2018، ولكن الموقع استبعد أن تكون الهواتف القادمة من هواوي مثل Mate 30 تعمل بنظام أندرويد، وقد تعتمد على نظام هواوي الجديد الذي لم يصدر بشكل رسمي حتى اليوم. وأشار الموقع إلى أن وضع