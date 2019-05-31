هواتف يصلها نسخة أندرويد Q.. منها هواوي Mate 20 Pro
تحرير:أحمد البرماوي
٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٥١ م
Mate 20 Pro
أعادت شركة جوجل هاتف Huawei Mate 20 Pro إلى قائمة الهواتف التي سيصلها النسخة التجريبية من الإصدار الأخير أندرويد Q، يأتي ذلك في إطار فترة السماح المقدرة بـ3 أشهر من قبل شركة جوجل إلى شركة هواوي، وهو نفس التوقيت الذي نجحت فيه هواوي برفع الحظر الموقع عليها من قبل الحكومة الأمريكية في إنهاء التعامل بين كل من الاتحاد العالمي لكروت الذاكرة SD وشبكة حلفاء WIFI وجمعية Bluetooth مع هواوي، حيث عاد اسم شركة هواوي إلى القائمة الشركات التي تدعم كروت ذاكرة SD وخاصية Bluetooth وWIFI مما يعني أن أجهزة هواوي الذكية ستستمر في دعم الثلاثة مميزات المذكورة.
وحسب موقع "فون أرينا"، يبدو أن Android 9 Pie لن يكون آخر إصدار من أندرويد يتم طرحه على هواتف هواوي الرائدة التي صدرت في 2018، ولكن الموقع استبعد أن تكون الهواتف القادمة من هواوي مثل Mate 30 تعمل بنظام أندرويد، وقد تعتمد على نظام هواوي الجديد الذي لم يصدر بشكل رسمي حتى اليوم.
وأشار الموقع إلى أن وضع
وحسب موقع "فون أرينا"، يبدو أن Android 9 Pie لن يكون آخر إصدار من أندرويد يتم طرحه على هواتف هواوي الرائدة التي صدرت في 2018، ولكن الموقع استبعد أن تكون الهواتف القادمة من هواوي مثل Mate 30 تعمل بنظام أندرويد، وقد تعتمد على نظام هواوي الجديد الذي لم يصدر بشكل رسمي حتى اليوم.
وأشار الموقع إلى أن وضع هاتف هواوي Mate 20 pro على القائمة يعني انضمامه لمجموعة من الهواتف التي تصلها نسخة بيتا من إصدار أندرويد Q وهي القائمة كالتالي:
Asus ZenFone 5Z
Essential Phone
LG G8 ThinQ
Nokia 8.1
OnePlus 6T
Oppo Reno
Realme 3 Pro
Sony Xperia XZ3
TENO SPARK 3 Pro
Vivo X27
Vivo NEX S
Vivo NEX A
Xioami Mi 9
Xioami Mi Mix 3 5G
Pixel 3
Pixel 3 XL
Pixel 2
Pixel 2 XL
Pixel
Pixel XL